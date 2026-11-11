양평시민사회네트워크 준비위, 공익활동 공론장 개최

큰사진보기 ▲양평 공익활동 활성화를 위한 공론장 포스터 안내문 ⓒ 양평시민사회네트워크 준비위원회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

양평시민사회네트워크 준비위원회는 경기도공익활동지원센터와 함께 오는 21일 양평생활문화센터 다목적실에서 양평 공익활동 공론장을 개최한다고 11일 밝혔다.이번 공론장은 '연결될수록 맛, 있다'라는 이름으로 양평에서 활동하는 단체와 활동가들이 그동안 해온 일과 현장의 고민을 나누고, 주민들과 함께 지역에서 협력할 수 있는 일을 찾아보고자 마련됐다.앞서 지난 8~9월 양평에서 열린 '찾아가는 공익활동가 학교'에서 시작된 단체들과의 만남을 이어가고, 더 많은 지역 단체와 주민이 교류하자는 취지로 열린다. 당시 공익활동가 학교에는 양평경제정의실천시민연합과 팔당생명살림소비자생활협동조합, 생활정치네트워크 여민동락, 녹색하자, 두물뭍농부시장 등이 함께했고, 양평군에너지협동조합이 이들 단체와 함께 이번 공론장에 참여한다.이날 공론장에서는 단체 활동을 한데 모아 소개한 자료집도 선보인다. 자료집은 행사 당일 참가자들에게 배포하며, 이후 주민들이 관심 있는 단체를 알아보고 지역 단체들이 협력할 곳을 찾는 데 활용된다.공론장은 서진숙 양평경실련 사무국장이 '양평 공익활동 흐름과 주요 과제' 기조 발제에 이어 지역 단체 활동 사례 소개, 참가자 대화로 진행된다. 서 사무국장은 "양평에서 더 나은 지역사회를 만들어가는 사람들이 서로의 활동을 나누고 함께할 일을 이야기하는 시간"이라며 "양평의 공익활동에 관심 있는 주민과 활동가는 소속 단체가 없어도 참여할 수 있다"고 말했다.한편, 양평경실련은 오는 20일 오후 6시 양평군 충신로 소재 양평 펜타드-자연희에서 자녁식사를 겸한 11주년 후원의 날 행사를 개최한다.