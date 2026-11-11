세계 청년 50만 명이 한국으로… 내년 여름, 우리가 맞이할 가장 따뜻한 기적

큰사진보기 ▲수호성인사진에는 2027 서울 세계청년대회를 영적으로 이끌어줄 수호성인들의 초상화가 그려져 있다. 교황 요한 바오로 2세를 비롯해 한국의 갓과 도포를 입은 성인(김대건 안드레아 신부), 마더 테레사 수녀 등 전 세계 청년들의 모범이 되는 성인들의 모습이 담겨 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲점촌동성당 내부모습사진를 보면 점촌동 성당 내부는 천장에 짙은 색의 굵은 나무 보가 격자무늬로 짜여 있어 아늑하면서도 경건한 분위기를 자아낸다. 정면 제대 위에는 십자가상이 높이 걸려 있으며, 하얀색 벽면과 세로로 긴 창문들이 깔끔하고 엄숙한 느낌을 준다. 미사보를 쓴 신자들을 비롯한 많은 교우가 긴장감과 기대감을 안고 자리에 앉아 제대를 향해 집중하고 있는 모습이다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 내년에 열릴 '2027 서울 세계청년대회'는 단일 종교의 행사를 넘어, 대한민국 국가적 차원에서 전 세계 50만 청년들을 맞이하는 역대급 국제 축제입니다. 천주교 차원을 넘어 온 국민에게 이 거대한 만남이 널리 알려지기를 바라며, 역사와 소통의 관문인 '문경새재'를 품은 문경 지역 주민들의 따뜻한 손님맞이 현장이 일반 독자들에게도 벅찬 감동으로 가닿기를 바랍니다.

내년 여름, 전 세계의 청년들이 대한민국을 찾아온다. 서로 다른 언어를 쓰고 다른 문화 속에서 살아온 청년들이 한자리에 모여 함께 노래하고 삶의 이야기를 나눈다. 내년도 국내에서 치러지는 국제행사 중 단연 최대 규모인 '2027 서울 세계청년대회(WYD)'다.조직위원회는 약 190개국의 해외 청년 40만 명과 국내 참가자 10만 명 등 약 50만 명이 등록할 것으로 예상한다. 마지막 날 파견 미사에는 일반 참석자를 포함해 최대 100만 명이 모일 전망이다.하지만 주변 사람들과 이야기하다 보면, 여전히 이 거대한 축제의 이름을 처음 듣거나 그저 '서울에서 열리는 큰 종교행사' 정도로만 아는 경우가 많다. 이 가슴 벅찬 만남이 어떻게 시작되었고, 왜 한국에서 열리게 되었는지, 그리고 거대한 무대 뒤에서 얼마나 많은 이들이 온 마음을 다해 준비하고 있는지 알리고 싶어졌다.세계청년대회는 처음부터 지금과 같은 대규모 국제행사는 아니었다. 그 출발점은 불안한 시대를 살아가는 청년들과 눈을 맞추려 했던 한 교황의 뜻과, 그에 화답한 청년들의 뜨거운 호응이었다.1984년, 요한 바오로 2세 교황은 가톨릭의 '구원의 성년'을 맞아 로마에서 청년들을 만났다. 예상을 뛰어넘는 수많은 청년이 모여들었고, 교황은 이듬해 다시 청년들을 로마로 초대해 마침내 세계청년대회 창설을 발표했다.단순히 숫자가 모이는 것이 아니었다. 진로와 일자리, 관계와 미래 앞에서 고립감을 느끼는 청년들의 걱정과 열망에 교회가 동행하겠다는 위로의 선언이었다. 서로 다른 나라에서 비슷한 고민을 안고 살아가는 청년들은 이 대회를 통해 '나는 혼자가 아니며, 내 삶은 소중하다'는 사실을 확인해 왔다. 