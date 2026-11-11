"혼자 견디지 마세요" 완경기 노동자를 위한 안내서

여성환경연대는 완경기 노동자가 일터에서 혼자 견디지 않고 건강하게 일할 수 있도록 <완경기 노동자와 일터를 위한 안내서 – 완경기, 일터에서 혼자 견디지 않아도 됩니다>를 발간했다.
아울러 독일 건강보험사 BARMER와 베를린 경제법학대학(HWR Berlin)이 공동 개발한 <Menopause@work : 기업을 위한 실천지침>을 BARMER의 동의를 얻어 한국어로 옮긴 <완경@일터생활>도 함께 선보였다.
안내서에는 여성환경연대가 2026년 전국 40~60세 여성노동자 1570명을 대상으로 진행한 <완경기 여성노동자 실태조사> 결과를 바탕으로, 노동자와 관리자, 인사 담당자, 노동조합이 일터에서 바로 활용할 수 있는 실천 방안을 담았다.
두 자료는 한국여성재단의 후원으로 만들어졌으며, 여성환경연대 홈페이지(www.ecofem.or.kr)에서 누구나 무료로 내려받을 수 있다.
안내서와 번역본을 만든 이유
안내서는 "몸의 변화는 출근할 때 문 앞에 두고 들어갈 수 없습니다"라는 문제의식에서 출발한다. 잠을 설친 채 출근하고, 갑자기 얼굴이 달아오르는 순간을 견디며, 집중이 잘 되지 않아도 아무렇지 않은 듯 일해야 하는 것이 많은 완경기 노동자의 현실이다. 그러나 완경은 여전히 직장에서 말하기 어려운 주제로, 개인이 알아서 관리하고 견뎌야 할 일로 여겨진다.
여성환경연대는 지난해부터 '완경의 사회적 돌봄'을 이야기해 왔다. 완경은 개인의 몸에서 일어나는 변화이지만 그 시간을 어떻게 통과하는지는 사회의 조건에 따라 달라지는 만큼, 완경을 이해하는 데서 그치지 않고 일터의 문화와 제도를 바꾸어야 한다는 것이다.
번역본 <완경@일터생활>은 완경기가 직장 생활에 미치는 영향을 살펴보고, 동료와 관리자 간의 대화부터 교육과 상담, 노동환경 개선, 조직 차원의 실행까지 구체적인 실천 방안을 제시한다.
여성환경연대는 완경을 개인의 건강 문제를 넘어 노동환경과 조직문화의 관점에서 바라보고 일터를 바꿀 실질적인 방법을 찾고자 이 지침서를 한국어로 옮겼다. 다만 독일의 법과 직장 관행, 문화를 바탕으로 작성된 만큼 국내 일터에 적용할 때는 한국의 법률과 노동환경을 고려해 검토할 필요가 있다.
이안소영 여성환경연대 상임대표는 안내서 인사말에서 "몸의 변화로 필요한 지원을 요청하지 못하거나 경력과 평가에서 불이익을 감수해야 한다면 이는 개인만의 문제가 아닙니다"라며 "완경을 돌보는 일터는 여성만을 위한 배려가 아니라, 누구나 건강하고 존엄하게 일할 수 있는 사회의 출발점입니다"라고 밝혔다.
'완경 친화적인 일터 체크리스트'로 일터 점검
안내서는 완경기의 몸과 마음의 변화, 완경기 노동자가 일터에서 겪는 어려움, 실태조사 결과, 일터의 실천 방안을 차례로 담았다. 실태조사에서 완경기 노동자의 56.6%는 완경이 업무에 미치는 부정적인 영향이 크다고 답했고, 업무에 미친 영향으로는 '육체적 피로감·통증 증가'(66.6%), '업무 집중력·속도·정확도 감소'(41.0%)가 많았다(복수응답). 지원제도가 필요하다는 응답은 81.7%였지만 일터에 지원제도가 있다는 응답은 16.9%에 그쳤다.
이에 안내서는 '문화와 소통, 정책, 노동환경 조정, 노동자 복지·급여, 조직 차원의 실천과 책임'의 5가지 실천 계획과 함께 조직·노동조합·인사 담당자가 해야 할 일을 제시한다. 온도·환기, 휴식 공간, 물, 작업복, 화장실, 작업 공간 등 일터 환경 개선 방안과 시차출퇴근·재택근무·업무량 조정·휴가 보장 같은 근무 방식 조정 방안, 완경기 노동자와 대화할 때 기억해야 할 4가지와 피해야 할 말·건네면 좋은 말도 담았다.
특히 '완경 친화적인 일터 체크리스트'는 일터 환경, 일하는 방식, 조직문화와 인식, 정보와 교육, 조직의 지원, 건강관리와 전문성, 조직의 현황 파악과 전략 등 7개 영역 23개 항목으로 구성되어, 기업과 기관이 자신의 일터를 스스로 점검하고 개선 과제를 찾는 데 활용할 수 있다.
독일 기업 실천지침 <완경@일터생활>
<완경@일터생활>은 직장 건강관리 분야에서 활동하는 독일 건강보험사 BARMER와 베를린 경제법학대학이 공동 개발한 기업용 실천지침으로, '인식 제고–대화–실천'의 3단계로 구성되어 있다.
