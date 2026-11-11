장동혁에 돌아온 부메랑, 국힘 용인갑 부실 경선 파문

"우리 당의 경선에서도 똑같이 공정의 원칙이 지켜져야 한다."
서울 송파구 올림픽공원을 중심으로 '부정선거' 음모론에 불을 지피며 참정권 보장을 외쳐온 장동혁 국민의힘 당 대표가, 정작 자당의 경선 관리 부실 문제로 역공에 휩싸였다. 지난 10월 경기도 용인시 갑 조직위원장 경선에서 자동응답시스템(ARS) 투표 전화가 대거 차단됐다는 통신사 조사 결과가 공개된 것이다. 당초 국민의힘이 밝힌 미수신 책임당원은 44명이었지만, 두 개 발신번호에서 시도한 전화 4298건 중 2639건(61.4%)이 차단된 것으로 나타났다.
'비당권파' 우재준 청년최고위원과 양향자 최고위원은 장 대표가 지방선거에 적용해 온 참정권 보장 원칙을 당내 경선에도 적용하라고 촉구했다. 장 대표는 앞서 이들의 문제 제기에 욕설까지 하며 불쾌감을 드러낸 바 있다(관련 기사: "대표까지 XX 만들고"… 격분한 장동혁의 욕설 https://omn.kr/2k4tj
).
"올공서 참정권 외치더니"… 장동혁 향해 되돌아온 공정성 잣대
우 최고위원은 11일 오전 국회 소통관에서 양 최고위원과 함께 기자회견을 열고 "지난 지방선거 투표용지 부족 사태에 분노한 분들 역시 선거의 공정성과 참정권의 가치를 지키기 위함이었다"라며 "장동혁 대표도 여러 차례 함께했다, 그렇다면 우리 당의 경선에서도 똑같이 공정의 원칙이 지켜져야 한다"라고 강조했다.
장 대표는 지난 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 이후 올림픽공원 시위에 수차례 참석하며 재선거와 특별검사 도입을 요구해왔다. 지난 10월 28일에는 올림픽공원에서 진행된 선거관리위원회 특검의 투표지 검증 현장을 찾아 "한 점 의혹도 남지 않도록 철저하게 검증돼야 한다"라는 취지로 발언했다.
그런데 정작 장 대표가 추진한 '당원 직선제'가 처음 적용된 용인갑 경선에서 투표권 침해 논란이 불거졌다. 장 대표는 지난 10월 12일 "투표를 못한 당원 숫자나 경선 결과에 영향을 미쳤는지와 무관한 선거 공정의 문제"라며 결선 재투표를 결정했다. 하지만 실제 피해 규모와 원인에 대한 진상조사를 먼저 요구한 양 최고위원과 우 최고위원을 향해서는 날을 세웠다.
양 최고위원은 지난 10월 15일 최고위원회의에서 "ARS 경선에서는 전화가 오는 절차가 곧 투표용지"라며 "올공 원칙을 대입하면 전체 선거 전수조사와 전면 재선거를 해야 한다"라고 주장했다. 그러자 장 대표는 비공개 회의에서 "올공 나가 싸우는 대표까지 XX 만들고 정치 왜 하냐"라며 욕설 섞인 고성을 질렀다. 당시 정희용 사무총장은 통신사의 기술 문제를 당의 오류로 확대했다며 양 최고위원의 문제 제기를 '해당 행위'로까지 규정했다.
하지만 우 최고위원은 이날 "당은 이번 ARS 미발신 사태의 원인을 통신사에 돌리고, 투표권 침해 규모를 축소해 설명하며 문제 제기를 낙선 후보의 경선 불복 문제로 치부하고 있다"라며 "선거에 대한 신뢰를 지키는 방법은 정확한 진상조사와 투명한 설명"이라고 비판했다.
44명이라더니 2639건 차단… "화이트리스트 알고도 등록 안 해"
우 최고위원이 SK텔레콤에 요청해 받은 자료에 따르면 지난 10월 8일 용인갑 결선투표 때 ARS 발신번호 끝자리 9902번으로 시도한 2420건 중 1760건이 스팸으로 차단됐다. 번호를 9903번으로 바꾼 뒤에도 1878건 중 879건이 차단됐다. 두 번호의 전체 발신 시도 4298건 중 2639건, 61.4%에 해당한다. 투표 종료 약 1시간을 앞두고 차단을 해제하고 다른 번호로 1014건을 추가 발신했지만, 우 최고위원은 부족분을 메우기에 역부족이었다고 설명했다.
그는 SK텔레콤 가입 책임당원 2013명, 당시 투표율 약 37%와 미응답자 최대 4차례 발신 규칙을 근거로 정상적인 투표라면 5600건~8000건의 전화가 발신됐어야 한다고 주장했다. 실제 정상 발신은 2673건이었다는 것이다. 우 최고위원은 "1000여 명에게 투표 기회 자체가 완전히 차단됐을 가능성도 있다"라고 지적했다. 다만 차단된 2639건은 사람 수가 아닌 발신 시도 횟수다. 우 최고위원도 "특정 당원에게 집중됐는지, 모두에게 한 번씩밖에 안 갔는지 정확히 알기는 어렵다"라고 설명했다.
우 최고위원은 대량 발신 번호의 스팸 차단을 막기 위한 '화이트리스트' 사전 등록을 누락한 점을 지적했다. 그는 "우리 당은 지난 당무감사와 지방선거에서도 꾸준히 화이트리스트를 등록해왔다"라며 "해야 한다는 걸 알면서도 안 한 걸 통신사 책임으로 돌리는 건 적절하지 않다"라고 꼬집었다.
당의 협조 부족도 비판했다. 우 최고위원은 "한 달 동안 여러 번에 걸쳐 전달했지만 협조가 매우 부족했다. 여의도연구원은 내 전화를 거의 받지 않는다"라고 밝혔다.
같은 자리에 있던 양 최고위원도 "SKT는 여의도연구원에 먼저 보고했다"라고 거들었다. 이어 "책임당원 안심번호와 통화기록만 확인하면 상황을 분명히 알 수 있다"라며 "기록을 입수하기 위해 통신사를 고발하는 방법도 생각하고 있다"라고 밝혔다.
양 최고위원이 진상조사 없는 재투표에 불참하면서, 당은 기존 승자인 윤재복 후보를 용인갑 조직위원장으로 확정했다. 결과적으로 비당권파인 양 최고위원이 경선에서 떨어지고, 장동혁 대표와 가까운 당권파 후보가 당협위원장 자리를 차지한 것이다.
우 최고위원은 "특정한 의도를 가지고 결과를 조작하기 위한 시도였다고 단정할 수는 없다"라면서도 "확인된 운영상의 잘못에 책임 있게 사과하고 재발 방지 대책을 마련해야 한다"라고 촉구했다.