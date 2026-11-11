"사람도, 말도, 공공기관도 제주로!"... 사활을 건 외침

큰사진보기 ▲제주특별자치도는 2차공공기관 제주이전촉구 범도민 서명운동을 벌이고 있다. ⓒ 제주특별자치도 누리집 관련사진보기

"사람은 나면 서울로 보내고, 망아지는 나면 제주도로 보내라."

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큰사진보기 ▲지난 9일 ‘제주명예도민 우정의 날’ 행사장 모습 ⓒ 제주특별자치도 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 9일 ‘제주명예도민 우정의 날’ 행사장에서 위성곤 제주투결자치도지사가 환영사를 통해 공공기관 유치 홍보를 당부하고 있다. ⓒ 심규상 관련사진보기

누구나 한 번쯤 들어봤을 법한 속담이다. 예나 지금이나 좋은 일자리와 성공의 기회는 서울을 비롯한 수도권에 쏠려 있다는 뜻이고, 사계절 푸른 초원을 품은 제주는 말 키우기에 천혜의 땅이라는 의미다.제주특별자치도가 이 오래된 속담을 통째로 고쳐 쓰겠다며 발 벗고 나섰다. 이른바 "사람도, 말도, 공공기관도 제주로 보내달라"며 기회가 닿을 때마다 목소리를 높이고 있다. 제주자치도가 이처럼 공공기관 유치에 사활을 거는 이유는 무엇일까.제주특별자치도가 절박하게 움직이는 배경에는 1차 이전 당시의 상대적 박탈감이 자리 잡고 있다. 10여 년 전 진행된 1차 공공기관 지방이전 당시, 전국 각지로 150여 개 공공기관과 4만여 명의 임직원이 내려갔다.광주·전남에는 한국전력공사 등 16개 기관(약 7000명), 경남에는 한국토지주택공사(LH) 등 11개 기관(약 4500명), 강원에는 국민건강보험공단 등 12개 기관(약 6000명), 경북에는 한국도로공사 등 12개 기관(약 5000명), 전북에는 국민연금공단 등 12개 기관(약 5000명)이 둥지를 틀며 지역 경제에 든든한 버팀목 역할을 하고 있다.반면 제주혁신도시에 배정된 기관은 단 9곳, 인원은 약 850명에 그쳤다. 그나마도 교육·연수 기관 위주였고, 유일하게 유치했던 재외동포재단마저 재외동포청으로 승격되면서 인천으로 떠나 이제는 8곳만 남았다.다른 광역자치도가 수천 명을 고용하고 막대한 지방세를 내는 큼지막한 '대어'를 낚을 때, 제주는 소규모 기관 유치에 머물렀다는 평가다. 지역 사회에서 이번 '2차 이전만큼은 절대 빈손으로 물러설 수 없다'는 여론이 거세게 이는 이유다.이번 2차 유치전에서 제주도가 가장 공을 들이고 있는 핵심 타깃은 크게 세 곳이다. 한국마사회, 한국공항공사, 한국에너지기술평가원이다. 특히 제주도민들은 한국마사회와 한국공항공사를 향해 "두 기관이야말로 제주와 떼려야 뗄 수 없는 천생연분"이라는 주장을 펴고 있다.'말은 제주로 보내라'는 옛말처럼 제주는 대한민국 말 산업 1번지로 꼽힌다. 국내 경주마 생산의 70% 이상이 제주에서 이뤄지고, 사육 두수와 농가 규모 역시 압도적 전국 1위라는 것이 제주도의 설명이다. 게다가 제주에는 이미 렛츠런파크 제주(제주경마공원)와 대규모 목장이 자리 잡고 있다.사정이 이런데도 정작 정책과 예산을 쥐고 있는 마사회 본사는 경기도 과천에 있다. 제주도민들 사이에서 "말을 키우고 생산하는 현장은 제주인데, 정작 본사가 수도권에 있는 건 앞뒤가 맞지 않는다"는 지적이 나오는 배경이다.