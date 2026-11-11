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광주전라

26.11.11 18:36최종 업데이트 26.11.11 18:36

출렁이는 갈대와 붉은 칠면초, 11월의 순천만

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순천만 자연생태관을 지나 무진교를 건너면 갈대밭이 펼쳐진다.
순천만 자연생태관을 지나 무진교를 건너면 갈대밭이 펼쳐진다. ⓒ 김숙귀

가을걷이가 끝난 텅빈 들판처럼 허허로운 11월. 문득 출렁이는 갈대밭이 생각났다. 지난 10일. 오랜만에 순천만을 찾았다. 해마다 11월에 갈대축제를 하는데 올해는 지난달 24~25일에 축제를 열었다고 한다.

평일인데도 갈대밭을 찾은 사람들이 많았다. 자연생태관을 지나 무진교를 건너니 끝이 보이지 않는 갈대밭이 펼쳐져 있다. 갈대밭 사이로 나있는 데크길을 천천히 걸었다. 활짝 꽃을 피운 갈대의 풍성한 출렁임이 밀려오는 파도처럼 내마음을 채웠다.

230만 m² 넓이의 갈대밭이 끝없이 펼쳐져있다.
230만 m² 넓이의 갈대밭이 끝없이 펼쳐져있다. ⓒ 김숙귀

활짝 꽃을 피운 갈대가 바람에 출렁인다.
활짝 꽃을 피운 갈대가 바람에 출렁인다. ⓒ 김숙귀

갈대밭이 끝나고 작은 다리를 지나 용산전망대로 향했다. 거리 1.3km. 소요시간 40분 이라고 적힌 표지판이 입구에 서 있었다. 완만한 언덕을 올라 전망대에 서니 유명한 S자 물길이 보였다. 한쪽에는 갈대밭 곁으로 칠면초도 있었다. 칠면초가 한창 붉게 물들었을 지금, 그 아름다운 풍경을 지나칠 수는 없다.

용산전망대에서 내려다본 풍경. 유명한 S자 수로에 생태체험선이 떠가고 있다.
용산전망대에서 내려다본 풍경. 유명한 S자 수로에 생태체험선이 떠가고 있다. ⓒ 김숙귀

농주마을회관을 지나 좁은 농로를 힘들게 운전하여 칠면초 군락지를 찾았다. 칠면초밭 쪽으로 긴 데크길이 있다. 길끝에 서니 온통 붉은 세상이다. 마치 바다 위에 단풍이 든 것 같다. 칠면초는 서, 남해안의 소금기 많은 갯벌에 서식하는 염생식물로 일년에 일곱 번 색이 변한다하여 칠면초라 부른다고 한다. 풍성하게 출렁이는 갈대와 붉은 칠면초로 마음을 가득 채운 시간이었다.

갈대곁에 칠면초도 보인다.
갈대곁에 칠면초도 보인다. ⓒ 김숙귀

칠면초를 보러 와온해변에 있는 농주마을로 왔다.
칠면초를 보러 와온해변에 있는 농주마을로 왔다. ⓒ 김숙귀

마을회관을 지나 좁은 농로로 힘들게 운전하여 찾아간 농주마을에서 붉은 칠면초를 마주했다. 서해안과 남해안 갯벌에 서식하며 일년에 일곱 번 색깔이 바뀌어 칠면초라 부른다고 한다.
마을회관을 지나 좁은 농로로 힘들게 운전하여 찾아간 농주마을에서 붉은 칠면초를 마주했다. 서해안과 남해안 갯벌에 서식하며 일년에 일곱 번 색깔이 바뀌어 칠면초라 부른다고 한다. ⓒ 김숙귀
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#순천만습지#갈대

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김숙귀 (dafodil113) 내방

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