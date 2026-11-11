'홧홧하다', '동탕하다', '홉뜨다'... 오래 보고 싶은 말

큰사진보기 ▲책 표지. ⓒ 북다 관련사진보기

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"우리가 홍안일 때 우리는 저의 신을 알아보지 못해 그것을 외롭게 했다. 그 죄로 지금은 잿빛 얼굴로 피부과를 찾아다니면서 홍안을 되돌리려고 애쓴다." (13쪽)

"이것은 바깥으로 발산되는 흥겨움이다. 달뜨다는 따뜻해진 공기 같다. (중략) 이것은 안에 모인 기쁨의 흥분이다. 소풍으로 들뜨고 눈빛으로 달뜬다." (19쪽)

"사람이 어른이 된다는 것은 두려운 것은 두렵다고 말하는 것이다. 모르는 것을 모른다고 말하는 것이고, 약해질 때와 강해질 때를 구별하며, 그것을 거짓으로 자아내지 않는 것이다." (25쪽)

"소중하고 하찮은 그것은 지금 다 어디로 갔을까. 사금파리를 아는 이를 모집하고 싶다. 당신이 아꼈던 사금파리의 이야기를 전해준다면 나는 당신의 친구가 될 수 있다. 무엇보다 사금파리의 정의를 다시 적고 싶다. 우리가 몹시 아끼고 귀하게 모시다 함부로 놓고 온 그때 그 첫사랑이 죄다 사금파리라고." (134쪽)

"그런데 정말로 부러운 롤모델은 남루의 극복에 있다. 낡고 해진 옷을 입고, 낡고 해진 육신을 입었어도 맑게 웃고 꼿꼿하게 걷는 할머니를 알고 있다. 그녀는 남루를 극복해서, 남루 위에 있다. 나도 그렇게 눈빛이 형형한 할머니가 되고 싶다. 남루는 바깥이 아니라 안에 있다. 그것을 탈탈 털어내고 싶다." (156쪽)

"봄바람에 벚꽃잎이 흩날리면 아름답다. 그러나 내 안에서 부는 바람은 아름답지도 않고 낭만적이지도 않다. 그것은 마음을 조각내 부유하도록 만든다. 내가 장악하지 못한 것이 흩어져 어지러운 상태, 우리는 그것을 '산란하다'라고 부른다." (266쪽)

"비는 반드시 그친다. 먹구름이 물러가고 햇살이 비칠 때까지, 옷깃을 여미며 조용히 힘을 기르는 것. 그것이 '긋다'라는 단어의 의미다. 젖은 어깨를 털어내고 다시 걸어갈 수 있도록, 힘든 날에는 내 안의 처마 밑에서 비를 긋고 싶다." (276쪽)

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.

