윤용근 "민주당 언론중재법 개정안 대응, 대체입법 발의"

큰사진보기 ▲윤용근 의원이 ‘언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률 일부개정법률안’을 대표발의했다. ⓒ 의원실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

국민의힘 윤용근 의원(공주·부여·청양)이 언론의 공익적 감시·비판 기능을 보호하면서도 악의적 허위·조작 보도로 인한 피해구제를 강화하는 '언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률 일부개정법률안'을 대표발의했다.윤 의원은 "이번 법안은 더불어민주당이 추진 중인 언론중재법 개정안에 대응해 언론의 자유와 피해구제의 균형을 확보하기 위해 마련된 대체입법"이라고 강조했다.민주당 최민희·노종면 의원이 발의한 개정안은 징벌적 손해배상, 언론사의 입증 부담 강화, 사설·논평 대상 반론보도 확대, 조정절차 원칙적 공개 등을 골자로 하고 있어, 불명확한 허위·조작 보도 개념과 과도한 배상 부담으로 공익적 의혹 제기까지 위축시킬 수 있다는 지적이 제기되고 있다는 것이다.윤 의원이 발의한 개정안은 징벌적 손해배상 대신 '악의적 허위·조작 보도에 한정한 손해액 산정 특례'를 도입했다. 보도의 중요한 부분이 허위라는 사정만으로는 특례가 적용되지 않으며, 언론사가 이를 알면서도 타인에게 손해를 끼칠 의도나 부당한 이익을 얻을 목적으로 보도했다는 요건까지 입증되어야 한다. 손해액 증명이 어려운 경우 법원이 5천만 원 범위에서 손해액을 정할 수 있도록 하되, 풍자·패러디는 특례 대상에서 제외했다.또한 공익적 의혹 보도와 정당한 비판 활동을 보호하는 장치도 대폭 강화했다. 의혹의 근거와 미확인 사실임을 밝힌 보도는 주된 근거가 진실하지 않거나 중요 사실을 고의로 누락한 경우에만 정정보도를 청구할 수 있도록 했다. 공익적 검증·비판 목적으로 타 보도를 인용한 경우에는 요건 충족 시 손해배상책임을 면제하고, 비판 보도를 압박할 목적으로 제기되는 손해배상 소송을 금지하는 절차도 포함했다.이와 함께 정정보도의 크기와 횟수 등이 원보도의 전파·피해 정도에 비례하도록 기준을 정립했으며, 조정절차는 당사자의 자유로운 진술을 위해 비공개 원칙을 유지하되 속기·녹음 및 기록 열람을 보장해 사후 투명성을 확보했다. 온라인 동영상 뉴스서비스 역시 피해구제 체계에 새롭게 포함됐다.윤용근 의원은 "허위보도 피해구제라는 명분이 권력에 대한 의혹 제기와 비판을 막는 '입틀막' 수단이 되어서는 안 된다"라며 "악의적 허위·조작 보도에는 분명한 책임을 묻되, 공익적 취재와 검증·비판 활동은 법으로 두텁게 보호하겠다"고 밝혔다.