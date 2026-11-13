평화시장 전태일 단골 식당 아주머니가 들려준 마지막 일화

"여기서 오래 하셨으면 전태일도 아시겠네요?"

"알죠. 알고말고요. 진단골이었는데."

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"무슨 일을 꾸미고 있다는 건 알았어요. 걱정도 되고 그래서 태일이가 왔길래 앉혀 놓고 이야기를 했지요. 야 이 바보야, 네 일이나 걱정해라, 하고 타일렀어요. 그러니까 밑도 끝도 없이 내일이면 결판이 난대요... 다음 날 누가 와서 태일이가 죽었다고, 불타 죽었다고 엉엉 울더라고요. 난 그때 불타 죽었다는 게 무슨 말인지도 몰랐어요. 그냥 공장에 불이 나서 죽었나 했지요."

큰사진보기 ▲동료들과 함께한 전태일 열사(뒷줄 가운데). ⓒ 전태일기념사업회 관련사진보기

"나는 돌아가야 한다. 꼭 돌아가야 한다. 불쌍한 내 형제의 곁으로 내 마음의 고향으로, 내 이상의 전부인 평화시장 어린 동심의 곁으로. 나를 버리고 나를 죽이고 가마. 조금만 참고 견디어라. 너희들 곁을 떠나지 않기 위하여 나약한 나를 다 바치마."

큰사진보기 ▲그날이 오면 악보노래모임 새벽이 만들었지만 노찾사를 비롯해 많은 가수, 그룹이 불렀다. ⓒ 노래를 찾는 사람들 관련사진보기

큰사진보기 ▲<한열아 부활하라> 테이프이 속에 든 노란색 카세트테이프를 들으며 눈물 흘린 이들 많으리라 ⓒ 이한열기념사업회 관련사진보기

큰사진보기 ▲KBS 인물현대사 박종철편후배는 선배의 노래를 끝내 다 부르지 못했다. ⓒ KBS 관련사진보기

"시다들 데리고 와서 자기는 안 먹고 애들 사줄 때도 있었어. 그래서 내가 한 그릇 슬쩍 더 주니까 끝까지 배부르다고 안 먹어. 그래 난 정말 밥 먹은 줄 알았어요. 근데 그 사람도 저녁 먹은 게 아니었어요. 시다 애들한테는 자기는 밥 먹었다고 그랬는데 (내가) 준다고 덥석 받아먹으면 애들 무안해할까 봐 그랬다는 거야. 그래서 내가 에이 바보야 그랬거든."

