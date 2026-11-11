엔비디아 '젠슨 황 스캔들' 독립조사에 전직 연방검사장 선임

큰사진보기 ▲지난 10월 13일 파리에서 열린 기자회견에서 미국 기술 기업 엔비디아(Nvidia)의 공동 창업자이자 사장 겸 최고경영자(CEO)인 젠슨 황이 지켜보고 있는 모습. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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