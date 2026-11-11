"간토학살 진실 밝히려 애쓴 일본인들에게 낯을 들 수 없다"

큰사진보기 ▲간토대학살진상규명연대가 국회소통관에서 기자회견을 열고 특별법·시행령안 개정을 촉구했다. 발언하는 사람이 정종배 대표 ⓒ 정종배제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 이학영 의원 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

1923년 10월 28일 소제(小弟) 정연규는 혈로를 흐느끼며 비탄에 젖어 타오르는 불길을 마음에 간직하며, 머나먼 고국 수 천리를 거쳐서 풍속수토가 다르고 마음이 차가워 잘 수 없는 이국의 하늘에서, 낮에는 해가 있는 동안 울고, 밤에는 밤새 헤매며 운다. 이유 없이 참살당하여 호소할 데 없는 우리 동포 3천여 망령에 애끓는 마음으로 추도의 말씀을, 같은 운명으로 아직 생존해 있는 반도 2천만 동포의 한 사람으로서 정중하게 슬픈 눈물을 삼키며 봉헌한다. 바라건대 여러 영령이시여. 움직이지 마시고 슬픔을 받아들이시오.

10일 오전 11시 국회소통관에서 간토대학살진상규명연대(대표 정종배, 이하 진상규명연대)가 기자회견을 열어 2026년 12월 31일부터 시행할 '간토 대지진 조선인 희생사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법'(이하 간토 특별법)과 시행령안의 미비점을 지적하며 시급한 보완을 촉구했다.이날 기자회견에는 국회의원 이학영과 진상규명연대 정종배 대표를 포함하여 1923년 9월 5일 군마현 후지오카(藤岡)경찰서에서 학살당한 남성규의 외손자 권재익씨, 할아버지가 극적으로 살아 돌아온 박재동 화백, 큰아버지가 행방불명된 구자명 소설가, 이지녀 만신 등이 나섰다.2023년 간토대학살 100주년을 맞아 <1923관동대학살-생존자의 증언>을 냈던 정종배 대표는 기자회견에서 우선 '간토특별법'의 명칭이 '조선인 희생 사건'으로 표현된 것을 바로잡아야 한다고 말했다. 진상규명연대는 '희생'이 어떤 대의나 공동체를 위해 자신을 바치거나 버린다는 의미가 강한데 1923년 간토대지진 당시 조선인은 일본 정부와 군·관·민에 의해 참살당했으므로 '조선인 피학살 사건'으로 고쳐 써야 한다는 주장이다.또, 행정안전부가 10월 8일 입법 예고한 시행령안을 살펴보면 '간토특별법'에 따라 출범할 간토대지진조선인희생사건진상규명및희생자명예회복위원회(이하 간토위원회)에 '방대한 진상조사'를 추진할 사무국과 상근자에 관한 규정이 미비해 자칫 시늉만 하는 과거사위원회가 될 수 있으니 이 또한 시급히 개정되어야 한다고 말했다. 진상규명연대는 이를 위해 11월 30일, 국회의원회관에서 '간토학살 진상규명 세미나'를 열고 특별법과 시행령안에 대한 개정안을 마련할 계획이다.한편 진상규명연대는 친일반민족행위자 재산조사위원회 상임위원과 사무처장을 맡았던 장완익 변호사를 간토위원회 위원장으로, <재일동포에 대한 차별과 혐오에 관한 국제인권법적 검토>로 고려대에서 박사 학위를 받은 구량옥 변호사 등을 위원으로 추천한다는 의견도 밝혔다.진상규명연대의 기자회견 내용에 대해 시민사회와 학계에서는 적극적인 공감을 나타냈다. <관동대지진과 조선인학살>(선인,2025)을 펴낸 (전)청암대학교 연구교수 성주현은 "현재의 시행령안으로 일본 시민운동과 한일학계가 발굴한 방대한 자료와 연구성과를 제대로 담아낼지 우려스럽다"라고 말했다.또 민족문제연구소의 방학진 기획실장도 "간토위원회가 역사적 소명을 다하기 위해서는 실행력이 담보되어야 한다, 사무국 없는 과거사위원회는 상상할 수 없다, 이렇게 위원회가 출범하면 수십 년 동안 진상규명을 위해 노력한 일본 시민 사회에 우리는 낯을 들 수 없다"라며 시행령안을 즉각 고쳐야 한다고 주장했다.상해임시정부의 기관지 <독립신문>은 1923년 12월 5일 자 보도에서 간토대학살 과정에서 피살된 동포가 6,661명이라고 밝혔다. 이는 <독립신문>의 특파원 역할을 한 한세복과 재일본관동지방 이재조선동포위문단의 협력 속에 이뤄진 조사 결과였다. 당시 도쿄대 교수이며 진보적인 정치학자 요시노 사쿠조(吉野作造, 1878~1933)는 위문반의 조사를 참고하여 2613명으로 발표했다. 