사진기자협회장 "최민희 사과문? 안 본 걸로 하겠다"

최민희 더불어민주당 의원(경기 남양주갑)이 최근 단체대화방에서 국회 사진·영상 기자들을 "하이에나 떼들"이라고 비하한 것과 관련해 이호재 한국사진기자협회장 회장(서울경제 기자)이 "민·형사상 어떠한 조치도 준비 중"이라며 강력 대응을 예고했다.
또한 이 사실이 외부에 알려진 뒤인 11일 오전 최 의원이 게재한 사과문에 대해선 "안 본 걸로 하겠다" "또 하나의 변명"이라고 지적했다. 최 의원은 소셜미디어에 "제가 올린 사진과 글이 유출됐다"라며 "표현이 과하고 적절하지 못했음을 인정하고 사과드린다"라고 썼다.
아래는 이호재 회장과 진행한 전화 인터뷰 내용이다. 인터뷰는 한국사진기자협회와 한국영상기자협회가 이날 오전 11시 40분 국회 사진기자실 앞에서 공동기자회견을 진행하기 직전에 이뤄졌다.
"대화 내용 유출됐다는 건 또 하나의 변명"
- 최민희 의원 사과문은 어떻게 봤나?
"안 본 걸로 하겠다. (최 의원이) 만천하에 알려지라고 올린 것 아닌가? 그런데 그걸 누가 이기적으로 유출했다고 하는 건 또 하나의 변명이다."
- 향후 대응 계획은?
"저희는 최 의원의 '하이에나 떼들' 발언(단톡방 속 대화) 때문에 너무나 개탄스러워하고 있다. 이것에 대해선 어떠한 방식으로도 용서가 안 될 것 같다. 민·형사상 어떠한 조치도 지금 다 준비하고 있다."
- 일각에서는 취재 보이콧 이야기도 돌던데.
"의원 한 명에 대한 보도·촬영 보이콧을 왜 하나? 최 의원은 우리가 보이콧 할 정도의 (의원은 아니다). 언론인으로서 그런 방식보다는 (최 의원의) 진심 어린 사과가 먼저다."
앞서 최민희 의원은 11월 5일 지인과 지지자가 들어가 있는 단체대화방에서 국회 사진·영상 기자들이 취재하는 사진을 첨부하면서 "하이에나 떼들"이라는 비하 표현을 사용했다. 이 대화 캡처본이 11일 오전부터 외부에 공유되기 시작했다. 이후 최 의원은 '사과드립니다'라는 제목의 다섯 줄짜리(제목 포함) 사과문을 페이스북에 올렸다(관련 기사 : 최민희, 이번엔 국회 기자들 향해 "하이에나 떼들" 망언
https://omn.kr/2khh4 ).
한국사진기자협회는 성명서를 내고 "최 의원이 국회 출입 사진기자들을 향해 모욕적인 표현을 사용하고 정당한 취재 활동을 악의적으로 왜곡한 데 대해 강력히 규탄한다"라며 "책임 있는 해명과 재발 방지 약속이 이뤄지지 않을 경우 명예훼손 및 모욕에 대한 법적 대응을 검토할 것"이라고 예고했다.
또한 한국영상기자협회도 이날 발표한 성명서에서 "최 의원은 영상기자들에게 즉각 사과하라"라며 "정당한 취재와 보도 활동을 위축시키려는 어떠한 시도에도 연대해 단호히 대응할 것"이라고 밝혔다.