사반세기도 더 된 일이다. 당시 나는 서울의 오래된 노포들을 아이템 삼아 방송 코너를 만들고 있었다. 맛집이고 소문난 집이고는 두 번째였고, 무조건 '오래된' 집이 아이템의 첫 번째 기준이었던지라 방송에 소개된 뒤 뭐 그런 집을 소개했느냐는 빈축도 많이 샀다. 아마도 그런 집 중 하나였을 것이다. 동대문 평화시장에 있던 감자탕집은.촬영 당시에도 이미 수십 년 된 집이었으니 우리 아이템에는 부합했지만, 솔직히 별미라고 하기엔 좀 무안한 집이었다. 오래된 단골이라도 떠들썩하게 와 주면 좋았겠는데 하필 동대문시장의 농한기(?)라는 한여름 밤, 극심한 손님 가뭄이었다. 이 아이템을 접어야 하나 고민하던 차에 '평화시장'이라는 단어가 소환하는 이름 하나가 떠올라 무심히 물었다.아주머니는 제꺽 대답했다. 전태일이 이 식당 어딘가에 앉아 밥을 먹었다! 볼품없고 찍을 것 없던 식당 내부가 갑자기 역사의 현장으로 돌변했다. 낡은 탁자와 의자까지 번쩍번쩍 고색창연의 빛을 내뿜는 게 아닌가. 아주머니는 1970년 11월 13일의 일도 기억했다."근로기준법을 지켜라. 우리는 기계가 아니다"고 외치며 스스로 봉홧불이 돼 전쟁 같은 노동 현장의 참상을 알린 스물두 살의 노동자 전태일. 그가 평범한 식당 아주머니에게 남긴 마지막 기억이었다.어쩌면 전태일은 한국 역사에서 가장 많은 사람들의 삶의 방향을 바꿔 놓은 사람인지도 모른다. 고 조영래 변호사가 쓴<전태일 평전-어느 청년 노동자의 삶과 죽음>은 수십 년 동안 세대와 시대를 넘어 사람들의 마음을 때리고 주먹을 쥐게 만들었다. 남부럽지 않은 임금을 받을 수 있는 기술자가 됐지만 자신보다 못한 이들의 처지에 가슴을 치고, 그 상황을 어떻게 개선할 수 있을까 몸부림치던 청년. 그의 마지막 글은 언제 봐도 코끝이 찡하다.1970년대 이후 한국 현대사에서 세상을 바꿔 보자고 나선 사람들의 마음을 움직인 원천은 크게 두 가지였을 것이다. 하나는 광주, 그리고 또 하나는 전태일. 그래서 광주를 기리는 노래도 많고 전태일을 소재로 한 노래도 적지 않다. 그런데 내가 전태일이 우리에게 남겨 준 선물 가운데 하나로 여기는 노래가 있다. <그날이 오면>이다.1980년대 중반 서울대 노래패 메아리 출신으로 도시산업선교회에서 노동자 기타반을 운영하던 김보성이 역시 메아리 출신의 문승현에게 특이한 제안을 하나 한다. "노동자들을 대상으로 공연을 해 봅시다." 이 제안에 마음이 움직인 문승현은 함께 민중문화운동협의회 노래분과 새벽에서 활동하던 고려대 출신 표신중을 찾는다.'노래극'은 노래를 중심에 두되 단순한 콘서트가 아니라 극적인 요소를 도입한 공연 형식이었다. 그 형식을 창안한 사람이 표신중이었다. "<어느 청년 노동자의 삶과 죽음>이라는 고 조영래 변호사의 명작. 그걸 재료로 표신중은 대본을 짰고 나는 주제곡을 만들고 있었다."(<오마이뉴스>, 2005년 9월 6일, [내 안의 전태일⑦] 작곡·작사가 문승현)그렇게 탄생한 노래극이 <불꽃>이었다. 그리고 전태일이 불꽃이 되기 전 마지막으로 부르는 노래. 그것이 <그날이 오면>이었다. "한밤의 꿈은 아니리 오랜 고통 다한 후에 내 형제 빛나는 두 눈에 뜨거운 눈물들 한 줄기 강물로 흘러 고된 땀방울 함께 흘러 드넓은 평화의 바다에 정의의 물결 넘치는 꿈" 자신의 몸에 기름을 끼얹으며 전태일 역시 그런 꿈을 억지로라도 꾸었으리라. 자신을 '바쳐서라도' 바뀔 세상을 꿈꾸었으리라. <그날이 오면>은 세상과 마지막으로 마주한 전태일을 노래한, 전태일을 위한 추모곡이었다.하지만 노래는 처음 만들어진 모양으로만 머물지 않는다. <그날이 오면>도 그랬다. 