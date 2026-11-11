한솔제지 장항공장 지게차 운전 중 30대 노동자 사망

큰사진보기 ▲한솔제지 홈페이지에 나와있는 장항공장 소개글. ⓒ 한솔제지 홈페이지 갈무리 관련사진보기

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한솔제지 충남 서천 장항공장에서 지게차를 운전하던 노동자가 사고로 숨지는 사고가 발생했다. 사망한 노동자는 한솔제지 협력업체 직원인 것으로 파악됐다.한솔제지는 11일 공시를 통해 "11월 10일 오후 7시 20분경 감열동 슬리터 공정에서 지게차로 종이롤지를 운반하던 협력사 직원이 롤지 이탈로 인해 롤지에 끼여 사망했다"라고 밝혔다.언론 보도에 따르면, 사고 발생 후 해당 노동자는 의식이 있었던 것으로 보인다. <경향신문>은 "동료 직원들 신고를 받고 출동한 구급대가 현장에 도착할 당시 A씨는 의식이 있었다. 그러나 호흡곤란과 심한 복통을 호소했다. 이후 전북 익산 원광대병원 권역외상센터로 이송되던 중 상태가 악화했고 병원 도착 직후 심정지가 발생했다. A씨는 심폐소생술을 받았지만 끝내 숨졌다"고 보도했다.경찰에 따르면 사망 노동자는 30대 초반 남성으로 최근 결혼을 한 것으로 알려졌다.경찰 관계자는 11일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "어제 112 신고를 받고 사고 경위를 조사했다. 지게차를 운전하는 노동자이다. 롤지를 지게차에 싣는 과정에서 롤지가 떨어졌던 것 같다. 그것(롤지가 굴러가는 것)을 막다가 사망한 것으로 보인다"라고 말했다.향후 대책과 관련, 한솔 제지 측은 공시를 통해 "경찰 및 고용노동부 관계자 등 현장 확인 후 상세 원인 파악 예정"이라며 "관계기관 조사에 협조하고 있다. 조사 결과에 따라 필요한 후속 조치를 진행할 예정"이라고 밝혔다.한편 한솔제지 장항공장에서는 지난 2019년에도 20대 근로자가 기계에 끼여 숨지는 사고가 발생했었다.