김산옥·임재현, 국악과 대중음악의 만남... 내달 17일 전남광주 예술의전당

큰사진보기 ▲김산옥·임재현이 2026년 12월 17일 전남광주통합특별시예술의전당 소극장에서 <2026 조선 판 풍류> 콘서트를 개최한다. ⓒ ㈜SBM엔터테인먼트 관련사진보기

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국악과 대중음악을 넘나드는 김산옥과 임재현이 함께하는 음악극 '2026 조선 판 풍류'가 다음달 17일 오후 7시 30분 전남광주통합특별시 예술의전당 소극장에서 열린다.전통 국악의 기반 위에 대중음악과 현대적인 사운드를 결합해 관객들이 공감하고 즐길 수 있는 새로운 국악 크로스오버 공연이다.MBN <조선판스타> 우승을 통해 대중에게 인상을 남긴 소리꾼 김산옥과 JTBC <풍류대장> TOP10에 오른 가야금병창 아티스트 임재현이 함께한다.두 아티스트는 각자의 음악적 색깔과 개성을 바탕으로 전통의 소리부터 대중에게 친숙한 현대음악까지 폭넓은 레퍼토리를 선보인다.총감독은 2019년부터 2024년까지 광주국악상설공연 총감독을 맡아 1300여 회의 공연을 기획한 백현정이 맡았다. 연출은 나주시립국악단 단무장이자 국악그룹 늘솜 대표인 허동관이 맡는다.공연 주최사 ㈜SBM엔터테인먼트 김선욱 대표는 "<2026 조선 판 풍류>는 전통을 지키는 동시에 새로운 음악적 시도를 통해 국악의 매력을 더 많은 관객과 나누고자 하는 무대"라며 "세대를 넘어 누구나 함께 즐길 수 있는 특별한 공연을 선보이겠다"고 말했다.