책을 읽고 글을 쓰는 시간이 조금씩 쌓이면서도 문장이 멈추는 순간이 있다. 우리말에는 다양한 표현이 있는데, 막상 내 생각과 감정을 적확하게 표현하려면 적당한 단어가 떠오르지 않는다. 특히 서평을 쓸 때면 '좋았다', '인상 깊었다'라는 익숙한 표현 앞에서 자주 망설인다. 턱을 괴고 한참 궁리하다가도 끝내 딱 맞는 말을 찾지 못해 늘 쓰던 표현으로 문장을 마무리하곤 한다.그럴 때마다 책을 더 읽고 어휘력을 키우고 싶다는 마음이 간절해졌다. 내가 정확히 알고 있는 우리말은 얼마나 될까. 알고 있으면서도 글쓰기에서는 꺼내 쓰지 못하는 단어가 또 얼마나 많을까. 이런 내 마음을 달뜨게 한 책이 나민애 교수의 <오래 곁에 두어 좋은 말> (26년 10월 9일 출간)이다.이 책은 한글날 제정 100주년을 기념해 한국 문학 100년의 작품 속에서 142명의 작가와 142개의 단어를 골라 담았다. 책장을 넘기며 '맞아! 내가 찾고 싶었던 표현들이 여기에 다 모였네' 하고 혼잣말을 했다. 저자는 문학 작품 속 문장을 통해 단어의 의미를 짚어내고, 자신의 이야기와 다정한 시선을 더한다. 덕분에 무심코 지나쳤던 우리말의 아름다움과 깊이를 새롭게 발견하게 된다.책에서 만난 '홍안'이라는 단어가 오래 마음에 남았다. 홍안은 젊고 혈색이 좋은 얼굴, 곧 청춘의 얼굴을 뜻한다. 저자는 이 단어를 이야기하며 지나간 젊음에 대한 아쉬움을 특유의 문장으로 풀어낸다.풋사과처럼 풋풋하고 생기 넘치는 시절에는 정작 자신의 젊음이 얼마나 아름다운지 알지 못한다. 시간이 흐르고 얼굴에 세월의 흔적이 쌓인 뒤에야 그때의 빛을 그리워한다. 나 역시 지나온 시간을 돌아보면 그렇다. 그 시절에는 평범하다고 여겼던 하루와 사소한 순간들이 지금 생각하면 얼마나 반짝이는 시간이었는지 모른다.어쩌면 우리는 지금도 훗날 그리워할 오늘을 살고 있는지 모른다. 지나간 시간을 아쉬워하느라 지금 누릴 수 있는 행복을 놓치고 있는 것은 아닐까. 젊음만이 홍안은 아닐 것이다. 지금 내게 주어진 시간과 관계, 평범한 하루에도 저마다의 빛이 있다. 오늘의 나를 충분히 바라보고 아껴주는 일, 그것이 훗날 지금을 그리워할 때 후회하지 않는 방법일지도 모르겠다.'들뜨다'와 '달뜨다'의 차이를 설명하는 대목도 흥미로웠다.마음이 밖으로 통통 튀어나오는 듯한 '들뜨다'와 내면에서 기쁨이 은근히 차오르는 '달뜨다'. 비슷해 보이지만 두 단어 사이에는 분명한 온도 차이가 있다. 그 미묘한 차이를 알아차리는 순간, 감정에도 이토록 섬세한 표정이 있다는 사실을 깨닫는다.특히 돈으로 사람을 차별하는 세상에서도 셈을 앞세우기보다 '어수룩'하게 살아가셨던 아버지의 이야기가 깊은 울림으로 남았다. 세상살이에 약삭빠르지 못한 것이 때로는 손해처럼 보이지만, 모든 것을 따지고 계산하지 않는 마음이야말로 사람을 사람답게 만드는 것은 아닐까.어른이 된다는 것은 무엇을 더 많이 알고 강해지는 일만은 아닌 듯하다. 자신의 부족함을 인정하고 마음을 꾸미지 않는 것, 때로는 어수룩해 보이더라도 자기답게 살아가는 것이 진정한 어른의 모습일 것이다.사랑과 연정, 애틋함과 사모도 그렇다. 모두 누군가를 향한 마음이지만 그 깊이와 방향은 조금씩 다르다. 같은 감정도 어떤 단어를 선택하느냐에 따라 전혀 다른 결을 드러낸다. 단어를 알아간다는 것은 마음을 더 세밀하게 들여다보는 일이기도 하다.'사금파리'라는 단어 앞에서는 한동안 책장을 넘기지 못했다.사금파리는 깨진 사기그릇의 작은 조각이다. 흔하고 하찮아 보이는 파편에 저자는 우리가 한때 소중하게 여겼으나 어느새 잃어버린 것들의 의미를 담아낸다. 