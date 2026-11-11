26살 환경미화원 사망 사고에 충북도의원 "본인에게도 책임 물어야"

지난 5일 새벽, 청주시가 직고용한 26세 기간제 노동자가 청소차 후면 발판에 탑승해 수거 업무를 수행하던 중, 뒤따르던 화물차에 추돌당해 중상을 입고 이튿날 끝내 숨졌다.
정부가 2018년 '환경미화원 작업안전 개선대책'으로 청소차 발판 탑승을 금지 조치했음에도 불구하고 청주시가 직접 운영하는 청소차에는 발판이 그대로 남아 있었다. 이에 노조는 만성적인 인력 부족과 촉박한 수거 일정 탓에 노동자들이 위험을 무릅쓰고 발판에 오를 수밖에 없는 구조적 환경 속에서 발생한 참사라고 지적하고 있다.
그런데 숨진 노동자 본인에게도 책임을 물어야 한다는 도의원의 발언이 나와 지역 시민사회가 강력히 반발하며 사퇴를 촉구하고 나섰다.
신현광 충북도의원 "모든 위험은 노동자가 스스로 판단해야... 사고 당하면 본인들 책임도 있다"
논란이 된 발언은 지난 10일 열린 충북도의회 행정안전위원회의 충북도 감사관 대상 행정사무감사
에서 나왔다. 이날 질의에 나선 국민의힘 소속 신현광 충북도의원(영동군)은 해당 사고를 언급하며 현장의 안전불감증과 근로자 과실 탓이라고 주장했다.
신 의원은 "교육 가서 백날 말하면 뭐 하나, 본인들이 말을 들어야지"라며 안전모 미착용 사례 등을 거론한 뒤 "사망사고 나면 어쨌든 업체만 제재를 가하지, 다른 데는 제재를 하는 게 없다"라고 말했다.
이에 대해 이혜란 충북도 감사관은 안전 제도가 현장에 정착하기까지는 시간이 필요하다면서도 "어쨌든 (안전 문제는) 우리가 가야 할 방향이고 또 처분을 안 할 수 없는 상황"이라며 관리 감독 기관에 대한 행정 처분이 불가피하다는 원칙적 입장을 밝혔다.
그러나 감사관의 이 같은 답변에도 불구하고 신 의원은 재차 발언권을 얻어 숨진 노동자에게 책임을 돌려야 한다는 주장을 굽히지 않았다. 그는 "사실 모든 사고가 나면 그 업주와 처벌만 한다. (사고가 난) 본인에게도 책임을 좀 물어야 된다고 저는 생각한다"라며 "모든 위험은 자기 스스로 판단을 해야 된다"라고 말했다.
뿐만 아니라 "솔직히 감독관들이 현장에 가도 실질적으로 노동자들의 책임에 대해서는 전혀 묻질 않는다"라면서 "사고를 당했을 때는 본인들한테도 책임성을 좀 줘야 한다. 그런 발언이 감사관님 입에서 좀 나왔으면 싶은 생각이 있었다"라고 덧붙였다.
지역 시민사회단체 "믿기 어려운 망언... 죽음의 책임은 노동자 요구 무시한 청주시에 있다"
이 같은 발언이 알려지자 지역 노동·시민사회단체인 비정규직없는충북만들기운동본부는 11일 규탄 성명을 내고 신 의원의 사죄와 즉각 사퇴, 그리고 도의회 차원의 제명을 강력히 촉구했다.
운동본부는 성명에서 "일하다 목숨을 잃은 청년노동자에게 책임을 돌리는 망언이 충북도의회 행정사무감사장에서 나왔다"며 "도민의 삶을 살펴야 할 도의원의 발언이라고는 믿기 어려운 망언이다"라고 비판했다.
운동본부는 이번 사고의 근본 원인이 노동자 개인의 부주의가 아닌 청주시의 구조적 안전 방치에 있다고 지적했다.
성명은 "노동자들이 청소차 발판에 오르고 싶어서 오른 것이 아니다. 인력은 부족했고, 발판 없이 차에 오르내리면 정해진 시간 안에 수거를 마칠 수 없었다"며 "위험을 알고도 바꾸지 않은 것은 청주시다. 따라서 이 죽음의 책임은 사용자인 청주시에 있다"고 분명히 했다.
지난해 청주시의회에서도 직영 청소차 발판 문제가 지적됐고 노동자들이 줄곧 인력 증원과 저상차량 확대를 요구했음에도, 청주시가 이를 외면하다 사망 사고가 발생한 뒤에야 후면 탑승을 금지했다는 것이다.
"죽음조차 노동자 탓하는 자에게 도민 생명과 안전 맡길 수 없어" 유가족 사죄 및 사퇴·제명 촉구
또한 운동본부는 신 의원의 주장이 산업안전보건법과 중대재해처벌법의 근간을 흔드는 것이라고 질타했다.
단체는 "노동자의 생명과 안전은 사업주의 책임이다. 이것이 법의 기본 원칙"이라고 강조하며 "신현광 의원의 발언은 산업안전보건법과 중대재해처벌법의 기본 취지조차 부정하는 것이자 고인을 모욕하는 망언"이라고 규탄했다.
이어 "더욱이 조사가 끝나지도 않았는데 사용자의 책임은 덮고 노동자에게 책임을 떠넘기고 있다. 고인을 떠나보낸 유가족과 오늘도 새벽 거리에 나서는 동료 노동자들의 가슴에 대못을 박는 격"이라고 목소리를 높였다. 감사관에게 노동자 책임을 추궁하라고 요구한 것을 두고도 "도의 감사 권한을 노동자를 겨누는 데 쓰라고 요구했다. 행정의 책임을 따져야 할 곳을 사용자에게 면죄부를 주는 자리로 만들겠다는 것과 다름 없다"라고 꼬집었다.
끝으로 운동본부는 "노동자의 참담한 죽음 앞에서 노동자를 탓하는 자에게 도민의 생명과 안전을 맡길 수 없다. 신현광은 도의원 자격이 없다. 신현광은 고인과 유가족 앞에 사죄하고 즉각 사퇴하라"고 촉구하면서 충북도의회를 향해서도 공식 감사 석상에서 나온 망언을 묵인하지 말고 신 의원을 즉각 제명할 것을 요구했다.