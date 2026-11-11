조작기소 특검법 부정 여론 우세... 다시 시험대 오른 이 대통령

▲국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 소속 의원들이 10일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 열린 현장 의원총회에 참석해 국회를 통과한 조작기소 특검법을 규탄하며 이재명 대통령에게 재의요구권(거부권) 행사를 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기