로마에서 시작된 이 벅찬 만남은 스페인, 폴란드, 미국, 필리핀, 프랑스, 호주, 브라질 등을 거쳐 직전 대회인 2023년 포르투갈 리스본(약 150만 명 참석)에 이르렀다. 그리고 이 여정의 다음 목적지가 바로 대한민국, 서울이다.서울 개최는 순서가 되어 자동으로 결정된 것이 아니다. 서울대교구를 중심으로 한 한국 천주교회의 끈질긴 유치 노력과 정부 및 외교 부문의 지원이 빚어낸 뜻깊은 결과다.전 세계 수많은 후보지 중 프란치스코 교황은 왜 서울을 선택했을까. 교황청은 성직자가 아닌 평신도들의 자발적인 학구열로 신앙을 받아들인 한국 천주교회의 독특한 역사에 주목했다. 또한, 다양한 종교와 문화가 평화롭게 공존하는 한국 사회야말로, 세계의 청년들이 다름을 인정하고 대화하는 법을 배우기에 가장 완벽한 장소라고 보았다. 그리스도교가 소수 종교인 국가에서 열리는 첫 세계청년대회라는 점도 큰 의미를 지닌다.2027년 8월 3일 서울월드컵경기장에서의 개막 미사로 시작해 8일 서울공항에서의 파견 미사로 이어지는 본대회 일정 앞에는 숨겨진 하이라이트가 있다. 바로 7월 29일부터 8월 2일까지 전국 15개 교구에서 열리는 '교구 대회'다. 수십만 명의 청년들은 서울로 향하기 전, 전국 각지에 머물며 한국의 일상과 문화를 깊숙이 체험하게 된다.문경이 속한 안동교구의 이번 교구대회 주제는 다름 아닌 '길(Via)'이다. 특히 소통의 관문인 '문경새재'를 품은 문경은, 땀의 순교자 최양업 신부가 짚신을 신은 채 험준한 고개를 넘나들며 교우촌을 돌보던 숭고한 '신앙과 순례의 길'이 지금까지도 살아 숨 쉬는 곳이다. 이 깊은 역사의 길 위에서, 문경지구를 비롯한 전국의 모든 성당 신자들은 하나가 되어 두 팔을 걷어붙이고 나섰다.외국인 참가자 40만 명을 모두 호텔에 묵게 할 수는 없다. 안동교구는 이미 홈스테이 가정을 모집하며 손님맞이 채비를 마쳐가고 있다. 홈스테이는 그저 잠자리만 내어주는 것이 아니다. 낯선 이방인과 며칠간 밥상머리를 마주하며 삶을 나누는 용기 있는 선택이다. 외국어를 못해도, 화려한 음식을 차리지 못해도 괜찮다. 신자들은 평소 먹는 된장찌개와 따뜻한 눈빛만으로도 충분하다는 안내에 기꺼이 집 문을 열고 있다. 방을 내어주기 힘든 이들은 이동 봉사나 식사 제공 등으로 십시일반 역할을 나누고 있다.최근 문경 점촌동본당에서 열린 성경 암송대회에는 어린아이부터 백발의 어르신까지 모든 세대가 모여 청년대회의 성공을 기원했다. 이처럼 준비의 열기는 청년 세대만의 것이 아니라 지역사회 전체의 따뜻한 연대로 번져가고 있다.이 거대한 만남은 결코 가톨릭 신자들만의 행사로 남아선 안 된다. 한국을 찾은 청년들은 명동성당이나 월드컵경기장뿐 아니라, 우리의 골목길, 대중교통, 그리고 작은 식당과 가정집을 만나게 될 것이다.내년 대회가 "몇십만 명이 모였다"는 건조한 숫자의 기록으로 끝나지 않기를 바란다. 세계 청년들의 가슴 속에 "한국에서 참으로 따뜻한 사람들을 만났다"는 온기 가득한 기억으로 남기를 희망한다.처음엔 말도 통하지 않아 낯설었던 청년과 동네 아주머니가 며칠 뒤 헤어지며 서로의 이름을 부르고 부둥켜안을 수 있다면, 그것이 바로 이 대회가 만들어낼 가장 아름다운 기적일 것이다. 세계의 청년들에게 건넬 다정한 첫인사는, 이미 문경을 비롯한 전국 방방곡곡 우리 이웃들의 따뜻한 밥상 위에서 보글보글 끓어오르고 있다.