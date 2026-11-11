이 대통령, 김민석·한병도와 만찬... '종부세' 다루나?

▲이재명 대통령이 25일 청와대에서 더불어민주당 신임 지도부와 만찬 간담회에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 뒷줄 왼쪽부터 시계방향으로 강유정 청와대 수석대변인, 권칠승 정책위의장, 한민수 최고위원, 서미화 최고위원, 이성윤 최고위원, 한정애 사무총장, 박성준 수석대변인, 정을호 정무비서관, 홍익표 정무수석, 박선원 최고위원, 한병도 원내대표, 이 대통령, 김민석 당대표, 최민희 최고위원, 강훈식 대통령비서실장. 2026.8.25 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기