"고작 몇 표 걱정에 종부세 깎나" 민주당 향해 일갈한 의원

"과도한 공포감에서 벗어나 냉정을 찾으십시오."
11일 서울 여의도 국회 의원회관 3층 더불어민주당 정책위 회의실 앞. '전월세 안정화를 위한 정책 토론회'가 열리는 이곳에서 조국혁신당 최고위원인 차규근 의원이 민주당 의원들을 향해 외친 말이다. 손에는 "정부가 지지율 하락까지 감수하며 세운 원칙, 여당이 고작 몇 표 걱정에 허뭅니까!", "월세보다 싼 1년 종부세 깎아주는 게 전월세 대책입니까?"라고 적힌 피켓을 들고 있었다.
수도권 민주당 의원들을 중심으로 정부의 비거주 1주택 종부세(종합부동산세) 기준을 완화해야 한다는 주장이 나오자, '이재명 대통령의 부동산 개혁을 집권여당이 발목 잡지 말라'며 1인 시위에 나선 것. 그는 전날에도 시민단체 등과 기자회견을 열고 민주당을 직격했다(관련기사 : 종부세라는 균열... "이것이야말로 반명" https://omn.kr/2kh91
).
차 의원은 "부동산 정상화를 위해 이 대통령이 얼마나 노력을 많이 하고 있나. 일부 성과가 나타나고 있다"라며 "이 시점에서 그걸 발목 잡는 게 비거주 1주택 완화 주장"이라고 지적했다. 이어 "(대상자) 규모도 작은 데다 기준을 완화한다고 해서 그 사람들이 민주당을 지지하는 것도 아니다. 냉정을 되찾았으면 좋겠다"라고 덧붙였다.
토론회는 민주당의 '전월세 안정을 위한 부동산 실용주의 의원연구모임'이 개최했다. 해당 모임 소속인 김준혁(경기 수원정)·이수진(경기 성남중원) 의원은 1인 시위 중인 차 의원의 외침에 별다른 답 없이 회의실로 들어갔다. 이언주(경기 용인정) 의원은 피켓을 가리키며 "우리는 이거 아니에요"라고 말했다. 종부세 기준 완화를 논의하는 자리가 아니라는 뜻으로 읽힌다.
이언주 "당 지도부와 상의하며 고민하겠다"... 김준혁 "부족한 부분 조화 시키려는 것"
'전월세 가격 안정화를 위한 비거주 1주택 규제 재검토'라는 부제가 달린 이날 행사에는 황희(서울 양천갑)도 함께했다. 현장에는 정성호·김영배·염태영·부승찬·박민규·이훈기 의원의 명패도 있었지만 토론회가 시작할 땐 자리에 없었다. 주최 측은 외부 행사와 국회 의사일정 등으로 일부 의원들의 참석이 늦어질 예정이라고 알렸다.
참석한 의원들은 정부의 부동산 기조와 엇박자를 낸다는 인상을 줄까 봐 경계하는 모습이었다.
'수도권 지역구 의원들이 비거주 1주택자 종부세 기본 공제 한도를 실거주자와 동일한 14억 원으로 조정할 것을 요구하는 등 당정 간 이견이 불거지고 있다'는 안팎의 평가들 때문이다. 당 지도부는 '공식 입장이 아니다'라면서 수습에 나선 상황이고, 정부의 기존 기조와 다른 목소리를 내는 의원들도 언행에 조심스러워하는 분위기가 감지된다.
이언주 의원은 "저희는 서울시당과 초점이 다르다. 전반적으로 수도권 중심의 전월세난에 관심을 가진 모임이다. 관심사가 다양하다"라며 "특정 지역 집값 잡기도 중요하지만, 그보다 서민·중산층의 주거 안정, 특히 무주택자들의 전월세 안정화에 부동산 정책의 초점이 맞춰져야 하지 않느냐는 문제의식에서 출발했다"라고 설명했다.
그는 전월세난 원인과 관련해 "실거주·비거주 구분의 문제일 수도 있고, 세금 문제일 수도 있고, 서민 대출 문제일 수도 있고, 토지거래허가제 문제일 수도 있다"라며 "어떤 것이 결정적이고 어떤 것이 더 심각한지 고민하겠다"라고 말했다.
특히 "세금의 경우 '몇억' 하는 부분은 굉장히 지엽적인 걸 수도 있다. 포괄적으로 전월세 시장에 어떤 영향을 미치는지에 초점을 두고 보겠다"라며 "당 지도부와 긴밀하게 상의해 가면서 어떻게 차근차근 정책 방향 전환을 시작해 당에서 녹여낼 수 있을지 고민해 보겠다"라고 덧붙였다. 종부세 기준 완화 요구와는 선을 그으면서도 '방향 전환' 필요성은 열어둔 셈이다.
'당청 간 이견' 논란을 의식한 듯한 언급도 나왔다. 이 의원은 "당 지도부, 청와대나 정부 쪽과 소통하고 있다. 물론 견해가 다 같은 건 아니고 논쟁도 많이 한다"라며 "견해가 다른 건 치열하게 논쟁해야 한다"라고 말했다.
김준혁 의원은 "저희는 이재명 정부의 부동산 정책에 동의하고 있는 것"이라며 "서민·중산층을 위해 정책을 만들고 있고, 지금은 약간의 혼란기가 있을 수 있지만 조만간 안정될 것이다. 주택 공급 문제도 원활해지면서 어느 정도 해결될 것"이라고 전망했다.
이어 "정부 정책의 기본 방향은 옳다. 다만 모든 정책이 옳더라도 부족한 부분은 존재하는 것 아니겠나"라며 "부족하다고 판단되는 부분, 많은 시민들이 보완됐으면 좋겠다고 하는 내용을 듣고 의원·전문가들의 숙의를 통해 당 지도부·정책 입안자들과 조화 시키려는 것"이라고 강조했다.
이날 토론회의 발제와 토론은 모두발언 이후 비공개로 전환됐다. 발제는 마강래 중앙대 교수와 최병천 명지대 겸임교수가 맡았다.