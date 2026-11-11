고향사랑기부의 기적, 미국에 울려 퍼진 아리랑

큰사진보기 ▲장천하 뉴욕 공연1일(현지시각) 뉴욕 타임스스퀘어에서 전남광주통합특별시 남구장애인복지관 소속 '장천하' 예술단(단장 김병내 남구청장)이 공연을 펼치고 있다. 발달장애가 있는 20대 청년 예술가 6명으로 구성된 예술단의 미국 공연은 고향사랑기부제의 지정기부가 밑거름이 됐다. 2026. 11. 1 ⓒ 전남광주시 남구 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2일(현지시각) 뉴욕 유엔(UN)본부 광장에서 전남광주통합특별시 남구장애인복지관 소속 '장천하' 예술단(단장 김병내 남구청장)이 공연하는 모습을 김병내 구청장과 남구의회 의원들, 유엔본부 방문객 등이 지켜보고 있다. 발달장애가 있는 20대 청년 예술가 6명으로 구성된 예술단의 미국 공연은 고향사랑기부제의 지정기부가 밑거름이 됐다. 2026. 11. 2 ⓒ 전남광주통합특별시 남구 관련사진보기

큰사진보기 ▲김병내 전남광주통합특별시 남구청장. 대한민국 시장·군수·구청장협의회 대표회장을 겸하고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시 남구 관련사진보기

