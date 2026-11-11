"혼자 견디지 마세요" 완경기 노동자를 위한 안내서

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큰사진보기 ▲ 「완경기 노동자와 일터를 위한 안내서」 표지 ⓒ 여성환경연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲《완경@일터생활》 한국어 번역본 표지 (원저 BARMER) ⓒ 여성환경연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲완경기가 업무에 어떤 영향을 미쳤는가 ⓒ 여성환경연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲도움이 되는 지원 프로그램 (독일 MenoSupport 연구) ⓒ 여성환경연대 관련사진보기