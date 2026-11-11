엔비디아 '젠슨 황 스캔들' 독립조사에 전직 연방검사장 선임

미국 반도체 기업 엔비디아가 10일(현지 시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 의혹을 조사하기 위해 전직 뉴욕남부연방검찰청 검사장 직무대행을 선임했다고 밝혔다.
엔비디아는 이날 '엔비디아 이사회 독립이사들의 성명'이라는 제목의 공식 성명에서 독립이사들이 준 김(Joon H. Kim) 전 뉴욕남부연방검찰청 검사장 직무대행과 그가 속한 로펌 '왁텔, 립턴, 로젠 & 카츠'를 선임해 철저하고 독립적인 조사를 맡겼다고 밝혔다.
성명은 지난 8일 이사회가 발표한 독립 조사 방침에 따른 후속 조치라고 설명했다. <월스트리트저널>은 이 로펌이 엔비디아가 외국 정보기관의 공작 표적이 됐는지를 따지는 조사를 이끌 것이라고 전했다.
이번 조사는 지난 10월 29일 <뉴욕타임스>의 단독 보도에서 비롯됐다. <뉴욕타임스>는 싱가포르에 본사를 둔 데이터센터 업체의 고위 임원인 앨리스 황(중국명 황러)이 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 반도체를 중국으로 빼돌렸을 가능성으로 미국 정보당국의 주목을 받고 있다고 보도했다.
중국 국적인 이 여성은 미국 당국이 베이징에 정보를 흘린 중국 정보기관의 '자산'으로 결론 내린 인물이다. <월스트리트저널>은 이 업체가 메가스피드(Megaspeed)라고 밝혔다.
신문은 정보당국이 이 여성을 감시하는 과정에서 그가 황 CEO와 가까운 관계를 맺어왔다는 사실이 드러났다고 전했다. 황 CEO는 백악관에서 기술 정책에 영향력이 큰 인물로, 도널드 트럼프 대통령과도 가까운 관계를 구축한 것으로 알려졌다.
<뉴욕타임스>는 약 1년 전 트럼프 대통령이 관련 정보 판단을 보고받았으나 별다른 조치를 하지 않기로 했다고 보도했다. 엔비디아의 반도체 판매가 미국 경제와 증시에 기여하고 있고, 중국과의 무역 관계를 더 복잡하게 만들 수 있다는 점을 우려했다는 설명이다.
보도가 나온 뒤 엔비디아 이사회는 지난 8일 외국 정보 공작의 표적이 됐는지를 조사하겠다고 밝혔다. 이사회는 황 CEO와 해당 여성의 관계로 인해 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 훼손됐다고 볼 만한 이유가 없다"며 "이사회는 젠슨과 경영진을 신뢰한다"고 덧붙였다.
황 CEO는 같은 날 직원들에게 보낸 이메일에서 외도를 인정하고 사과했다. 그는 자신의 행동이 가족에게 상처를 줬다며 사죄하고, 이사회가 시작한 독립 조사에 전적으로 협조하겠다고 밝혔다. 이메일에는 상대 여성의 이름이 적시되지 않았지만, <월스트리트저널>과 <AFP통신>은 황 CEO가 앨리스 황과의 관계를 인정했다고 전했다.
미국 의회의 압박도 거세지고 있다. 공화당 소속 하원 상임·특별위원회 위원장 3명은 황 CEO에게 오는 18일 열리는 비공개 합동 브리핑에 참석해 달라고 요청했다. 이들은 엔비디아의 '외국 적대세력의 스파이 활동에 대한 보안 체계'와 황 CEO와 앨리스 황의 관계 등에 대한 설명을 요구했다.
<AFP통신>은 트럼프 대통령이 AI 분야에서 황 CEO의 조언을 받아 왔으며, 그를 '존경할 만한 사람'이라고 평가했다고 전했다. 트럼프 대통령은 황 CEO가 해당 여성이 스파이인 줄 몰랐다고 자신에게 말했다고 밝혔다.
<AFP통신>은 이번 사안이 트럼프 정부에서 영향력이 줄었던 대중 강경파의 목소리를 다시 키우는 계기가 될 수 있다고 분석했다. 트럼프 대통령은 지난해 양당 강경파의 반대에도 엔비디아의 H200 칩 대중 수출을 허용한 바 있다.
미국 전략국제문제연구소(CSIS)의 알록 메흐타는 강경파가 그동안의 노력에서 "일부 성과를 보게 될 것"이라며, 황 CEO가 물러나는 최악의 상황에 이르지 않더라도 의회와 행정부 내 엔비디아의 영향력은 "크게 줄거나 완전히 사라질 가능성이 크다"고 내다봤다. 국무부 부장관을 지낸 커트 캠벨은 의원들이 정부가 의혹을 언제 알았는지, 대통령이 경고를 받았는지, 이런 접촉이 중국 정책에 영향을 줬는지를 알고 싶어 할 것이라고 말했다.
<AFP통신>은 <NBC뉴스>를 인용해 법무부가 메가스피드의 엔비디아 칩 중국 밀반입 여부를 수사 중이라고 전했다. 트럼프 대통령은 연방수사국(FBI)이 스파이 의혹을 들여다보고 있다고 말했다고 한다. 메가스피드는 밀반입을 부인하고 있으며, 중국 정부도 스파이 의혹을 모략이라고 일축했다.