두 조사 사이에 차이는 크나, 학살의 규모가 매우 컸음을 보여준다. 그러나 일본 사법성은 지진 2개월 후 <지진 후의 형사사범 및 이에 관련된 사항조사서>에서 말도 안 되는 233명이란 수치를 발표했다. 이런 기만과 은폐에 맞서 학살의 광풍이 잦아들 무렵부터 재일조선인들은 진상규명과 항의운동에 나섰다.야마다 쇼지(山田昭次)의 <관동대지진 조선인학살사건과 그 후-일본의 정부책임과 민중책임>(선인2026)에 따르면, 1924년 9월 3일 도쿄부 시모토츠카의 스코트홀에서 도쿄의 조선인 유학생과 천도교청년회·조선노동동맹회 등 9개 단체가 '피학살조선동포기념추도회'를 열었다.집회 시작 전부터 조선인 남녀학생 800여 명이 모였다. 이근무가 진상보고를 하면서 "(육군)피복장터에서 학살당한 우리 동포 수는 3천 2백"이라고 말하는 순간 발언을 제지당했고 여학생 박순천이 어떤 방법이든지 복수해야 한다고 외칠 때도 중지당했다. 이어 이헌이 동포의 혼에 답하는 일을 해야 한다고 외치자 토츠카(戸塚)경찰분서장이 해산을 명령했고 2백여 명의 경관이 난입, 참석자들은 장외로 쫓겨나고 말았다.이는 도쿄에서만이 아니다. 학살이 일어난 사이타마·치바·군마·가나가와 등 여러 현에서 동포들의 절절한 항의와 추도가 이어졌다. 하지만 일본 정부는 학살을 부정하고 탄압으로 일관했고, 중일 전쟁과 태평양 전쟁으로 이어지는 일본 군국주의의 광풍 속에서 저항 운동은 잦아들 수밖에 없었다.일본의 패전 이후 일본에 거주하던 조선인은 1945년 10월 재일본조선인연맹(이하 조련)을 만들었고, 조련은 1946년 9월 1일 '관동대지진 학살 희생자 추도대회'를 황거 앞 광장에서 열었다. 무려 1만여 명이 운집했고 학살 당시의 경험자, 목격자가 연단에 섰다. 이날 또 다른 추도회장인 쿄리츠(共立) 강당에도 5천 명이 모여 "대지진 시의 실수를 되풀이하지 말자, 잔학 행위를 반성하자, 선구자의 피를 되새기자" 등의 구호를 외쳤다.안타깝게도 조련의 이 투쟁은 조국으로부터 어떤 지원도 받지 못했다. 한반도가 분단과 내전에 휩싸이면서 진상규명 투쟁은 오롯이 재일조선인의 몫이었고 일본 정부의 탄압을 온전히 감내해야만 했다.그렇지만 투쟁의 불씨는 꺼지지 않고 지속되었다. 그 흐름을 잇는 인상적인 투쟁이 재일대한기독교 코쿠라(小倉) 교회의 최창화 목사가 이끈 재일한국조선인의 인권획득투쟁전국연합회(이하 연합회)가 벌인 활동이다. 연합회는 1978년부터 매년 도쿄 칸다(神田)에서 9·1 집회를 열었는데 1990년부터 "학살 실태의 조사와 자료의 보관, 추도비 및 자료관 건립"을 일본 국회에 청원하고 '일본 정부의 사죄'를 요구한다고 결의했다.이런 재일조선인·한국인의 노력에 일본 시민사회의 힘이 더해지면서 2007년 9월 3일 한국의 국회의원회관에서 아힘나운동본부(대표:김종수/현 한일재일시민연대 상임대표)와 '올바른 역사교육을 위한 국회의원모임' 주최로 '관동대지진 84주기 재일조선인학살사건의 진상규명과 명예회복을 위한 특별행사'가 열렸다. 이어 2007년 11월 17일에는 '관동대지진시의 조선인 학살 진상규명과 명예회복을 촉구하는 한·일·재일 시민의 모임'이 결성되었다. 이런 흐름은 2010년 9월 도쿄예술극장에서 '관동대지진 조선인 학살의 국가책임을 묻는 모임'(대표 : 강덕상·이시바시 마사오·이사다 테이·야마다 쇼지)이 결성되는 것으로 이어졌다.짧게 개괄하였지만 간토특별법과 간토위원회는 일본 정부의 부인과 은폐에 맞서 이토록 100여 년 동안 치열하게 벌여온 진상규명운동의 결실이다. 따라서 간토특별법을 발의한 국회의원과 '시행령안'을 마련한 행정안전부는 이 도도하게 이어져 가슴시렸던 100여 년의 역사를 기억하면서 특별법과 시행령안의 개정을 요구하는 목소리에 귀 기울일 필요가 있다.다행히 이날 기자회견에 함께한 이학영 의원은 간토위원회가 제대로 출범할 수 있도록, 시민사회의 요구를 수렴해 부족한 부분을 채우도록 하겠다고 의지를 밝혔다.1923년 10월 28일 대학살 직후, 도쿄시 시바(芝)구에 자리한 조죠(增上)사에서 위령제가 열렸다. 조선인의 반일 경향을 누그러뜨리기 위한 '내선융화'의 추도사가 난무하는 가운데 조선인 정연규가 제지를 무릅쓰고 가슴속에서 조사를 꺼냈다. 지금도 우리가 거듭 읽으며 가슴에 새겨야 할 목소리다.