울산시 내년 예산 6.1% 늘어난 5조 9907억 원 편성

큰사진보기 ▲서남교 울산시 행정부시장이 11일 울산시청 프레스센터에서 언론브리핑을 갖고 울산시 2027년도 본예산 편성(안) 방향과 규모에 대해 설명하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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울산광역시의 내년도 예산이 올해보다 3461억 원(6.1%) 늘어난 5조 9907억 원 규모로 편성돼 11월 11일 시의회에 제출됐다.'민생 안정'과 '미래 신산업 육성'에 초점을 맞추면서 시민안전보험 보장 확대, 청소년 반값요금 등 시민 체감 사업 12선을 담았다.서남교 울산시 행정부시장은 11일 시청 프레스센터에서 브리핑을 갖고 "이번 예산을 준비하면서김상욱 시장과 공직자들은 시민의 삶이 실제로 어떻게 달라질지를 가장 먼저 고민했다"며 "울산의 주인은 시민이고, 시정의 기준도 시민의 더 나은 삶이어야 한다는 것이 민선9기 기본 원칙"이라는 예산 편성 방향을 밝혔다.브리핑에 따르면, 시민이 체감하는 변화를 목표로 삼고 '민생에 온기를 더하는 것' '생활의 편의를 높이는 것' '미래에 기회를 여는 것' 등 세 가지 방향에 예산을 모았다.특히 민선9기 시정에 맞게 시민이 일상에서 바로 느낄 수 있는 '시민 체감 사업 12선'을 선정해 반영했다.12선은, 울산시민안전보험을 대중교통 이용시 다친 경우에도 치료비를 보장하도록 보장 항목을 8종에서 12종으로 늘리는 것을 시작으로 120울산민원센터에 인공지능(AI) 상담을 도입해 민원 안내와 상담의 편의성을 높이며, 아이가 밤에 아플 때를 대비해 소아 평일 야간진료를 새로 열고, 응급진료와 달빛어린이병원 운영도 지원하는 내용을 담았다.또, 20개 학교 실내체육관을 저녁과 주말에 주민 생활체육 공간으로 개방하고, 문화예술회관 소공연장은 객석 의자와 무대·음향설비를 새롭게 단장하며, 올해 시민 호평을 받은 주말 야외도서관 '소풍'과 '울산 나이트마켓'을 계절별로 늘려 운영한다.이외에도 냉난방 편의시설을 갖춘 지능형(스마트) 쉼터형 버스정류장은 100곳 확대 설치하고, 산업단지 주차난 해소를 위해 신일반산단에 300면, 온산국가산단에 356면 규모의 공영주차장을 조성하며, 척과~울산공항 등 5개 지역에서는 승객이 부르면 찾아가는 수요응답형(DRT) 버스와 자율주행버스를 본격 운행한다.또한, 울산으로 전입한 청년을 대상으로 지역 탐방, 생활교육, 소모임 활동을 지원하는 '어서와 울산 프로젝트'를 시작해 안정적인 정착을 돕고, 버스 무료화와 각종 교통비 환급제에서 빠져 있던 13~18세 청소년을 대상으로 내년부터 정부 K-패스와 연계해 시내버스 요금의 절반을 돌려주는 '청소년 반값요금제'도 새롭게 시행한다. 청년 영상창작자들이 울산을 배경으로 이야기를 만들고 스크린에 담을 수 있도록 단편영화 제작을 지원하고, 대형 세트장 건립을 위한 기획·설계에도 착수한다.12선에는 지역 현안 해결 지원을 위한 자치구 조정교부금 교부율 인상(20%→24%)이 포함됐다. 내년 조정교부금은 올해 2900억 원보다 869억 원 늘어나며, 4개 자치구에 평균 약 217억 원이 추가 교부된다. 교부율 24%는 전국 최고 수준이다.분야별 주요사업으로 첫째, '가까운 복지, 더 든든한 민생'을 위해 2조 3223억 원을 편성했다.기초연금과 생계·의료·주거급여 등 기본적인 사회안전망을 든든히 뒷받침하면서, 돌봄과 의료의 빈틈을 메우는 사업을 새로 더했다. 결혼한 부부에게 100만 원의 혼인지원금과 영아 돌봄을 돕는 아이맞이지원금을 새로 시작하고, 어린이집 교사 1명이 돌보는 아이 수를 줄여 울산형 보육을 강화한다. 분만·소아·응급 등 지역 필수의료와 명절·심야 의료도 더 촘촘하게 갖춘다.둘째, '편리한 교통, 더 새로운 도시'에 4769억 원을 편성했다.차선과 횡단보도 등 노면표시를 다시 칠해 밤이나 비 오는 날에도 잘 보이도록 하고, 시례잠수교 확장과 통학로 전선 지중화 등 생활도로를 더 안전하게 바꾼다. 빠르고 정시성이 높은 울산형 간선급행버스, BRT 도입 기반 마련에도 새로 착수하며, 신현교차로, 길천산단 일원 등 3개 도로를 내년에 준공해 교통 접근성을 높인다.셋째, '역동적인 경제, 더 강한 산업'을 위해 5493억 원을 편성했다.박사급 전문인력 유치와 인공지능대학원 지원으로 산업 AX를 이끌 핵심인재를 확보하고, 부산, 경남, 광주와 함께 조선·자동차 분야 AX 기술개발을 새로 추진한다. 석유화학 AX 실증산단과 제조현장 AI 자율제조 로봇 개발로 주력산업 현장의 AX 전환을 앞당기고, 산업 전환기 노동자를 위한 울산형 노동·일자리 안전망도 새롭게 갖춘다.넷째, '풍성한 문화, 더 활기찬 체육'에 2972억 원을 편성했다.울산 출신 독립운동가 박상진 의사의 삶을 담은 창작 뮤지컬 '박상진'을 새로 제작한다. 생활문화 동호회와 지역 문화예술 강사 활동, 민간예술 공간 대관료와 공공 연습공간을 지원해 지역 문화예술 기반을 넓힌다. 중구 축구장, 남구 반다비 빙상장, 북구 파크골프장 등 생활체육시설 건립을 지원하고, 세계유산 반구천의 암각화 일원을 비롯한 역사문화유산도 정비하고 관광자원화 한다.다섯째, '철저한 재난 대비, 더 확실한 안전'을 위해 3646억 원을 편성했다.가로등을 새로 설치하고 노후 시설을 교체해 구석구석 밤길을 더 밝고 안전하게 만든다. 대형산불에 대응할 산불전문 진화차와 화재현장에 투입할 무인로봇을 새로 도입하고, 다목적 소방헬기 도입도 차질 없이 이어간다. 스프링클러가 없는 공장에는 자동확산소화기 설치를 지원한다.마지막으로 '맑은 환경, 더 푸른 녹지'에 5157억 원을 편성했다.노후 상수도관 교체와 외곽지역 상수도 공급으로 깨끗한 물을 안정적으로 공급하고, 하수처리시설 증설과 하수관로 정비도 차질 없이 추진한다. 2028 울산국제정원박람회 준비에 박차를 가해755면 규모 주차장을 확보하고, 생활밀착형 정원과 탄소플러스 복합공간도 새로 조성한다.