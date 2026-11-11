청소년 비율 전국 1위 세종시, 수능 끝나면 어디로

큰사진보기 ▲수능이 끝난 저녁, 세종시 BRT 정류장에서 타 도시로 향하는 버스를 기다리는 수험생의 뒷모습 ⓒ AI 생성 이미지(Gemini),뉴스피치 제작 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 10월 세종한글축제 주무대였던 세종중앙공원 도시축제마당 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 전 세종시의원입니다. 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

올해 세종에서 수능 원서를 낸 수험생은 6314명, 교육청 개청 이래 가장 많다. 그 가운데 4320명이 고3 재학생이다. 19일 저녁, 시험장을 나선 아이들이 가장 먼저 들여다볼 것은 버스 시간표다. 놀 곳을 찾으려면 이 도시를 떠나야 하기 때문이다.새삼스러운 일도 아니다. 주말이면 아이들이 먹거리와 즐길 거리를 찾아 대전으로, 멀리는 서울로 나간다는 이야기를 필자는 거듭 들어 왔다. 옷 한 벌, 신발 한 켤레를 사러 가는 곳도 그쪽이다. 아이를 정류장에 내려 주고 돌아오는 길, "우리 동네엔 왜 갈 데가 없을까" 되뇌어 본 부모가 적지 않을 것이다. 아이들에게 세종은 잠드는 곳이고, 깨어 있는 시간은 다른 도시에서 흐른다.세종은 청소년의 도시다. 9~24세 청소년이 7만 8천 명, 시민 다섯 명 중 한 명꼴로 전국에서 비율이 가장 높다. 그런데 1위라는 숫자는 자랑할 때만 꺼내 쓰였다.축제를 보면 분명하다. 지난달 세종한글축제에는 사흘간 34만 명이 몰렸다. 블랙이글스가 하늘을 갈랐고 드론 2천 대가 밤을 수놓았다. 지난 5월 '세종시 청소년의 날' 기념식은 남세종종합청소년센터 한 곳에서 열렸다. 도시의 축제는 광장에서, 아이들의 축제는 센터 안에서 치른 셈이다.세종 시민 가운데 청소년 축제의 이름을 하나라도 댈 수 있는 사람이 몇이나 될까.아이들이 바라는 것은 거창하지 않다. 지난해 시의회 연구모임이 청소년 367명에게 물었더니, 짜인 프로그램보다 자유롭게 어울리고 쉴 수 있는 공간을 원한다고 답했다. 가르치려 들지 말고, 그냥 머물게 해 달라는 말이다.잠시 묻고 싶다. 지금 세종의 아이들에게 가장 필요한 것은 무엇인가. 독자마다 답이 다를 것이다. 자습실, 체육관, 상담실, 버스 노선. 다만 한 가지는 짚어 두자. 올해 수능을 치르는 6314명 가운데 316명은 검정고시로 자격을 얻은, 학교 밖에서 시험을 준비한 아이들이다. 이들에게는 교실도, 담임도, 수험표를 건네줄 교무실도 없다.교문 밖에서 시험장으로 들어서는 아이들이 있고, 시험장에 아예 오지 않는 더 많은 아이들이 있다. 학교를 거쳐 전해지는 혜택은 이들을 비켜 간다. 그래서 광장이다. 광장은 소속을 묻지 않는다. 학교에 다니든 아니든, 같은 하늘 아래서 같은 노래를 들을 수 있는 자리가 도시에 하나는 있어야 한다. 그것이 "가장 필요한 것"에 대한 필자의 답이다.수능 날 아침, 온 나라가 아이들을 위해 숨을 죽인다. 경찰차가 수험생을 태우고, 듣기평가 시간에는 비행기도 뜨지 않는다. 그 정성이 종료령과 함께 끝난다면, 우리가 지켜본 것은 아이들이 아니라 점수였다.의회에 몸담았던 필자부터 이 숫자들 앞에서 자유롭지 않다. 그래서 제안한다. 세종에는 한글축제의 주무대였던 중앙공원 도시축제마당이 있다. 수능 직후 주말, 그 광장을 아이들에게 내주자. 기획도 청소년에게 맡기자. 지난 5월 경기 광명에서는 청소년이 기획한 축제에 인근 상점 36곳이 먹거리존으로 함께했다.11월 바람이 차다면 천막을 치고 난로를 놓으면 된다. 무대 하나, 먹거리 몇 줄, 친구와 걸을 거리만 있어도 아이들은 버스를 타지 않는다. 올해가 촉박하다면 내년 달력에라도 그 주말을 먼저 적어 두자.시험장을 나서는 아이들에게, 그리고 시험장과 상관없이 오늘을 지나온 아이들에게 "수고했다"는 말은 누구나 건넨다. 도시가 건넬 말은 따로 있다."멀리 가지 마라, 여기서 놀아라."전국에서 가장 젊은 도시가 아직 그 한마디를 하지 못하고 있다.