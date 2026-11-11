"정류장까지 1km 보행"… 김동호 세종시의원, 집현동 BRT 접근성 개선 촉구

큰사진보기 ▲김동호 세종시의원이 11일 열린 세종시의회 제110회 정례회 제1차 본회의에서5분 자유발언을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲11일 김동호 세종시의원이 열린 세종시의회 제110회 정례회 제1차 본회의에서5분 자유발언을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동호 세종시의원 5분 자유발언 발표자료 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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첨단 대중교통 도시를 표방하는 세종시 한복판에서 대중교통 사각지대에 놓인 집현동 주민들의 교통 기본권을 보장하기 위해 순환버스 도입과 이응버스 확충이 시급하다는 제안이 제기됐다집현동을 지역구로 둔 김동호 세종시의원(더불어민주당)은 11일 열린 세종시의회 제110회 정례회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 "대중교통의 편리함은 버스가 얼마나 빠르게 달리는지가 아니라 시민이 집에서 정류장까지 얼마나 편리하게 이동할 수 있는지로 결정된다"며 집현동 일대의 시급한 대중교통 접근성 개선을 촉구했다.김 의원에 따르면, 남북으로 길게 형성된 집현동의 지형적 특성상 일부 새나루마을 아파트 단지 주민들은 BRT 정류장까지 1km 이상을 걸어서 이동해야 하는 불편을 겪고 있다. 폭염과 한파, 우천 시 주민들의 보행 부담이 극에 달하면서 민원이 지속되고 있는 실정이다.특히 세종시 역시 민원 답변을 통해 일부 단지의 BRT 접근성이 낮다는 점을 인정했으나, 정작 구체적인 개선 일정은 제시하지 못하고 있어 시의 적극적인 행정이 시급하다는 지적이다.생활권 간 수요응답형 '이응버스' 공급 불균형 문제도 도마 위에 올랐다. 2025년 기준 1·2생활권에는 이응버스 25대가 배치되어 약 51만 명의 시민이 이용한 반면, 3·4생활권에는 단 4대만 배치되어 이용실적이 약 4만 8600명에 불과한 것으로 집계됐다. 차량 배치 규모는 6배, 이용실적은 10배 이상 격차가 벌어진 셈이다.김 의원은 "차량이 적어서 주민들이 이용하고 싶어도 이용하지 못하는 실정인지 점검해야 한다"며 "실제 이용객뿐 아니라 호출 성공률, 평균 대기시간, 미배차 건수 등을 정밀 분석해 필요한 지역에 차량을 추가 배치해야 한다"고 지적했다.이를 바탕으로 김 의원은 집현동 교통환경 개선을 위한 3가지 실행 방안을 제시했다. 제안 내용은 ▲3·4생활권 이응버스 적정 공급 규모 재검토 및 추가 배치 ▲새나루마을과 BRT 정류장을 연결하는 '집현동 BRT 연계 순환형 이응버스' 시범운행 추진 ▲단지별 BRT 접근성과 주민 수요 조사를 바탕으로 한 구체적 개선 계획 및 추진 일정 제시 등이다.김동호 의원은 "집현동 주민들이 요구하는 것은 특별한 혜택이 아닌, 거주하는 단지 위치와 관계없이 편리하게 대중교통을 이용할 수 있는 환경"이라며 "세종시가 더 이상 검토에 머무르지 않고, 실효성 있는 실행계획을 조속히 마련해야 한다"고 촉구했다.