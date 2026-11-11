26살 환경미화원 사망 사고에 충북도의원 "본인에게도 책임 물어야"

▲논란이 된 발언은 지난 10일 열린 충북도의회 행정안전위원회의 충북도 감사관 대상 행정사무감사에서 나왔다. 이날 질의에 나선 국민의힘 소속 신현광 충북도의원(영동군)은 해당 사고를 언급하며 현장의 안전불감증과 근로자 과실 탓이라고 주장했다. ⓒ 충북도의회 관련사진보기