6.25 전쟁에서 산화한 에티오피아 장병 122명, 고국에 이름 새긴다

큰사진보기 ▲6.25전쟁 에티오피아 전사자 추모의 벽 ⓒ 국가보훈부 제공 관련사진보기

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6.25전쟁 당시 한국의 자유를 지키기 위해 싸우다 목숨을 잃은 에티오피아 장병 122명의 이름이 고국의 추모 시설에 새겨진다.국가보훈부는 HD건설기계와 함께 11일 오전 10시 30분(현지 시각) 에티오피아 수도 아디스아바바의 성 트리니티 대성당에서 '6.25전쟁 에티오피아 전사자 추모의 벽' 제막식을 개최한다고 밝혔다.에티오피아는 6.25전쟁 당시 아프리카 국가 가운데 유일하게 지상군을 파병했다. 1950년 북한의 남침으로 전쟁이 발발하자 하일레 셀라시에 황제는 유엔의 참전 요청에 응해 황실 근위대에서 정예 병력을 선발해 파병 부대를 편성했다.에티오피아가 머나먼 한반도의 전쟁에 참전한 데에는 자국의 역사적 경험도 영향을 미쳤다. 에티오피아는 1935년 이탈리아의 침략을 받고 국제연맹에 도움을 요청했지만 국제사회의 실질적인 지원을 받지 못했다. 이러한 경험은 다른 나라에 대한 무력 침략을 막아야 한다는 집단 안보의 중요성을 인식하는 계기가 됐다.에티오피아 파병 부대의 이름은 '강뉴(Kagnew)'였다. 1951년 5월 부산에 도착한 강뉴부대는 미군 장비와 전술에 대한 적응 훈련을 거쳐 미 육군 제7보병사단 제32연대에 배속됐다.강뉴부대가 처음 본격적인 전투에 나선 것은 1951년 8월 강원도 화천 일대에서였다. 이후 중부 전선의 여러 고지전에서 중공군과 치열한 전투를 벌였다.특히 1951년 9월에는 화천 삼현 일대의 700고지와 602고지를 공격해 점령하는 전과를 올렸다. 1953년 5월에는 철원 서쪽의 요크·엉클고지 일대에서 중공군의 거듭된 공격을 격퇴했다. 이 전투에서 강뉴부대는 적의 포위 공격에 맞서 백병전까지 벌였으며, 전공을 인정받아 대한민국 정부로부터 부대표창을 받았다.강뉴부대는 정전 협정을 앞두고 벌어진 포크찹고지 전투 등에도 참가했다. 아프리카의 고원 지대에서 온 장병들은 낯선 지형과 혹독한 겨울 추위 속에서도 전선을 지켰다.국가보훈부에 따르면 강뉴부대에는 약 3500명이 참전했으며, '253전 253승'이라는 전공으로 널리 알려져 있다.이처럼 치열한 전투를 치르는 동안 에티오피아 장병 122명이 목숨을 잃었고, 536명이 부상했다.전사자들의 유해는 하일레 셀라시에 황제의 묘역이 있는 성 트리니티 대성당 지하에 안장돼 있었다. 그러나 유해가 성당 밖으로 이전될 가능성이 제기되자 국가보훈부는 성당 측과 협의를 거쳐 지난 4월 유가족의 뜻에 따라 황제의 묘소 주변에 유해를 다시 안장했다.이번에 조성된 추모의 벽은 이들의 희생을 영구히 기리기 위한 시설이다. 추모의 벽 중앙에는 에티오피아를 상징하는 사자와 함께 진군하는 강뉴부대원들의 모습이 동판으로 새겨졌다. 양쪽에는 전사자 122명의 명패가 부착됐다.추모의 벽에는 "그대들의 발자취는 에티오피아의 자부심이었고 그대들의 희생은 대한민국의 자유가 되었다"는 감사의 글도 한글과 영어, 에티오피아의 암하라어로 새겨졌다.이번 추모 시설은 국가보훈부와 HD건설기계가 지난 5월 체결한 유엔참전용사 기념시설 건립 업무협약에 따라 조성됐다. HD건설기계가 건립비 전액을 지원했으며, 에티오피아는 첫 번째 사업 대상국으로 선정됐다.제막식에는 이승진 국가보훈부 국제보훈협력관과 문재영 HD건설기계 사장, 구홍석 주에티오피아 한국대사, 에티오피아 정부 관계자, 참전 용사와 유가족 등이 참석할 예정이다.행사는 '유엔참전용사 국제추모의 날'을 맞아 열리는 현지 추모 행사와 함께 진행된다. 국가보훈부는 제막식 이후 참전 용사와 유가족 등 100여 명을 초청해 감사와 위로의 뜻을 전할 계획이다.권오을 국가보훈부 장관은 "대한민국의 자유와 평화를 위해 투혼을 발휘하다 장렬히 전사하신 에티오피아 영웅들의 이름을 현지에 영원히 새기게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "대한민국과 참전국 후손들도 참전과 연대의 역사를 기억·계승할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.