제주특별자치도는 마사회 본사가 제주로 이전하면 육성, 경마, 관광이 하나로 묶이는 완벽한 말 산업 클러스터가 완성된다는 입장이다. 여기에 경마 레저세 등 지방세 세수 증대와 지역 인재 채용까지 더해지면 제주 경제에 큰 보탬이 될 것이라고 기대하고 있다.한국공항공사 역시 제주 이전의 당위성이 충분하다고 강조하고 있다. 한국공항공사는 인천국제공항을 제외한 김포·제주·김해 등 전국 14개 지방공항을 관리·운영하는 핵심 공기업이다. 제주자치도는 그중에서도 제주국제공항이 명실상부한 한국공항공사의 '간판'이자 '심장'이라는 점을 강조한다.코로나19 팬데믹 시기, 해외 하늘길이 막혀 전국 공항이 적자에 허덕일 때 한국공항공사의 살림살이를 지탱해 준 일등 공신이 바로 제주공항이었다고 말한다. 현재 제주에서는 하늘을 나는 택시로 불리는 '도심항공교통(UAM)' 상용화 시범 사업을 가장 적극적으로 추진하고 있다. 섬이라는 지리적 특성 덕분에 공역 확보가 유리하고 관광 수요가 풍부해, 도심항공교통과 친환경 미래 항공 기술을 실증하기에 최적의 조건을 갖췄다는 평가다.제주특별자치도는 한국공항공사가 서울 강서구를 떠나 제주에 둥지를 튼다면, 대한민국에서 가장 붐비는 공항 현장을 직접 지휘하면서 미래 항공 시대를 선도하는 일석이조의 효과를 거둘 수 있다는 분석이다.아울러 바람과 햇빛이 넘쳐나는 탄소중립 선도 도시 제주는 '한국에너지기술평가원'이 재생에너지와 그린수소 기술을 연구하고 실증하기에도 훌륭한 천연 실험실을 갖추고 있다는 것이 제주도의 설명이다.넘어야 할 산도 만만치 않다. 일부 공공기관 노조와 직원들 사이에서는 "섬이라 육지 출장이 번거롭다", "아이들 교육이나 병원 문제가 걱정된다"며 난색을 표하는 분위기가 여전하기 때문이다.제주특별자치도는 이러한 우려를 불식시키기 위해 파격적인 정주 지원책을 준비 중이라고 밝혔다. 가족과 함께 내려오는 직원을 위한 공공임대주택 특별 공급과 주택 자금 지원, 이주 정착금은 물론, 이주 전 제주 생활과 교육 환경을 미리 경험해 보는 '런케이션(배움+휴가)' 프로그램까지 마련했다. 또한 섬 지역 특수성을 고려해 육지 출장 항공료와 물류비를 제도적으로 보전해 주는 특례 도입도 정부와 협의하고 있다는 전언이다.그동안 제주는 천혜의 자연을 바탕으로 관광업과 1차 산업에 크게 기대어 왔다. 하지만 관광객 수에 따라 지역 경제가 출렁이는 구조만으로는 지속 가능한 미래를 장담하기 어렵다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다. 양질의 일자리가 부족하다 보니 제주의 많은 청년들이 대학을 졸업하면 일자리를 찾아 육지로 떠나는 악순환이 반복되고 있기 때문이다.제주 청년들이 고향에 남아 꿈을 펼치고, 수도권 과밀화를 해소해 진정한 국가균형발전을 이루려면 튼튼한 양질의 일자리를 만들어 줄 대형 공공기관이 반드시 필요하다는 목소리가 높은 이유다.제주특별자치도에서는 제주도민과 공직자들이 모이는 자리마다 "2차 공공기관 제주 유치"를 외치고 있다. 이미 8만 5천 명이 넘는 도민과 재외도민이 서명운동에 이름을 올렸다.지난 9일 열린 '제12회 제주특별자치도 명예도민 우정의 날' 행사의 주제 역시 공공기관 유치로 모아졌다. 이날 위성곤 제주자치도지사는 환영사를 통해 "2차 공공기관 이전으로 한국마사회가 제주에 유치되고, 2028년 주요 20개국(G20) 정상회의가 제주에서 열릴 수 있도록 여러분이 계신 곳에서 제주의 강점을 널리 알려 주길 바란다"고 당부했다.