우원식 '조국혁신당 합당론'에 "내년 3월까지 신뢰 회복해야"

큰사진보기 ▲우원식 더불어민주당 의원(오른쪽) ⓒ 남소연 관련사진보기

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국회의장을 지낸 우원식 더불어민주당 의원이 조국혁신당과의 통합과 관련해 "최소한 (내년) 3월까지는 신뢰 회복을 통해서 민주대연합할 수 있는 근거를 충분히 마련해야 된다"라고 했다.우 의원은 11일 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에 출연해 "지금은 당원 간, 정당 간 갈등과 불신이 크기 때문에 신뢰를 회복하기 위한 토대를 마련해야 될 때다, 당내 싸움부터 중단하고 정당 간의 갈등을 줄이기 위한 노력을 시작하자"라며 이같이 말했다.그는 2024년 총선 당시 '지역구는 민주당, 비례대표는 준연동제에 따른 비례연합당 혹은 혁신당'을 지지하는 흐름 덕분에 개혁 진영 전체가 189석이 됐다고 설명하며 "민주대연합을 통해서 최대 의석을 만드는 일이 가장 중요한 일"이라고 강조했다.다만 당내 일각에서 제기하는 '1월 합당론'엔 "그렇게 될 수도 있고 안 될 수도 있다. 시기를 정하는 건 아니다"라며 "갈등이 크니까 당원들 사이에 그 과정에서 상처를 많이 받았다. 서로 비판도 많이 하고, 신뢰의 토대를 만들어야 연합을 할 수 있다"라고 했다.우 의원은 "민주대연합의 방법은 합당일 수도 있고 정책 연대일 수도 있고 선거 연합일 수도 있다"라며 "당원들의 뜻에 따라서, 그 당시의 조건에 따라 방법을 채택해 가면 된다"라고 부연 했다. 이어 "다음 총선에서 후보를 단일화하고 선거 연합하고 민주대연합을 할 수 있는 길, 지금의 신뢰 회복을 위한 토대를 마련하는 일을 먼저 해야 한다"라고 덧붙였다.신천지 개입 의혹을 둘러싼 당내 갈등과 관련해서는 김민석 대표와 정청래 전 대표가 직접 만나 풀어야 한다고 강조했다.그는 "박근혜 정부 탄핵하고 민주정부가 만들어졌는데 5년 만에 다시 정권을 내줬다. 그때 잘못한 것"이라며 "새로운 정부를 만들었는데 1년 동안 당내 갈등으로 실패한다면 절대로 국민이 용납하지 않을 것"이라고 경고했다.우 의원은 "신천지 문제에 대해서는 이미 당대표가 그것에 대해 근거가 없다 얘기하고 사과했다. 그게 굉장히 중요한 전환점이 돼야 되는 데 이후 여러 가지 절차를 거치면서 전환점이 되고 있지 못하다"라며 "두 분이 만나서 해결하셔야 한다"라고 했다. "김 대표가 더 적극적으로 (정 전 대표를) 포용하고, (한병도) 원내대표도 대승적으로 손을 잡는 모습이 필요하다"라는 주문이다.그는 "전당대회에 있던 갈등의 문제를 모든 당원과 모든 국민들이, 탄핵을 했던 모든 사람들이 걱정하면서 지켜봐야 되나. 그 내용에 대해서 별 관심도 없다"라며 "싸울 때가 아니다"라고 지적했다.이어 "국민의 삶이 점점 더 나빠지고 있다. 집권 여당이 중심이 돼서 (민생을) 끌고 가야 하는데 그렇게 하지 못하는 모습을 보고 국민들이 너무 실망하고 있다. 저도 정말 안타까워서 그 문제를 매일 지적하고 있는 것"이라고 말했다.당정 간 이견이 나오는 종합부동산세 문제에 대해서도 "바깥으로 자꾸 이야기하지 말고 정부 여당이 머리를 맞대고 풀어야 된다"라고 했다. 서울에 지역구를 둔 우 의원은 "저도 '어떤 해법이 맞다' 얘기하지 않는 것은 거기에 또 한 주장을 얹을까 봐 그렇다"라며 구체적인 해법엔 말을 아꼈다.그는 "정부·여당이 무한 책임을 갖고 있다"라면서 "바깥에 대고 각자의 주장만 이야기할 것이 아니라 만나서 진지하게 토론하고 국민의 민심을 잘 전하며 해법을 내야 된다"라고 강조했다.