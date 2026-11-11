션, 제4회 해평상 수상... '꾸준한 나눔과 봉사' 공로 인정

큰사진보기 ▲해평 한양원 선생 10주기 추모식 및 제4회 해평상 시상식해평 한양원 선생 10주기 추모식 및 제4회 해평상 시상식에서 기념 촬영을 하고 있다 ⓒ 김의순 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제4회 해평평화상 수상자인 가수 션(노승환)이 상장을 수여받고 있는 모습고(故) 해평 한양원 선생 10주기 추모식 및 제4회 해평상 시상식에서 제4회 해평평화상 수상자인 가수 션(노승환)이 상장을 수여받고 있는 모습입니다. ⓒ 김의순 관련사진보기

사단법인 상생과평화(이사장 송석구)는 11일 오전 11시 서울 신라호텔 영빈관 토파즈홀에서 '고 해평 한양원 선생 10주기 추모식 및 제4회 해평상 시상식'을 성황리에 개최했다. 이날 행사에는 문화예술계, 종교계, 시민사회 주요 인사 등 내외빈 200여 명이 참석해 고인의 숭고한 뜻을 기리고 수상자를 축하했다.이번 행사는 민족종교의 정신문화 향상과 남북 동질성 회복, 화해와 협력을 위해 평생을 바친 해평 한양원 선생의 10주기를 추모하는 동시에, 우리 사회 각 분야에서 상생과 평화의 가치를 실천해 온 공로자를 기리기 위해 마련됐다.생전 가장 가까운 곳에서 고 해평 한양원 회장을 보필하며 그 사상을 현장에서 실천해 온 사단법인 상생과평화 강태서 이사는 한국 사회가 직면한 고질적인 갈등과 분열을 극복할 핵심 열쇠로 '상생과 평화'의 정신을 제시했다.강 이사는 "우주 만물이 상생의 조화를 이룰 때 비로소 평화가 찾아오듯, 우리 사회와 국가 역시 상생의 가치 위에서만 지속 가능한 번영을 이룰 수 있다"고 강조했다.이어 한 회장이 평생 동안 강조했던 상생과 평화의 정신을 "단순한 구호가 아닌 우주의 근본 순리이자, 대한민국이 진정한 문화강국으로 도약하기 위한 가장 견고한 정신적 바탕"이라고 역설했다.비록 한양원 회장은 세상을 떠났지만, 그가 남긴 사상은 오늘날 분열과 대립이 심화된 한국 사회에서 더욱 강한 울림을 준다. 강 이사는 한 회장의 가르침이 일회성에 그치지 않고 후손 대대로 이어져야 할 고귀한 유산이라고 확신하며, 이를 체계적으로 실천·확산하기 위해 사단법인 상생과평화를 창립하고 이사로서 활발한 활동을 이어가고 있다.강 이사는 "한 회장님의 뜻을 온전히 받들어 이 땅에 상생과 평화의 문화가 깊이 뿌리내릴 수 있도록 실천적 노력을 다하겠다"며 굳은 포부를 밝혔다.이날 행사는 총 1·2부로 나누어 진행됐다. 1부 추모식은 개식선언 및 국민의례를 시작으로 분향·재배, 추모 묵념, 고인의 생전 업적을 기리는 추모 영상 상영, 추모사 및 헌화 순으로 이어져 고인의 뜻을 되새기는 울림을 선사했다.이어진 2부 시상식에서는 개식선언, 인사말, 연혁 보고 및 내·외빈 소개, 축사에 이어 심사평 및 공적 보고가 진행됐다.'해평상'은 고 해평 한양원 선생의 뜻을 기리고 상생과 평화 문화를 확산하기 위해 제정된 상으로, 사회 갈등 치유와 통합·문화 보존에 공로가 있는 인사에게 수여하는 '해평상생상'과 평화통일·분쟁 조정·인류애 실천 등에 기여한 인사에게 수여하는 '해평평화상' 두 부문으로 나뉘며 각각 1,000만 원의 상금이 수여된다.올해 제4회 해평평화상 수상자로는 평소 꾸준한 나눔과 기부, 선한 영향력으로 사회적 약자와의 상생을 실천하고 공동체적 평화 연대 구현에 기여한 가수 션(노승환)이 선정됐다. 다만, 세대·젠더·지역·계층 간 갈등 치유와 사회 통합을 취지로 하는 해평상생상은 엄정한 심사 끝에 적임자가 없어 '수상자 없음'으로 결정됐다.앞서 개최된 시상식에서는 김희중 대주교(제3회 상생상), 김종규 문화유산국민신탁 명예이사장(제3회 평화상), 김성수 주교(제2회 상생상), 자승 스님(제1회 상생상), 김동호 전 부산국제영화제 집행위원장(제1회 평화상) 등이 수상의 영예를 안은 바 있다.한편 시상식의 대미는 대한민국 국창(國唱) 조상현 명인의 특별 축하 공연이 장식해 참석자들의 뜨거운 박수를 받았다. 행사는 기념촬영과 폐식선언, 그리고 참석자 전원이 함께하는 축하 오찬을 끝으로 성공적으로 마무리됐다.