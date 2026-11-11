사진기자협회장 "최민희 사과문? 안 본 걸로 하겠다"

▲지난 11월 5일 최민희 더불어민주당 국회의원과 지인·지지자들이 함께 있는 단톡방에서 최 의원이 사진기자·영상기자의 사진을 올리며 "하이에나 떼들"이라고 비하성 표현을 사용했다. 최 의원은 그날 "국회출입 언론사 기자들. 어떻게든 이간 영상 찍으려 저러고 있다"라고 부연했다. 해당 단체대화방 대화 내용이 알려진 11일 최 의원은 사과했다. (기자 얼굴 블러 처리는 오마이뉴스가 한 것) ⓒ 단체대화방 갈무리 관련사진보기