지침서에 따르면 독일에서는 40~59세 여성 1100만 명 이상이 완경기 단계에 있으며 이 중 약 80%가 경제활동을 하고 있지만, 경영진의 47%는 완경기를 사적인 문제로 여긴다. 베를린 경제법학대학 연구팀은 완경기 관련 영향으로 독일 경제가 연간 94억 유로의 비용을 부담하고 있으며 이는 약 4000만 결근 일수와 연관된다고 추산했다.
독일 최초의 전국 단위 연구인 '완경 지원(MenoSupport)' 연구에서 여성의 52%는 직장에서 완경기가 금기시되는 주제라고 답했고, 55세 이상 여성의 약 20%는 완경기 증상 때문에 조기 은퇴를 원하거나 이미 은퇴했다고 응답했다. 도움이 될 지원 프로그램으로는 '경영진의 완경기 문제에 대한 인식 제고'(76.4%), '완경기를 배려하는 업무 문화 정착'(73.2%), '유연한 근무 시간제'(72.8%) 순으로 꼽혔다.
관리자 대화법부터 근무시간·작업환경 조정까지
지침서의 '대화' 편은 관리자가 완경기 노동자와 이야기할 때 참고할 수 있도록 세 가지 상황별 대화 예시를 제시한다. 직원이 눈에 띄게 달라졌지만 완경기를 직접 언급하지 않을 때는 평가 없이 관찰한 내용을 전하며 이야기 할 여지를 만들고, 직원이 증상을 직접 밝힐 때는 경청한 뒤 유연근무나 휴식 공간 등 필요한 지원을 묻는다.
'특별 대우'를 원하지 않는 핵심 인재에게는 성과를 인정하면서 2~3주 뒤 점검 대화를 약속하는 방식이다. '준비–대화 시작–진행–해결 방안–사후 관리'로 이어지는 직원 면담 체크리스트와, 경험을 나누는 동료 간 교류 모임인 '완경기 카페'도 소개한다.
'실천' 편에서는 유연한 근무시간과 교대근무 일시 제외, 탁상용 선풍기와 휴게 공간, 통기성 좋은 작업복, 편리한 화장실 이용 같은 근무환경 조정부터 경영진 교육, 사내 의료진 교육, 상담 서비스 확대, 교육받은 동료 상담 담당자 지정까지 구체적인 조치를 안내한다.
버락 오바마 전 미국 대통령 재임 당시 여러 여성 직원이 갑작스럽게 땀을 흘리자 원인을 완경기 안면홍조로 파악하고 곧바로 에어컨 설정을 조정한 사례는 작은 조치로도 근무환경을 바꿀 수 있음을 보여준다.
4단계 실행 로드맵과 선도 기업 사례… 소규모 기업도 실천할 수 있어
지침서는 완경기 지원 프로그램을 '준비(40세 이상 직원 현황 파악, 예산 확정, 조정 부서 지정)–구축(관리자 교육, 기본 정보 자료 확보, 외부 파트너 파악)–실행(강연·워크숍, 교류 방식 정립, 중간 평가)–확대(전 분야 확대, 지속적 모니터링, 사업장 건강관리 체계에 통합)'의 4단계로 도입하도록 안내하고, 이직률·재직 기간·병가 일수 등 기존 인사 지표를 도입 전후로 비교해 효과를 평가하라고 권한다.
선도 기업 사례도 소개된다. 영국에서는 BBC, 테스코, 로열 메일 등 3,400개 이상의 고용주가 '직장 내 완경 지원 서약(Menopause Workplace Pledge)'에 서명했고, 회계법인 PwC는 사설 병원의 완경기 치료 비용을 전액 부담하며 원격 의료 상담 기능을 갖춘 건강 앱을 제공한다. 독일의 SAP는 개별 건강 상담과 유연한 근무 모델, 휴게실과 월경용품을, Vodafone은 완경기 툴킷과 이러닝 과정을 제공한다.
지침서는 직업의학 전문가의 조언을 빌려 의사결정이 빠른 중소기업도 유연한 근무시간, 재택근무, 외부 산업보건의 상담, 교육과 정보 제공처럼 큰 비용 없이 실천할 수 있는 조치로 효과를 낼 수 있다고 강조한다.
"완경을 말하는 작은 대화에서 일터의 규칙을 바꾸는 실천으로"
안내서와 번역본은 완경기 변화를 겪으며 일하는 노동자뿐 아니라 여성노동자의 건강과 노동환경을 고민하는 관리자, 인사·노무 담당자, 노동조합과 노동자 대표, 성평등하고 건강한 일터를 만들고자 하는 조직 누구나 활용할 수 있도록 무료로 공개된다. 두 자료는 여성환경연대 홈페이지(www.ecofem.or.kr)에서 내려받을 수 있으며, <완경기 여성노동자 실태조사·FGI 조사> 결과보고서 전문도 함께 확인할 수 있다.
여성환경연대는 "이 자료가 완경을 말하는 작은 대화에서 일터의 규칙을 바꾸는 실천으로 이어지기를 바란다"며 "기업은 완경기 노동자에 대한 차별과 낙인을 예방하고 실질적인 근무환경 개선에 나서기를 기대하며, 정부는 완경을 개인의 건강 문제에 국한하지 않고 노동권과 성평등한 노동환경의 관점에서 다룰 수 있도록 제도적 기반을 마련해야 한다"고 밝혔다.