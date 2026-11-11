"세종 중앙공원 2단계 장남들, 생태 보존이 최우선"

큰사진보기 ▲이순열 세종시의원이 11일 세종시의회 제110회 정례회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이순열 세종시의원은 5분 자유발언을 통해 장남들을 사람과 자연이 공존하는 살아있는 생태박물관으로 조성해야 한다고 촉구했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲장남들 들판 위를 가로지르는 새호리기 ⓒ 장남들보전시민모임 관련사진보기

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세종시의 지속 가능한 미래를 위해 첨단 과학기술의 발전과 더불어 중앙공원 2단계 구역인 '장남들'의 생태적 가치를 보존해야 한다는 목소리가 제기됐다.이순열 세종시의원(더불어민주당, 도담동)은 11일 열린 세종시의회 제110회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 "산업의 발전이 한쪽 날개라면 생태의 보전은 다른 한쪽 날개"라며 "중앙공원 2단계 장남들을 사람과 자연이 공존하는 살아있는 생태박물관으로 조성해야 한다"고 시와 관계 기관에 촉구했다.이 의원은 발언에 앞서 장남들 현장 영상을 선보이며 기후위기 시대 속 논습지의 환경적 역할을 조명했다. 폭염과 집중호우가 잦아지는 상황에서 장남들의 논과 습지가 도시의 열을 완화하고 다양한 생명이 살아가는 터전으로서 소중한 공공의 자산 역할을 하고 있다는 지적이다.특히 이 의원은 기존 조성계획에 담긴 원안의 취지를 강조했다. 2023년 LH 설계 자료에 따르면 중앙공원 1단계에는 이용형 공원시설을 집중배치하고, 2단계는 인간과 자연이 공존하는 도시형 생태공간으로 조성하기로 방침을 정한 바 있다.이 의원에 따르면 당시 LH는 2단계 부지 약 87만㎡ 중 약 30만㎡를 '공생의 들'로 계획해 논습지와 둠벙, 초지 등 기존 생태환경과 농경 경관을 보존하기로 했다. 이 의원은 "중요한 것은 이러한 계획의 취지를 실제 공원 조성 과정에서도 흔들림 없이 지켜내는 것"이라며 당초 계획대로의 추진을 촉구했다.아울러 과도한 시설물 위주의 공원 조성 방식에 대해 경계의 목소리를 냈다. 이미 중앙공원 1단계와 세종호수공원이 다양한 여가·휴식 공간으로 활용되고 있는 만큼, 2단계 구역은 인위적인 시설 조성을 줄여 장기적인 유지관리 예산 부담을 덜고 자연 생태 자체의 가치를 지켜내야 한다는 논리다.현재 행정중심복합도시건설청(행복청)은 지난해 12월 중앙공원 2단계 설계를 재개하고 2031년 개장을 목표로 사업을 추진 중이다. 이 의원은 "지금이야말로 장남들의 미래를 결정할 가장 중요한 시점"이라며 세종시와 행복청, 한국토지주택공사(LH)를 향해 세 가지 핵심 대책을 제안했다.이 의원이 제안한 대책은 ▲중앙공원 2단계 실시설계 시 장남들 논습지 보존 최우선 원칙 수립 ▲과도한 시설 설치를 지양하고 장기적 유지관리 비용과 생태적 편익을 고려한 관리 방안 마련 ▲인근 국립박물관단지와 연계한 '현지 보존형 야외 생태박물관' 조성 등이다.이순열 의원은 "국립박물관단지가 건축물 내부에 역사와 문화를 담는 공간이라면, 장남들은 논과 습지, 생명과 사계절의 변화 자체가 전시물이 되는 야외 생태박물관이 될 수 있다"며 "첨단산업과 생태가 조화를 이루는 세종시의 미래를 장남들에서 시작해달라"고 당부했다.