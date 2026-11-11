'누군가 심사 지표 바꿔' 전남광주 의대 갈등 확산

큰사진보기 ▲김민석(오른쪽) 더불어민주당 대표와 민형배 전남광주통합특별시장이 11일 전남광주 광주청사에서 열린 최고위원회의에 참석한 뒤 서남권 의대 비상대책위원회 관계자들을 만나기 위해 이동하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표와 민형배 전남광주통합특별시장 등이 11일 전남광주 광주청사에서 열린 최고위원회의에 참석한 뒤 서남권 의대 비상대책위원회 관계자들과 면담하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

국립의과대학 유치에 실패한 전남광주 서남권 주민들이 "의대 신설 후보대학 심사 과정에서 누군가 평가 지표를 만졌다"며 김민석 더불어민주당 대표와 민형배 특별시장에게 공정성 검증을 요구하는 등 의대 갈등이 확산하고 있다.서남권 의대 비상대책위원회 관계자들은 11일 전남광주통합특별시의회 광주청사 4층 대회의실 앞에서 기자회견을 열고 "민형배 시장이 (의대 신설 추천대학 심사에) 절대로 개입하지 않고 100% 공정할 것을 약속했지만 사실이 아니었다"고 밝혔다.이들은 "누군가 후보대학 심사 지표를 만졌다"며 "'부지 확보 계획'이라는 원래 지표를 '부지 확보 계획 확실성'으로 바꿨다"고 주장했다.이어 "'확실성'이라는 세 글자를 넣게 되면서 부지를 확보하지 않은 대학도 선정될 수 있는 길을 열어놨다"며 "누가 그 지표를 넣었는지 반드시 확인해야 한다"고 강조했다.그러면서 "심사 자료와 관련 내용을 공개하고, 이를 열람할 수 있도록 해야 한다"고 요구했다.민형배 시장을 향해서는 "일차적 책임자인 민 시장은 두 달 반이 넘도록 우리와 단 한 번도 만나질 않았다"며 갈등 중재 역할에 나서지 않고 있다며 비난의 목소리를 높였다.민주당이 검토하고 있는 전남대병원 목포 분원, 중앙의료원 목포 분원 등에 대해서는 "서남권 주민들에게 어떤 의사도 듣지 않고 이야기가 나오고 있다"며 "민주주의와 전혀 맞지 않는 행위"라고 꼬집었다.또 "민주당 지도부가 서남권 주민과 국립목포대의 의견을 직접 들어야 한다"며 "의대 신설을 배제한 채 분원안을 대책으로 내놓는다면 받아들이지 않겠다"고 밝혔다.주민들은 이날 전남광주통합특별시의회 광주청사에서 현장 최고위원회의를 마치고 나온 김 대표와 민 시장을 면담하고 이 같은 요구 사항을 전달했다.이에 대해 서남권 의대 비상대책위원회 관계자는 "김 대표가 민 시장과 대화한 뒤 내용을 전달하면 당에서 관여하겠다고 답했다"며 "민 시장도 만나겠다고 했다. 100% 신뢰하진 않지만 믿고 따라갈 것"이라고 말했다.앞선 4일 정부는 전남권 국립의대 신설 대학으로 국립순천대를 선정했다. 이후 서남권에서는 선정 절차에 문제가 있다며 반발이 이어지고 있다.한편, 이날 김 대표는 최고위원회의에서 서남권 의료시설 확충을 위한 지원 의지를 밝혔다.김 대표는 "목포와 서남권 지역의 상급종합병원 수준 의료시설에 대한 시민의 열망을 잘 알고 있다"며 "대학병원급 국가병원, 예를 들어 전남대병원 목포 분원 설치도 논의되고 있다"고 말했다.이어 "결실을 맺도록 중앙정부, 전남광주통합특별시와 속도감 있게 협의를 이어가겠다"며 "서남권과 도서 지역 주민들이 필수 공공의료에서 소외되지 않도록 제도적·재정적 지원 방안을 마련하겠다"고 강조했다.