깨진 조각처럼 흩어져버린 첫사랑, 어린 시절의 추억, 다시 돌아갈 수 없는 시간들. 그때는 귀하게 간직했지만 세월이 흐르면서 무심히 놓아버린 것들이 우리에게도 하나쯤은 있지 않을까.나에게 사금파리는 무엇일까. 오래된 사진 속에서 웃고 있는 사람들, 다시는 돌아갈 수 없는 어느 계절, 그때는 소중한 줄 모르고 지나쳤던 평범한 하루들이 떠오른다. 잃어버린 것들은 완전히 사라진 것이 아니라 기억의 어딘가에 조각으로 남아 있는지도 모른다. 그 조각들을 다시 꺼내어 바라보는 일, 그것이 추억을 간직하는 방식일 것이다.'남루'라는 단어를 다룬 글도 오래 마음에 남았다.남루는 낡고 해진 겉모습을 뜻하지만, 저자는 그 의미를 내면으로 확장한다. 삶의 흔적이 얼굴과 몸에 쌓이는 것은 피할 수 없지만 마음까지 초라해질 필요는 없다는 이야기처럼 읽혔다. 나이가 든다는 것은 어쩌면 남루해지는 것이 아니라, 그 세월을 어떻게 받아들이고 살아가느냐에 달려 있는지도 모른다.나도 언젠가 낡은 육신을 입더라도 눈빛만큼은 맑고 형형한 사람이 되고 싶다. 세월이 가져가는 것들을 아쉬워하기보다 그 세월을 통과하며 내 안에 쌓아온 것들을 소중히 여기고 싶다. 겉모습보다 마음의 품위를 지키는 사람, 나이 들어가는 모습마저 아름다운 사람이 되고 싶다.'산란하다'라는 단어를 읽을 때는 내 마음을 들여다보는 듯했다.산란하다는 말은 흩어져 어지럽다는 뜻이다. 봄날 흩날리는 꽃잎은 아름답지만 마음속 생각과 감정이 흩어질 때는 좀처럼 아름답지 않다. 봄바람에 마음이 흔들리는 것을 두고 '봄처녀 바람났다'고 하는 것도 그래서일까. 여러 생각들이 한꺼번에 밀려와 마음을 어지럽힐 때가 있다. 그럴 때면 무엇이 나를 힘들게 하는지조차 알 수 없어 답답하다.그런데 '산란하다'라는 단어를 알고 나니 막연했던 마음에 이름이 생겼다. 마음을 설명할 수 있다는 것은 그 감정에 휩쓸리지 않고 한 발짝 떨어져 바라볼 수 있다는 뜻이기도 하다.'긋다'라는 단어에서는 위로를 얻었다.비를 긋는다는 것은 비가 그칠 때까지 잠시 피한다는 뜻이다. 힘든 일을 만났을 때 무조건 견디거나 서둘러 이겨내려 하지 않아도 된다는 위로로 다가왔다. 우리는 힘들수록 자신을 다그치곤 한다. 빨리 털어내야 한다고, 다시 일어서야 한다고 말이다. 하지만 때로는 잠시 쉬어가는 것도 살아가는 지혜일 것이다.내 안에도 비를 피할 처마 하나쯤 마련해두고 싶다. 누구에게도 괜찮은 척하지 않고 조용히 마음을 추스를 수 있는 공간. 비가 그칠 때까지 자신을 다독이며 기다릴 줄 아는 사람이고 싶다.나는 책을 가리지 않고 읽는 편이라 이미 알고 있던 단어도 많았지만, 뜻을 알고 있으면서도 글쓰기에서는 활용하지 못했던 단어가 적지 않았다. '홧홧하다', '동탕하다', '홉뜨다', '우련하다' 같은 낯선 단어를 새롭게 만날 때는 마치 무지개를 발견한 듯 기뻤다.142개의 단어를 만났다고 해서 모두 내 것이 되는 것은 아닐 것이다. 단어는 실제로 사용하고 문장 속에 넣어보아야 비로소 내 언어가 된다. 앞으로 남편과 산책할 때면 책에서 만난 단어로 서로 맞히기 놀이도 해볼 생각이다. 웃고 이야기하며 입에 익히다 보면 언젠가는 글을 쓰다가 자연스럽게 꺼내 쓸 수 있지 않을까.좋은 글은 어려운 단어가 아니라 내 생각과 감정에 꼭 맞는 말을 찾아내는 글일 것이다. 더 많이 읽고 오래 생각하며 자주 써서, 책에서 만난 말들이 나만의 문장으로 피어나도록 우리말을 아끼고 사랑하고 싶다. 그런 마음을 품고 살아가려는 이들에게 이 책을 권하고 싶다.