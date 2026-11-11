중간선거 패배 후 '루저' 질문에 입 꾹 다문 트럼프

큰사진보기 ▲8일(현지시간), 도널드 트럼프 대통령이 미국 플로리다주 팜비치에서 주말 일정을 마치고 워싱턴 D.C.의 백악관으로 돌아오고 있다. ⓒ UPI 연합뉴스 관련사진보기

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지난 6일(미국 현지시간), 영국 스카이뉴스(Sky News)의 외신 특파원 도미닉 워그혼(Dominic Waghorn) 기자가 중간선거 패배로 정치적 타격을 입은 트럼프 대통령을 향해 "루저가 된 기분이 어떻습니까, 대통령님?"이라고 물었다.트럼프 대통령은 아무런 대답 없이 대통령 전용 헬기 마린원(Marine One)을 향해 걸어갔다. 당시 상황을 담은 영상은 소셜미디어(SNS)를 통해 빠르게 확산하며 화제가 됐다. 여러 기자의 질문 가운데 워그혼 기자의 목소리가 유독 선명하게 들린 데다, 트럼프 대통령이 답변을 피하고 자리를 떠나는 듯한 모습이 눈길을 끌었다.트럼프 대통령이 기자들의 질문에 무례하게 대응해 논란을 빚은 것은 어제오늘의 일이 아니다. 단순히 질문에 불쾌감을 드러내는 수준을 넘어 기자의 외모와 성별, 능력, 소속 언론사 등을 비하하거나 공격하는 방식으로 질문의 본질을 흐린다는 비판을 받아왔다. 이러한 태도가 대통령의 품격을 훼손하고 있다는 지적도 나온다.2025년 11월에는 엡스타인 관련 질문을 던진 블룸버그통신의 캐서린 루시 기자에게 "조용히 해, 돼지야"라고 말해 논란을 일으켰다. ABC뉴스의 메리 브루스 기자에게는 "당신은 형편없는 사람이자 끔찍한 기자"라고 비난했으며, ABC 방송사의 방송 면허를 취소해야 한다는 주장까지 펼쳤다. 또 워싱턴에서 발생한 주방위군 총격 사건과 관련해 바이든 행정부에 책임을 돌리는 이유를 묻는 CBS뉴스의 낸시 코즈 기자에게는 "당신 바보야? 멍청한 사람이야?"라고 되묻기도 했다.올해 2월 트럼프 대통령은 엡스타인 성범죄 피해자들에게 전하고 싶은 말이 있느냐는 CNN 소속 케이틀린 콜린스 기자의 질문에 "당신은 최악의 기자"라며 공격적인 반응을 보였다. 이어 콜린스 기자가 웃는 모습을 본 적이 없다면서, 그 이유는 진실을 말하지 않기 때문이라고 주장했다. 트럼프 대통령이 기자회견에서 반복적으로 보이는 대응 방식 중 하나는 자신에게 질문한 기자의 소속 언론사를 확인한 뒤 "가짜 뉴스"라고 비난하는 것이다.이처럼 트럼프 대통령은 자신에게 불리하거나 불편한 질문을 던지는 기자들을 향해 인신공격성 발언을 서슴지 않았다. 그런데 워그혼 기자는 이러한 방식을 역으로 활용해 트럼프 대통령에게 '루저'라는 표현을 사용하며 공세의 방향을 뒤집었다. 평소 기자들에게 공격적인 태도를 보여 온 트럼프 대통령이 오히려 날카로운 질문을 받는 상황이 연출되자, 많은 이들이 통쾌하다는 반응을 보였다.워그혼 기자는 지난 7일 스카이뉴스를 통해 '내가 트럼프에게 루저가 된 기분이 어떠냐고 물은 이유'라는 제목의 해설 영상을 공개했다.하지만 워그혼 기자는 영상을 통해 트럼프의 주장이 사실이 아니라고 반박했다. 이어 워그혼 기자는 트럼프에게 "루저가 된 기분이 어떠냐"고 물었지만, 트럼프는 아무런 대답 없이 돌아섰다.워그혼 기자는 트럼프가 평소 패배자들을 멸시하는 태도를 보여왔다는 점을 언급하며, 이번 중간선거에서 트럼프 자신이 패배자의 처지에 놓인 만큼 충분히 던질 만한 질문이었다고 설명했다. 물론 트럼프가 이 질문을 실제로 들었는지, 들었다면 의도적으로 답변을 피한 것인지는 알 수 없다. 그럼에도 평소 언론에 고압적인 태도를 보이고 기자들을 무시해 온 트럼프에게 일침을 가했다는 점에서 이 질문은 많은 이들의 호응을 얻었다.미국 중간선거에서 공화당이 기록적인 참패를 당하자 트럼프 대통령은 부정선거론을 다시 꺼내 들며 지지층 결집을 시도하고 있다. 그러나 이러한 시도가 별다른 효과를 거두지 못할 가능성이 제기되는 가운데, 일부 외신 기자들은 트럼프 대통령이 국내 정치에서 입은 타격을 만회하기 위해 외교정책에서 강경한 행보를 보일 수 있다고 우려하고 있다. 향후 중간선거 결과가 트럼프 행정부의 국정 운영과 대외정책에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.