수많은 사람들의 가슴속에서 다채롭게 변주되고, 저마다의 사연을 담아 세상을 울렸다. 잘 먹고 잘살자는 개인적인 소망이 아니라 보다 큰 다수의 꿈, 보다 나은 세상을 원하는 사람들은 누구나 이 노래 속에서 자신도 모르게 주인공이 됐다.그날이 오면 '짧았던 내 젊음'도 '피맺힌 그 오랜 기다림도' 헛된 꿈이 아니기를 바라고 믿으며 목 놓아 노래를 불렀다. 추모의 노래는 믿음의 노래가 됐고, 허공의 꿈이 아니라 발아래 현실을 튼튼하게 만들어 주는 의지의 노래가 됐다. 또한 전태일을 위시하여 비슷한 꿈을 꾸다가 죽어간 모든 이들을 위한 노래가 되기도 했다.그 대표적인 증거(?)가 1987년 연세대학교 총학생회와 노래패 '울림터', 동아리 '만화사랑', 교육방송국 YBS가 힘을 합쳐 제작한 노란색 테이프 <한열아 부활하라>였다. 6월항쟁의 포문이 열리기 전날 연세대학교 교문 시위에 나섰다가 경찰의 최루탄을 맞고 쓰러진 이한열은 한 달여 사경을 헤매다가 세상을 떠났다. 그의 장례식에서 문익환 목사는 '전태일 열사'를 시작으로 26명의 이름을 피를 토하듯 불렀다.<한열아 부활하라> 테이프는 뭇사람들의 통곡을 자아낸 문익환 목사의 절규에 <그날이 오면>을 깔았다. 전태일 외의 사람들은 누군지도 잘 몰랐던 새까만 대학 신입생으로 그 테이프를 처음 듣던 날, 나는 자발없이 눈물을 흘렸었다. 참 많은 사람들이 죽었구나. 그들 모두에게도 높고 푸른 꿈이 있었겠구나. 그리고 그들에게는 '그날'이 없어졌구나.문익환 목사가 부르짖은 이들의 얼굴과 이름을 헤아려 본다. 그들에게 그날이란 무엇이었을까. 전태일에게는 평화시장의 시다들이 살인적인 근로 조건에서 해방되는 날이었을 것이고, 유신에 항거하여 목숨을 던진 김상진에게는 유신의 종말이었으며, 박종철처럼 전두환과 싸우다가 죽어간 이들에게는 전두환의 천벌과 민주주의의 부활이 이뤄지는 날이었으리라.경찰의 모진 고문을 받다가 숨져간 박종철은 <그날이 오면>을 유난히 좋아했다고 한다. KBS <인물현대사>(2004년 6월 11일 방송) 박종철 편에 나온 박종철의 후배는 "이상할 만큼 <그날이 오면>을 좋아했다. 좋은 날이 오면 무슨 일을 하고 싶다는 얘기를 자주 했다"고 증언한다. 그리고 노래를 부르다가 '그 아픈 추억도'에서 멈춘다. '아 짧았던 내 젊음도 헛된 꿈이 아니었으리'를 차마 부르지 못한다.노래의 처음은 전태일이었다. 그러나 이 노래의 바통은 박종철에게로, 이한열에게로, 그리고 다른 수십 수백 수천 명의 사람들에게로 넘어가 있었다. 누군가의 죽음을 기리기 위해 만들어진 노래가 또 다른 누군가의 죽음 앞에서 불리는 노래가 됐다. 그날을 기다리던 사람들이 그날을 보지 못하고 떠날 때마다 노래는 새로운 이름을 품었다. 그래도 이 노래의 시작은 전태일이다. 뭉툭한 코에 짧은 머리, 11월 중순이면 우리 곁에 무심히 내려앉는 이름.평화시장 안 전태일의 단골 식당에서 나는 살아 있는 전태일을 만났던 사람에게 여러 가지를 물었다. 아주머니가 기억하는 전태일의 모습은 '바보'였다.배고픈 사람이 밥 한 그릇을 마다했다. 배가 불러서가 아니라 자신보다 더 배고픈 아이들의 마음이 다칠까 봐서였다. 전태일이 꿈꾸었던 세상은 어쩌면 그런 마음이 바보 취급을 받지 않아도 되는 세상이었을 것이다. 누군가의 배고픔을 외면하지 않고, 누군가의 손을 잡아 주는 일이 어리석은 짓으로 여겨지지 않는 세상 말이다.민주화가 되었고 대한민국은 선진국이 됐다고 한다. 전태일을 기리는 이들이 정권을 쥐기도 했다. 그러나 전태일이 그토록 바라던 '그날'은 온 것일까. 오히려 더 멀어 보인다고 하면 지나친 노파심일까.