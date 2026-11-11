'국회 기자 비하' 최민희, 침묵하다가 남긴 말 "찍고 있죠?"

국회 사진·영상 기자를 "하이에나 떼들"이라고 비하한 최민희 더불어민주당 의원(경기 남양주갑)은 11일 <오마이뉴스>가 국회에서 관련 입장을 물었지만 어떤 답도 하지 않았다. 이런 가운데 최 의원은 보좌진에게 "(카메라로) 찍고 있죠?"라고 한 뒤 국회 본관 1층 의무실(내과)로 들어갔다.
앞서 최 의원은 지난 5일 지역 당원 단체대화방에서 국회 사진·영상 기자들이 취재 중인 모습을 사진으로 첨부하고 "하이에나 떼들"이라고 비하했다. 이런 사실이 외부에 알려지자 11일 오전엔 페이스북에 다섯 줄짜리 사과문을 올렸다(관련 기사: 최민희, 이번엔 국회 기자들 향해 "하이에나 떼들" 망언 https://omn.kr/2khh4)
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한편 최 의원은 이날 사과문을 게재하기 전, 같은 단체대화방에서 "[주의] 이 방 글을 외부로 퍼 나르는 분들이 계신다. 그거 아시고 글 쓰십시오"라는 메시지를 보내기도 했다. 이어 "오늘이 11월 11일인데 11월 5일 글이 오늘 문제 되고 있다. 이게 무슨 일인지 이상하다"라며 "그러나 제 느낌이 과다했고 표현이 거칠었던 부분은 지금 읽어보니 인정할 수밖에 없다. 조심하겠다"라고 적었다.
최민희, 답변 없이 휴대전화로 얼굴 가리고 발걸음 옮겨
<오마이뉴스>는 이날 오전 국회 문화체육관광위원회 전체회의를 마친 최 의원을 따라나섰다. ▲ 페이스북에 게재한 사과문 속 사과 대상은 누구인지 ▲ 사진·영상 기자들에게 공개 사과를 할 의향이 있는지 ▲ 추가 공개된 단체대화방 속 메시지로 사과문의 진정성이 떨어지는 게 아닌지 등을 묻기 위함이었다.
최 의원은 회의 직후 엘리베이터로 이동했고 <오마이뉴스> 소속 기자 2명과 최 의원의 보좌진 3~4명이 함께 탑승했다. 엘리베이터 안에서 기자는 최 의원에게 소속을 밝혔고, 최 의원은 이에 대해 별다른 말을 하지 않았다. 그가 엘리베이터에서 내려 복도를 걸을 때마다 다음과 같이 질문했다.
기자: "사진기자협회가 사과를 요청했는데 혹시 공개 사과할 의향이 있으신가요?"
최민희: "..."
기자: "의원님, 오늘 페북에 쓰신 사과문은 구체적으로 어느 분께 쓰신 사과문인지, 사과의 대상이 누군지 여쭙습니다."
최민희: "..."
기자: "오늘 단체대화방 내용이 또 외부에 공개가 됐던데, 오늘은 '(누군가) 글을 외부에 퍼 나른다'고 하셨어요. 그러면 아까 올리셨던 페이스북 사과문이 좀 진정성이 떨어지는 게 아닌가 싶은데 어떻게 생각하십니까?
최민희: "..."
기자: "당시 '하이에나'라는 표현은 어떤 의미로 쓰셨던 건지 설명 부탁드립니다."
최민희: "..."
기자: "지금 사진기자협회장이 국회에 와 있는데 만날 계획 있으실까요?"
최민희: "..."
기자: "한 말씀만 부탁드립니다."
최민희: "..."
최 의원은 그 어떤 질문에도 답하지 않고 발걸음을 옮겼다. 촬영이 이어지자 휴대전화로 얼굴을 잠시 가리기도 했다. 최 의원은 이어 국회 본관 1층에 있는 의무실(내과)로 들어갔는데, 들어가기 직전 보좌진에게 "찍고 있죠?"라는 말을 남겼다. 최 의원의 뒤편에 있던 여성은 휴대전화를 가로로 쥐고 있었고, 그 속 화면은 카메라 앱이 실행된 상태였다.
최 의원실 관계자는 이날 오후 통화에서 '최 의원이 의무실로 간 이유'를 묻는 말에 "(건강이) 편찮으시다"라고 설명했다. '옆에 있던 일행들이 보좌진이냐'는 물음엔 "맞다"고 했다.
분노한 사진·영상 기자들 "최 의원이 잘못 느끼고 찾아오면 만나겠다"
한편 한국사진기자협회와 한국영상기자협회는 이날 오전 11시 20분께 국회에서 모여 각 단체의 규탄 성명문을 낭독했다. 이날 모인 40여 명의 사진·영상 기자들은 최 의원을 향해 ▲ 발언 철회 및 공개 사과 ▲ 민주당 차원의 진상조사, 엄중 조치, 그리고 사과 등을 촉구하며 "책임 있는 해명과 재발 방지 약속이 이뤄지지 않을 경우 법적 대응을 검토할 것"이라고 했다.
당초 예상됐던 사진·영상 기자들의 최 의원 항의 방문은 없었다. 이호재 한국사진기자협회장은 '최 의원과 대화할 계획'을 묻는 말에 "저희가 먼저 찾아가서 항의나 사과 요구를 하는 일은 없을 것"이라며 "최 의원이 직접 잘못을 느끼고 협회나 기자실을 찾아오면 저희는 만나겠다"라고 설명했다.
최연송 한국영상기자협회장은 "최 의원이 온라인(페이스북)에 사과의 말을 남긴 것을 아는데, 진정성이 있다고 보이지 않는다"며 "최 의원의 진정성 있는 사과와 당의 조치 및 사과 발표를 기다리겠다. 그 후에도 정당한 조치가 이루어지지 않을 경우 (두 협회는) 공동으로 법적 대응을 하겠다"고 말했다.