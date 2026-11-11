노종용 세종시의원 "LH의 세종 연기 공공주택지구 사업 철회를 철회하라"

큰사진보기 ▲노종용 세종시의원이 11일 세종시의회 제110회 정례회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲노종용 세종시의원이 5분 자유발언을 통해 세종 연기 공공주택지구 사업의 즉각 추진과 정상화를 촉구하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲노종용 시의원 5분 발언 발표자료 이미지 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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한국토지주택공사(LH)가 사업성 부족을 이유로 추진 중인 세종 연기 공공주택지구 사업 철회 및 지구 지정 해제 방침에 대해 시의회 차원의 강력한 규탄과 함께 사업 정상화를 촉구하는 목소리가 터져 나왔다.노종용 세종시의원(더불어민주당, 해밀동·산울동·연기면·연동면)은 11일 열린 세종시의회 제110회 정례회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 "LH가 수익성만을 앞세워 국가균형발전의 약속을 저버리고 있다"며 사업 즉각 철회와 정상화를 강력히 요구했다. 이날 노 의원은 이 같은 내용을 담은 '세종 연기 공공주택지구 사업 즉각 추진 촉구 건의안'도 함께 대표 발의했다.노 의원에 따르면 정부는 지난 2021년 세종시 북부권 균형발전과 주택공급 확대를 위해 연기 공공주택지구 조성계획을 발표하고, 2023년 약 61.6만㎡ 부지에 총 4,886호 규모의 주택 공급을 약속했다. 그러나 LH는 지난해 12월 자체 경영투자심사에서 사업성 부족을 이유로 사업을 중단한 데 이어, 올해 7월 사업 철회 및 지구 지정 해제 방침을 공식 통보했다.노 의원은 이 같은 LH의 결정을 두고 강한 분노를 표출했다. 그는 "국가가 지정한 대규모 공공주택사업을 공기업 스스로 철회하려는 것은 LH 역사상 손에 꼽을 만큼 이례적인 결정"이라며 "그 대상이 바로 세종시라는 사실에 분노하지 않을 수 없다"고 직격했다.특히 국정감사 자료를 인용하며 LH의 이중적인 태도와 본색을 고발했다. LH가 전국 9만 6천 호 착공 계획 중 무려 90%를 수도권에 집중하겠다고 보고하면서 정작 서민 주거의 핵심인 공공주택 달성률은 25%에 불과했던 점을 지적했다. 노 의원은 "대전 죽동2지구는 버젓이 추진하고 광명·시흥지구는 부채까지 감수하겠다면서 세종만 포기하려는 것은 궤변이자 수도권 올인을 위해 지방의 공공택지를 희생양 삼은 것"이라고 꼬집었다.이어 LH가 세종시에서 누려온 막대한 혜택과 공적 책무 외면의 이율배반적 태도도 도마 위에 올랐다. 세종시는 지난해 LH와의 오랜 법적 분쟁 끝에 상생의 믿음으로 수천억 원에 달하는 개발부담금을 2030년까지 사실상 유예해준 바 있다. 노 의원은 "LH가 세종시의 협력과 혜택은 누리면서, 정작 시민에게 약속한 공공주택 공급은 수익성을 이유로 포기하려 한다"고 일침을 놓았다.주민 피해와 인근 행정 조직의 미온적 태도에 대한 비판도 이어졌다. 지난 5년간 가혹한 행위제한과 토지거래허가구역 규제에 묶여 대출 이자 등 피눈물 나는 금융 피해를 감내해온 주민들에게 이제는 사업 폐지 피해 입증까지 떠넘기고 있다는 지적이다. 사업 중단 이후 세종시와 LH의 실무협의체 역시 LH의 투자심사 재상정 논의에만 머물며 방관자적 자세를 취했다고 질타했다.노 의원은 향후 변화할 주택 수요 환경을 제시하며 세종시 차원의 강경 대응을 주문했다. 최근 44개 중앙행정기관 및 공공기관 추가 이전 발표와 함께 국회 세종의사당, 대통령 세종집무실 건립 등으로 향후 세종시 주택 수요가 급증할 수밖에 없는 상황이다.노 의원은 "단기적 건설경기 침체와 수익성만을 앞세운 얄팍한 셈법을 단호히 깨고 국토부와 LH를 강력히 설득하고 압박해 사업성 평가 근거 공개와 사업 철회 방침 철회를 이끌어내야 한다"고 강조했다.이날 채택을 촉구한 건의안에서 세종시의회는 ▲연기 공공주택지구 지정 해제 방침 즉각 철회 및 당초 공급 계획 이행 ▲사업성 평가 결과 즉각 공개 및 변화된 수요 반영 재심사·사업 정상화 방안 마련 ▲장기간 사업 지연에 따른 주민 피해보상 및 기반시설 확충 계획 수립 등을 요구했다.노종용 의원은 "국가균형발전은 선택사업이 아니다"라며 "공공성을 상실한 공기업의 횡포에 당당히 맞서 우리 시민의 피눈물과 잃어버린 5년의 권리를 되찾기 위해 세종시장이 단호하고 결기 있는 행동에 나서야 한다"고 촉구했다.