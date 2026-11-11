조작기소 특검법 부정 여론 우세... 다시 시험대 오른 이 대통령

윤석열 정부의 검찰권 남용을 진상규명하겠다는 '조작기소 특검법'을 두고 국민 여론은 부정적 의견이 우세하다는 조사 결과가 11일 잇달아 발표됐다. 여권은 정당성을 항변하고 있지만, 대중들은 '이재명 대통령 구하기'라는 의심을 풀지 않는 모양새다.
한국사회여론연구소(KSOI)가 지난 9일부터 10일까지 전국 18세 이상 1003명을 대상으로 무선 100% 자동응답(ARS)조사를 실시한 결과, 조작기소 특검법 찬성 37.3%, 반대 45.3%로 나타났다. '잘 모르겠다'는 유보적 응답은 17.3%였다. 응답률은 5.5%, 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%다.
연령별로는 40대(찬성 43.8%-반대 40.8%)와 50대(51.0%-39.3%)에서만 찬성 의견이 우세했다. 반면 20대(20.2%-53.1%)에서는 반대 의견이 무려 32.9%p 더 많았고, 70세 이상(28.3%-49.6%)과 30대(32.2%-44.4%)에서도 반대 의견 비중이 높았다. 지역별로는 전남광주/전북(51.0%-30.1%)을 뺀 모든 지역에서 반대 의견이 더 많았다.
지지층의 생각은 확연히 갈렸다. 더불어민주당 지지층에선 찬성 의견(75.9%)이, 국민의힘 지지층에선 반대 의견(77.4%)이 압도적이었다. 다만 무당층에서는 찬성 26.3%-반대 47.4%로 반대 의견이 더 높았다. 이념성향 중도층에서는 찬성 42.9% 반대 43.4%로 찬반이 팽팽한 상황이었다.
법안 자체도 반대 우세... '대통령 위한 법' 인식 다수
같은 날 나온 쿠키뉴스-한길리서치 조사까지 살펴보면, 조작기소 특검법 부정 여론이 우세한 데에는 '이재명 대통령을 위한 법'이라는 국민들의 인식이 영향을 미친 것으로 풀이할 수 있다.
11월 7~9일 전국 1006명(유선 전화면접 3.2%·무선 ARS 96.8%)에게 조작기소 특검법 추진 목적을 물어본 결과, 52.7%는 '이 대통령 개인을 보호하기 위한 것'이라고 평가했다. '과거 검찰이 권한을 남용하고 정치적 목적으로 수사했는지 확인하는 것' 38.1%, '기타' 5.0%, '잘 모름' 4.2%였다. 응답률은 1.9%, 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%다.
연령별로는 30대에서 '이 대통령 개인을 보호하기 위한 것'이라는 응답이 68.6%로 가장 높았다. 18세~20대(60.8%)와 60대(56.1%), 70대 이상(56.2%)에서도 비슷한 인식이 다수였으나 40대와 50대는 검찰의 권한 남용과 정치적 수사 여부를 확인하기 위한 법안이라는 의견 비중이 더 높았다(40대 47.2%, 50대 52.7%).
정치성향별로는 보수층 73.1%와 중도층 53.8%가 '대통령 보호 목적'이라고 봤다. 진보층에서는 '검찰 수사 검증 목적'(57.2%)이 '대통령 보호 목적'(33.4%)보다 많았다. 또 국민의힘 지지층(83.4%)과 무당층(62.9%) 다수는 '대통령 보호 목적'이라는 의견인 반면, 민주당 지지층(72.2%)과 조국혁신당 지지층(65.7%) 다수는 검찰 수사 검증에 방점을 찍었다.
지난 6일 민주당 주도로 국회를 통과한 조작기소 특검법은 오는 17일 국무회의 심의·의결이 유력하다. 현재 법안에는 조작기소로 드러난 사건의 공소취소에 관한 조항이 빠졌지만, 윤상현 국민의힘 의원은 9일 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에서 "그 내용을 보면 공소취소할 수 있는 특검법이고, 권력의 사유화"라며 위헌·위법이라고 주장했다.
민주당은 '정치 공세'라고 일축했다. 조계원 대변인은 11일 KBS 라디오 '전격시사'에서 "수사 대상은 대통령이 아니다. 윤석열 정권, 한동훈 법무부 장관 시절에 이루어진 여러 가지 정적 제거용 조작 기소부터 문재인 정부의 사건에 이르기까지 조작기소가 의심되는 사건들"이라며 "상식적인 특검을 가지고 왜 그렇게 발목을 잡는가"라고 했다.
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덧붙이는 글 | 이 기사에서 소개한 여론조사들의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.