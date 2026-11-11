이 대통령, 김민석·한병도와 만찬... '종부세' 다루나?

이재명 대통령이 11일 더불어민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표를 청와대로 초청해 만찬을 가질 예정이다.
비공개 일정으로 청와대에서는 임광현 대통령 비서실장과 최인호 청와대 정무수석이, 당에서는 김태선 당대표 비서실장과 천준호 원내운영수석이 함께하는 것으로 알려졌다.
이 대통령이 여당 '투톱'만 따로 청와대로 초청한 점이 눈에 띈다. 이 대통령은 지난 8월 25일 신임 여당 지도부와 만찬을 했는데, 그땐 지도부 전원과의 상견례 성격이 강했다. 이번에는 당청 간 현안에 대해 보다 내밀한 의견 교환이 가능할 것이란 평가다.
일단 비거주 1주택자의 종합부동산세 기본 공제 기준을 종전 12억 원에서 14억 원으로 조정하자는 당 일각의 주장을 놓고 논란이 있었던 만큼, 관련 논의가 진행될지 주목된다. 또 다른 당청 간 주요 현안인 '조작기소 특검법'과 '조희대 대법원장 국정조사 추진' 등도 함께 다뤄질 것이란 예상도 나온다.
무엇보다 지난 8일 고위당정협의회를 계기로 노출된 당 일각의 '종부세 완화' 요구는 당청의 진화 노력에도 현재 진행형이다(관련 기사 : 종부세라는 균열... "이것이야말로 반명" https://omn.kr/2kh91
).
서울과 경기 남부 등을 지역구로 둔 여당 의원 20여 명은 '전월세 주거 안정화를 위한 부동산 실용주의 의원 모임'을 결성하고 이날 오전 첫 토론회를 연다. 이 자리에서는 '전월세 가격 안정화를 위한 비거주 1주택 규제 재검토'에 대한 토론이 이어질 것으로 알려졌다.
즉, 부동산 정책을 둘러싼 당청 불협화음이 오는 12월 세법개정안 논의 때까지 커질 수 있는 상황에서 대통령과 당대표·원내대표가 만나게 된 셈이다.
이와 관련해 국회의장을 지낸 우원식 의원은 이날 YTN라디오 <장성철의 뉴스명당>에 출연해 관련 질문을 받고 "집권여당은 국민의 민심이 제일 많이 닿는 데고, 정부는 그 민심을 가지고 국정을 운영해 가면서 나라 전체의 살림을 잘 끌어가야 된다"며 "바깥에 대고 각자의 주장만 이야기할 것이 아니라 만나서 진지하게 토론하고 국민의 민심을 잘 전하고 그래서 해법을 내야 된다"고 한 바 있다.