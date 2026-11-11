"올해만 네 차례 압수수색" 계룡시의원 4명, 이응우 시장에 해명 촉구

큰사진보기 ▲계룡시의회 더불어민주당 소속 의원 4명이 11일 오전 시의회 다목적회의실에서 공동 기자회견을 하고 있다. 왼쪽부터 한희선·이희정·황정호 의원, 이양희 의장. 이들은 회견에서 최근 계룡시정을 둘러싼 논란에 대한 입장을 밝히고 기자들의 질문에 답했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

올해 들어 계룡시청에 대한 압수수색이 네 차례나 진행된 가운데, 충남 계룡시의회 더불어민주당 의원들이 이응우 계룡시장에게 직접 해명과 사과를 요구하고 나섰다. 수사 과정에서 위법하거나 부당한 행위가 확인되면 시장직 사퇴까지 책임져야 한다는 주장도 나왔다.계룡시의회 이양희 의장과 황정호·한희선·이희정 의원은 11일 오전 10시 시의회 다목적회의실에서 공동 기자회견을 열고 최근 계룡시정을 둘러싼 수사 상황에 대한 입장을 발표했다.이들은 회견문에서 "올해에만 네 차례 계룡시청에 대한 압수수색이 이뤄지면서 시정에 대한 시민의 신뢰가 크게 흔들리고 있다"며 "시정을 책임지는 이응우 시장이 시민 앞에 직접 나서 상황을 설명해야 한다"고 주장했다.의원들은 잇따른 수사가 공직사회에 미칠 영향도 우려했다. 수사와 관계없이 맡은 일을 성실하게 수행하는 공무원들까지 불필요한 의심을 받거나 업무에 어려움을 겪어서는 안 된다는 것이다.이들은 "개별 사건의 책임은 사실과 증거에 따라 가려야 한다"며 "공직자들이 안심하고 일할 수 있는 환경을 만들고 흔들리는 조직을 수습하는 것은 시장이 해야 할 일"이라고 강조했다.의원들이 이 시장에게 요구한 것은 크게 세 가지다. 시민에 대한 직접 해명과 사과, 공직사회 보호를 위한 대책 마련, 수사 결과에 따른 책임이다.우선 이 시장이 수사 결과를 기다리겠다는 입장에 머물지 말고 현재 제기된 의혹과 시정 운영 상황을 시민에게 직접 설명해야 한다고 촉구했다. 수사가 진행 중이더라도 행정 책임자로서 시민의 불안을 해소할 의무가 있다는 취지다.행정 업무에 차질이 없도록 구체적인 대책도 마련하라고 요구했다. 수사 대응 업무가 일부 부서나 직원에게 집중되지 않도록 살피고, 민원 처리와 복지서비스, 시민 안전, 주요 사업 등이 정상적으로 이뤄지는지 점검해야 한다는 것이다.특히 의원들은 수사 과정에서 위법하거나 부당한 행위가 드러날 경우 이 시장이 정치적·법적 책임을 피해서는 안 된다고 주장했다.이들은 "시정의 신뢰를 훼손하고 행정의 공정성을 무너뜨린 행위가 확인된다면 시장직 사퇴를 포함한 모든 책임을 져야 할 것"이라고 밝혔다.다만 의원들은 수사 대상에 올랐다는 이유만으로 관련 공무원 모두에게 책임을 물어서는 안 된다는 점도 분명히 했다. 개별 사건의 사실관계와 책임 소재는 수사 결과에 따라 판단해야 한다는 입장이다.시의회 차원의 대응도 예고했다. 의원들은 관련 자료를 요구하고 행정 절차를 살펴 문제가 확인되면 개선을 요구하겠다고 밝혔다. 수사로 인한 행정 공백이 시민 피해로 이어지지 않도록 감시와 견제에 나서는 한편, 시정 안정을 위해 필요한 일에는 협조하겠다는 뜻도 전했다.이들은 "계룡은 4만6000여 시민이 함께 살아가는 삶의 터전"이라며 "시정을 둘러싼 의혹이 시민의 일상에 대한 불안으로 이어지지 않도록 이 시장이 책임 있는 모습을 보여야 한다"고 말했다.계룡시청은 올해 5월 8일과 6월 23일, 9월 1일, 10월 20일 등 네 차례에 걸쳐 수사기관의 압수수색을 받았다. 관련 혐의는 공직선거법 위반과 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 알선수재, 공무상 비밀누설 등이다.