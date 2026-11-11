최민희, 이번엔 국회 기자들 향해 "하이에나 떼들" 망언

큰사진보기 ▲지난 11월 5일 최민희 더불어민주당 국회의원과 지인·지지자들이 함께 있는 단톡방에서 최 의원이 사진기자·영상기자의 사진을 올리며 "하이에나 떼들"이라고 비하성 표현을 사용했다. 최 의원은 그날 "국회출입 언론사 기자들. 어떻게든 이간 영상 찍으려 저러고 있다"라고 부연했다. 해당 단체대화방 대화 내용이 알려진 11일 최 의원은 사과했다. (기자 얼굴 블러 처리는 오마이뉴스가 한 것) ⓒ 단체대화방 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲11월 5일 지인·지지자가 모인 단체대화방의 대화 내용(사진·영상 기자를 하이에나에 빗대 표현)이 알려진 11일 오전 최민희 더불어민주당 의원이 자신의 소셜미디어에 사과 글을 올렸다. ⓒ 최민희 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

[성명서] 사진기자를 '하이에나 떼'로 매도한 최민희 의원은 사과하라

한국사진기자협회는 최민희 더불어민주당 의원이 국회 출입 사진기자들을 향해 모욕적인 표현을 사용하고 정당한 취재 활동을 악의적으로 왜곡한 데 대해 강력히 규탄한다.

최 의원은 지역구 당원들이 참여하는 단체채팅방에 취재 중인 사진·영상기자들의 사진을 게시하며 '하이에나 떼들'이라고 비하했다. 이어 "국회출입 언론사 기자들. 어떻게든 이간 영상 찍으려 저러고 있습니다"라며 취재 목적을 근거 없이 폄훼했다.

국회 출입 사진기자들은 국민의 알 권리를 위해 정치 현장을 기록하고 권력을 감시하는 역할을 수행한다. 이러한 정당한 취재 활동을 정치적 이간질로 매도하고 기자들을 동물에 빗대어 조롱한 것은 언론인에 대한 명백한 모욕이자 명예훼손의 소지가 있는 부적절한 행위다.

특히 국민을 대표하는 국회의원이 다수의 당원이 참여하는 대화방에서 이 같은 발언을 했다는 점에서 사안의 심각성이 크다. 이는 언론에 대한 부정적 인식을 조장하고 자유로운 취재 활동을 위축시킬 수 있다.

언론에 대한 비판은 자유지만, 취재기자에 대한 모욕과 근거 없는 비난까지 정당화될 수는 없다.

한국사진기자협회는 최 의원에게 해당 발언의 즉각적인 철회와 공개 사과를 요구한다. 아울러 책임 있는 해명과 재발 방지 약속이 이뤄지지 않을 경우 명예훼손 및 모욕에 대한 법적 대응을 검토할 것임을 분명히 밝힌다.

사진기자는 정치인의 입맛에 맞는 장면을 찍기 위해 존재하지 않는다. 국민의 눈으로 권력을 감시하고 역사를 기록하기 위해 존재한다.

2026년 11월 11일

한국사진기자협회

큰사진보기 ▲한국사진기자협회가 11일 오전 '사진기자를 하이에나 떼로 매도한 최민희 의원은 사과하라'라는 제목의 성명을 발표했다. ⓒ 한국사진기자협회 관련사진보기

최민희 더불어민주당 의원(경기 남양주갑)이 지역 당원 단체대화방에서 국회 사진·영상 기자들이 취재하는 사진을 첨부하고 "하이에나 떼들"이라고 비하 표현을 사용했다. 최 의원은 11일 오전 이같은 대화 내용 캡처본이 공유되기 시작하자 다섯 줄짜리 사과문을 페이스북에 게재했다. 한국사진기자협회(회장 이호재)는 즉각 반발하며 규탄 성명을 내고 최 의원 항의 방문을 예고했다.이날 오전 외부에 공유된 남양주 지역 당원 단체대화방 캡처본에 따르면 최 의원은 지난 11월 5일 오후 2시 23분 취재 중인 국회 사진·영상 기자들의 사진을 올렸다. 이날은 국회 본회의에 앞서 더불어민주당 의원총회가 열린 날이다. 기자들의 손엔 망원렌즈가 달린 카메라와 영상 취재 장비가 들려 있었고, 일부는 바닥에 앉아 촬영하기도 했다.최 의원은 사진과 함께 "하이에나 떼들"이라는 글을 달았다. 이 대화방 참여자 몇몇은 최 의원의 메시지에 공감을 의미하는 반응을 보였다(하트 1개, 화난 얼굴 2개).이에 한 참여자가 "깜짝 놀랐다"는 반응을 보이자, 최 의원은 오후 2시 39분 다시 보낸 메시지에서 자신이 지칭한 대상을 "국회 출입 언론사 기자들"이라고 밝히며 "어떻게든 이간 영상 찍으려 저러고 있다"라고 설명했다.최 의원은 5일 대화 내용이 외부에 공유되기 시작하자 11일 오전 페이스북에 '사과드립니다'라는 제목의 다섯 줄짜리(제목 포함) 사과문을 올렸다.최 의원은 "11월 5일 친구들과 지지자들이 있는 소통방에 사진을 올리고 그 사진에 대한 당시 느낌을 쓴 적이 있다"라고 썼다. 이어 "일주일여 지난 오늘 제가 올린 사진과 글이 유출되었다"라며 "표현이 과하고 적절하지 못했음을 인정하고 사과드린다"라고 했다.최 의원은 지난 8월 민주당 전당대회 기간 당시 자신을 향한 오마이TV 영상 취재를 두고 기자의 과거 소속 언론사 등을 언급하며 항의한 바 있다.한국사진기자협회는 곧장 규탄 성명을 내고 최 의원을 향해 발언 철회 및 사과를 요구했다. 이호재 한국사진기자협회장은 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "국회를 방문해 최 의원을 항의 방문할 예정"이라고 밝혔다. 11일 오전 10시 48분 현재 최민희 의원은 국회 문화체육관광위원회 상임위에 참석한 것으로 확인된다. 아래는 성명 전문.