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발달장애 예술인 6명으로 구성된 '장·천·하 예술단'(전남광주 남구 장애인 예술단 '그린 앙상블')이 최근 미국 공연을 성공적으로 마쳤다. 단원들은 로스앤젤레스(LA) 한국문화원과 LA 시청, 뉴욕 타임스스퀘어와 유엔(UN)본부에서 펼쳐진 무대에서 그동안 갈고닦은 실력을 유감없이 발휘했다.우리 민족의 정서와 역사가 담긴 아리랑을 선보였을 때 현지 관객들이 보내준 우렁찬 박수와 호응은 음악이 국경과 언어, 장애의 벽까지 허물고 사람들의 마음을 하나로 이어준다는 사실을 보여줬다.이번 공연은 단순한 해외 공연 이상의 의미를 지닌다. 발달장애 예술인들이 세계 무대에 서고 싶다는 오랜 꿈을 이뤘고, 그 꿈이 한 사람의 노력이나 특정 기관의 지원만이 아니라 전국 각지에서 모인 수많은 사람의 마음으로 실현됐기 때문이다.UN본부의 공연은 또 다른 의미를 가진다. 섬세하고 선진적으로 장애인 정책을 펼치는 대한민국의 위상을 세계에 심어준 계기가 되었고, 세계 최고의 한류스타 BTS 뮤직비디오 배경이 되었던 곳에서의 공연은 우리 장천하예술단원들에게 'BTS급 자긍심'을 심어주었다.미국 공연의 밑바탕에는 고향사랑기부제가 있었다. 필자는 청와대에서 근무하던 시절, 고향사랑기부제 도입을 위한 정책 논의와 추진 과정에 참여하면서 제도의 필요성과 정책을 현실화하는 데 힘을 보탠 경험이 있다.제도 도입 과정에 힘을 보탰던 사람으로서 고향사랑기부제가 실제 현장에서 어떤 변화를 만들어 낼지 늘 관심을 가졌고, 남구청장으로 일하면서 그 가능성을 실현해 보고 싶었다. 기부자의 소중한 마음이 지역의 어려운 문제를 해결하고, 주민들의 삶을 바꾸며, 누군가에게는 새로운 기회를 선물하는데 쓰여야 한다는 것이 나의 생각이었다.장천하 예술단은 이러한 정책적 소신을 구체적인 성과로 만들어 낸 사례이다. 단원들은 지난해 전국 발달장애인 음악 축제에서 대상을 받았다. 단원들을 격려하는 자리에서 '앞으로 이루고 싶은 꿈이 무엇인지'를 물었는데, 단원들은 주저하지 않고 해외 공연을 이야기했다.뉴욕 무대에 서고 싶다는 소망, 그 이야기를 듣는 순간 단원들의 꿈을 꼭 현실로 만들고 싶었다. 하지만 해외 공연을 위해서는 항공료와 숙박비 등 상당한 비용이 필요했다. 개인이나 단체의 노력만으로 해결하기에는 어려움이 있었다. 이에 우리 구청에서는 해외 공연 지원을 위한 고향사랑 지정기부 사업을 추진했다. 예술단의 꿈과 도전 과정을 전국에 알리고, 세계 무대에 설 수 있도록 힘을 모아 달라고 호소했다.목표액은 1억 원이었다. 놀랍게도 전국 각지에서 보내온 응원과 공감은 기대를 훌쩍 뛰어넘었다. 3억 1200만 원, 고향사랑기부제의 힘을 확인할 수 있었던 순간이었다. 해당 모금액에는 장천하 예술단의 꿈을 응원하는 사람들의 진심이 담겼고, 장애인 예술인들이 더 넓은 세상으로 나아가기를 바라는 사회적 공감대가 있었다.또 하나 주목할 성과는 장애인 예술인의 사회 참여와 일자리 창출이다. 장애인 복지는 더 이상 보호와 지원에만 머물러서는 안 된다. 그들이 가진 재능과 역량을 발휘하고, 사회의 당당한 구성원으로 살아갈 수 있도록 기회를 넓히는 방향으로 발전해야 한다.우리 구청과 남구의회가 뜻을 모은 이유다. 여기에 광주기독병원이 힘을 보탰다. 다방면의 협력은 장천하 예술단 단원 5명이 올해 2월부터 광주기독병원에서 예술 공연 직무 파트 직원으로 채용되는 성과로 이어졌다. 장천하 예술단 단원들이 직업인으로서 자긍심과 책임감을 가지고 음악 활동에 전념할 수 있게 됐다는 점에서 큰 보람을 느낀다.필자는 장천하 예술단의 도전이 우리 사회의 장애인에 대한 인식을 바꾸고, 더 많은 장애인 예술인에게 새로운 도전의 용기를 전했으면 한다. 장애인 예술인도 충분한 역량과 전문성을 갖춘 예술가이며, 세계 어느 무대에서도 감동을 줄 수 있다는 것을 이번 공연이 증명했다. 여기에 지역사회가 힘을 함께 모을 때 얼마나 큰 변화를 만들어 낼 수 있는지도 보여줬다.행정기관은 기회를 만들고, 의회에서는 정책적 뒷받침을 하며, 기업과 지역사회는 사회적 책임을 실천하고, 국민은 기부를 통해 응원하는 것. 이 모든 주체가 한마음으로 움직일 때 개인의 꿈은 공동체의 희망으로 확장될 수 있다.고향사랑 기부제처럼, 좋은 제도를 만드는 것도 중요하지만 이보다 더 집중해야 하는 것은 그 제도가 국민 삶 속에서 어떠한 결실을 맺느냐이다. 장천하 예술단의 미국 공연은 고향사랑 기부제의 가치를 매우 선명하게 보여줬다. 앞으로 우리 남구는 고향사랑 기부제를 통해 지역의 어려움을 해결하고, 주민의 삶을 개선하는 사업을 더욱 적극적으로 발굴해 나가고자 한다.특히 장애인과 아동, 어르신 등 사회의 관심과 지원이 필요한 이웃들에게 새로운 기회를 제공하고, 누구나 자신의 재능을 마음껏 펼칠 수 있는 지역사회를 만드는 데 앞장설 계획이다.끝으로, 전국 각지에서 우리 남구와 장천하 예술단을 응원해 주신 모든 기부자 여러분께 깊이 감사드린다. 소중한 마음이 6명의 예술가에게 꿈을 이룰 기회를 선물했고, 우리 사회에는 함께 살아가는 공동체의 따뜻한 가치를 일깨웠다.