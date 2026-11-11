'국회 기자 비하' 최민희, 침묵하다가 남긴 말 "찍고 있죠?"

▲한국사진·영상기자협회, 최민희 의원의 공개 사과 요구이호재 한국사진기자협회장과 최연송 한국영상기자협회장을 비롯한 회원들이 11일 국회 사진기자실 앞에서 언론사 기자들 사진을 지역 당원 단체대화방에 올리며 '하이에나 떼들'이라고 비하한 최민희 더불어민주당 의원의 공개 사과를 요구하는 성명서를 낭독하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기