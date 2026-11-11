내년 10월부터 국가면허 문신사 시술 허용되는데

AD

큰사진보기 ▲이순재 대한문신사중앙회 교육자문위원회 위원장이 문신법제화 강연회에서 강연하고 있다. ⓒ 위원장 본인 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 박선우 대학생기자의 기사입니다. 이 기사는 한림대학교 미디어스쿨 대학생기자가 취재한 것으로, 스쿨 뉴스플랫폼 한림미디어랩 The H에도 게재됩니다. (www.hallymmedialab.com)

문신 시술 경험이 있는 유진(27)씨는 "문신에 대한 시선이 예전에 비해 많이 좋은 쪽으로 변한 걸 느낀다"고 말했다. 반면 문신 시술을 받아본 적이 없는 문성호(24)씨는 "큰 문신을 한 사람들에 대해 여전히 선입견을 갖고 있다"고 말했다.문신을 바라보는 사회적 시선이 엇갈리는 가운데, 그동안 법적으로 인정받지 못했던 비의료인의 문신 시술을 제도화하는 '문신사법'이 내년 10월 29일 시행된다.문신사법은 지난해 9월 국회를 통과해 같은 해 10월 공포됐다. 국가시험을 통해 문신사 면허를 발급하고, 면허를 취득한 사람이 일정한 시설과 위생·안전관리 기준을 갖춘 업소에서 문신을 시술할 수 있도록 하는 것이 핵심이다.우리나라에서 문신은 오랫동안 조직폭력배나 범죄자와 연결되는 부정적 인식의 대상이었다. 경범죄처벌법에는 지금도 공공장소에서 고의로 험악한 문신을 드러내 다른 사람에게 혐오감을 주는 행위를 처벌하는 조항이 남아 있다.문신 시술에 대한 법적 규제도 엄격했다. 1992년 대법원은 문신 시술을 의료행위로 판단했고, 이에 따라 의사가 아닌 사람의 문신 시술은 의료법 위반으로 처벌돼 왔다. 그러나 현실에서는 의료인이 아닌 문신 시술자들이 활동하고, 문신을 패션이나 자기표현의 수단으로 받아들이는 사람들도 늘어났다. 실제 시술 시장과 법적 규제 사이의 괴리가 이어져 온 것이다.이러한 상황에서 제정된 문신사법은 문신 시술을 별도의 면허제도로 관리하도록 했다. 법이 시행되면 국가시험에 합격해 면허를 취득한 문신사가 문신을 시술할 수 있다. 문신사는 정기적인 위생·안전교육과 건강진단을 받아야 하며, 시술기구의 소독·멸균과 부작용 신고 등의 의무도 지게 된다. 다만 문신 제거는 문신사의 업무에 포함되지 않는다.법 시행 전까지는 기존처럼 비의료인의 문신 시술이 금지되며, 기존 종사자에게는 법 시행 후 일정 기간 임시등록과 면허 취득을 위한 특례가 적용된다.문신에 대한 법적 지위가 달라지더라도 사회적 인식까지 곧바로 바뀔지는 미지수다. 문신 시술을 두 차례 받은 유진씨는 문신을 바라보는 사람들의 시선이 과거보다 긍정적으로 달라지고 있다고 느낀다고 말했다.반면 문신을 한 적이 없는 문성호씨는 이레즈미와 같은 큰 문신을 한 사람들에 대해 부정적인 선입견을 갖고 있다고 밝혔다. 이처럼 문신을 개인의 취향과 자기표현으로 받아들이는 사람이 있는가 하면, 문신의 모양이나 크기에 따라 거부감을 느끼는 사람도 있다.법 시행이 이러한 인식을 얼마나 바꿀 수 있을지에 대해서도 의견이 갈렸다.문신 시술 경험이 있는 박효림(32)씨는 "법이 시행되어도 문신에 대한 편견이 바뀌거나 없던 관심이 생길 것 같지는 않다"고 말했다.문신 시술을 제도화하는 법이 마련됐지만, 구체적인 내용은 아직 알지 못하는 시민도 있다.하준혁(25)씨는 "문신사법에 대해 들어봤지만 무슨 내용인지는 들어본 적이 없다"고 말했다.문신업계에서는 법 제정이 문신 시술의 전문성과 안전성을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.대한문신사중앙회 교육자문위원회 이순재 위원장은 "문신 시술자를 하나의 전문 직업으로 바라보는 인식이 확산되고 있으며, 기성세대에서도 관련 산업의 가치를 이해하고 기대하는 분위기가 형성되고 있다"고 말했다.이 위원장은 "소수라도 문신을 받는 사람도 국민"이라며 문신사법이 문신을 한 사람에 대한 편견을 줄이고, 시술자와 이용자 모두를 보호하는 계기가 돼야 한다는 취지의 소감을 전했다. 그는 특히 "문신사법은 문신을 부추기는 법안이 아니다"라며 법 시행 이후 문신 시술자의 사회적 책임과 의무를 높이고 안전한 문신산업의 기틀을 마련할 것이라고 밝혔다.대한문신사중앙회도 법 제정의 취지와 이용자 보호의 중요성을 알리기 위한 홍보를 준비중인 것으로 알려졌다.문신사법 시행까지 남은 기간은 1년이 채 되지 않는다. 법이 시행되면 문신 시술은 국가면허와 위생·안전 기준에 따라 관리되는 새로운 제도적 전환점을 맞는다. 그러나 문신을 한 사람에 대한 사회적 편견까지 법률 하나로 해소되는 것은 아니다.문신사법이 시술자의 전문성과 이용자의 안전을 높이는 한편, 문신을 둘러싼 사회적 인식의 변화에도 어떤 영향을 미칠지 주목된다.