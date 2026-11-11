사천여성회, 사천시의원 '성비위 의혹' 엄중 징계 촉구

큰사진보기 ▲사천여성회(대표 최은주)는 11일 오전 11시 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “사천시의회와 더불어민주당은 시의회 의정연수 중 발생한 성희롱·부적절 신체접촉 사건에 엄중히 대처하고, 철저한 윤리 규명과 근본적인 재발 방지 대책을 즉각 마련하라”고 촉구했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천여성회(대표 최은주)는 11일 오전 11시 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “사천시의회와 더불어민주당은 시의회 의정연수 중 발생한 성희롱·부적절 신체접촉 사건에 엄중히 대처하고, 철저한 윤리 규명과 근본적인 재발 방지 대책을 즉각 마련하라”고 촉구했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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[뉴스사천=강무성 기자] 사천시의회의 의정 연수 중 발생한 공무원 부적절 신체접촉 논란과 관련해, 지역 여성계가 해당 시의원의 진정성 있는 공개 사죄와 시의회 차원의 엄중한 징계를 촉구하고 나섰다.사천여성회(대표 최은주)는 11일 오전 11시, 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "사천시의회와 더불어민주당은 시의회 의정 연수 중 발생한 성희롱·부적절 신체접촉 사건에 엄중히 대처하고, 철저한 윤리 규명과 근본적인 재발 방지 대책을 즉각 마련하라"고 밝혔다.앞서 사천시의회는 지난 9월 30일부터 10월 2일까지 2박 3일간 시의원 9명과 의회사무국 직원 14명이 참가한 가운데 제주도 국내 의정 연수를 진행했다. 연수 기간 중 저녁 식사 후 이어진 2차 술자리에서 A 의원이 옆자리에 앉은 공무원 B에게 신체 접촉을 했다는 논란이 불거졌다.이에 민주당 경남도당은 목격자 진술과 내부 감찰을 거쳐 최근 A 의원에게 중징계 처분을 내린 바 있다. 중징계 구체적인 내용은 알려지지 않았으나, 통상적으로 민주당 당헌당규상 당원자격정지 1년 이상부터가 중징계에 해당된다.사천여성회는 이날 기자회견에서 "시민의 삶을 살피고 모범을 보여야 할 공직사회에서 시대적 흐름에 정면으로 역행하는 개탄스러운 사건이 발생했다"며 "시민 혈세로 추진된 의정 연수 현장에서 공무원을 상대로 부적절한 신체 접촉을 저지른 것은 사천시민을 기만하고 시의회의 위상을 스스로 실추시킨 행태"라고 비판했다.사천여성회는 사천시의회와 민주당, 당사자를 향해 4대 요구안을 제시했다. 구체적으로는 ▲ 사천시의회의 '제 식구 감싸기' 없는 윤리특별위원회 제소 및 엄정 징계 ▲ 민주당의 '꼬리 끊기'식 징계를 넘어선 당 차원의 피해자 공식 사과 및 예방 시스템 전면 재검토 ▲ A 의원의 책임 회피 중단과 피해자·시민 앞 진정성 있는 공개 사죄 ▲ 피해 공무원에 대한 2차 가해 완전 차단 및 철저한 보호 조치 등이다.최은주 사천여성회 대표는 "소속 정당의 징계 처분은 최소한의 조치에 불과하다"며 "사천시의회는 의회 내부의 낡은 위계질서와 부재한 성평등 의식을 근본적으로 쇄신하기 위해 전체 시의원을 대상으로 실질적이고 지속적인 성평등·인권 교육 등 조직문화 개선안을 시급히 수립해야 한다"고 강조했다.이어 "사천여성회는 언제나 피해자의 편에 설 것이며, 또 다른 피해나 2차 가해가 발생하지 않도록 사천시민과 함께 끝까지 지켜볼 것"이라고 덧붙였다.이번 사안과 관련해 A 의원은 <뉴스사천>과 인터뷰에서 "연수 당시 치킨집 2차 술자리에서 옆 사람과 대화를 나누려 어깨를 두드린 것으로, 제3자가 보기에 오해를 살 수 있는 부분이 있었음을 인정한다"며 "죄송하고 송구스럽다"고 입장을 밝힌 바 있다.한편 민주당의 중징계에 이어 시민단체의 공식 반발이 본격화되자 사천시의회도 본격적인 자체 징계 절차에 착수하기로 했다.최용석 사천시의회 의장은 "사천시의회 차원에서도 이번 사안을 결코 방관하지 않고 엄정하게 대응할 것"이라며 "내부 절차에 따라 '원포인트 임시회'를 소집해 본회의에서 논의한 뒤 윤리특위에 안건을 공식 회부해 징계 절차를 밟겠다"고 밝혔다.이어 최 의장은 "재발 방지를 위한 대책을 깊이 고민하겠다"며 "불미스러운 일로 심려를 끼쳐드려 사천시민들께 진심으로 죄송하고 송구하다"고 고개를 숙였다.