5·18유족회-조선대, 업무협약... "민주·인권교육 활성화"

큰사진보기 ▲5·18민주유공자유족회-조선대, 민주·인권교육 활성화 업무협약. 2026. 11. 10 ⓒ 5·18민주유공자유족회 관련사진보기

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조선대학교(총장 김춘성)는 10일 5·18민주유공자유족회(회장 양재혁)와 5·18 정신 계승과 민주·인권교육 활성화를 위한 업무협약을 맺었다.이번 협약은 5·18민주화운동의 역사적 의미와 민주·인권 가치를 미래 세대에 전하고, 대학의 교육 역량과 지역사회의 역사적 자산을 연계해 민주시민교육과 평생학습 기회를 확대하기 위해 마련됐다.협약에 따라 양 기관은 민주시민·인권·5·18 역사교육 프로그램을 공동 개발·운영하고, 교육 콘텐츠와 전문인력, 시설 등 보유 자원을 상호 활용하기로 했다. 또 평생교육과 시민활동가 역량 강화를 비롯한 지역사회 연계 협력사업도 추진할 예정이다.김춘성 조선대 총장은 "이번 협약을 계기로 양 기관이 함께 역사교육을 강화하고, 학생들이 역사의 가치를 되새기며 민주의식을 함양할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.양재혁 5·18민주유공자유족회장은 "민주와 인권의 가치를 지켜온 조선대와 함께하게 돼 뜻 깊다"며 "이번 협약이 올바른 역사교육과 민주주의의 가치를 지키기 위한 교육과 실천의 계기가 되길 바란다"고 말했다.