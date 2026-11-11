"의견 다를 때 어쩌죠?" 수원시의회 의장의 답변

큰사진보기 ▲김미경 수원특례시의회 의장이 10월 31일 수원 청개구리 기자단과 대면 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 수원특례시의회 제공 관련사진보기

"저희가 학교에서 조별 활동을 할 때 친구들끼리 의견이 안 맞으면 힘든데, 의원님들 간에도 생각이 다를 때 의장님은 어떻게 조정하고 결정하시나요?"

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큰사진보기 ▲김미경 수원특례시의회 의장이 10월 31일 수원 청개구리 기자단과 대면 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 수원특례시의회 제공 관련사진보기

- 시의회에서는 어떤 일을 하나요? 청소년들이 일상에서 쉽게 이해할 수 있도록 설명해 주세요. (이찬 기자)

- 최근 청소년들에게 직접 도움이 되는 조례를 만든 게 있나요? (김서후 기자)

- 의장님이 생각하는 '청소년이 살기 좋은 수원'은 어떤 모습인가요? (김성준 기자)

- 어렸을 때 어떤 꿈을 갖고 있었나요? 지금 모습과 연결되는 부분이 있나요? (하다현 기자)

큰사진보기 ▲김미경 수원특례시의회 의장이 10월 31일 수원 청개구리 기자단과 대면 인터뷰를 마친 뒤 의회 본회의장에서 기념 사진을 촬영하고 있다. ⓒ 수원특례시의회 제공 관련사진보기

- 학교에서 조별 활동을 할 때 친구들끼리 의견이 안 맞으면 힘들어요. 의원들 사이에 의견이 다를 때는 어떻게 조정하나요? (김은겸 기자)

- 사람들 앞에서 자기 의견을 자신 있게 말하고 싶은 청소년들에게 어떤 연습을 권하고 싶나요? (오하윤 기자)

- 수원 청개구리 기자단이나 수원시민들에게 마지막으로 전하고 싶은 말이 있다면요?

지난 10월 31일 수원특례시의회를 찾은 수원 청개구리 기자단이 김미경 수원특례시의회 의장에게 물었다. 김 의장은 "서로 다름을 인정해야 돼요"라며 예산을 어떻게 쓸지 시의원들의 의견이 갈렸을 때 대화로 조율해 표결까지 가지 않은 경험을 들려줬다.인터뷰는 김미경 의장이 학생 기자들에게 음료수를 권하고 이름을 묻는 것으로 시작됐다. 시의회가 하는 일을 묻자 김 의장은 학교에서 지키는 규칙에 빗대 조례를 설명했다. "시민이 낸 세금이 제대로 쓰이는지 살피는 것"도 의회의 일이라고 했다. 그는 청소년들이 직접 낸 의견이 조례 개정에 반영된 사례를 소개하면서 "일상에서 느낀 점을 앞으로도 의회에 전해달라"고 당부했다.어릴 때 꿈을 묻자 김 의장은 간호사가 되고 싶었다고 설명했다. 가방 속 양은 도시락에서 김칫국물이 새어 책이 빨갛게 물들고, 차가운 도시락은 나무 난로 위에 올려 데워 먹던 시절이었다고. 형편상 공장에 취직하면서 간호사의 꿈은 이루지 못했지만, 지금은 "시민들의 생활을 조금이라도 나아지게 하는 일을 하고 있다"고 말했다.사람들 앞에서 자신 있게 의견을 말하고 싶은 청소년에게 김미경 의장이 권한 연습은 두 가지였다. "자기 생각을 솔직하게 말하고" "다른 사람의 이야기를 잘 듣는 것"이다. 김 의장은 자신도 "처음부터 사람들 앞에서 말을 잘한 건 아니었다"며 "서로 다른 의견을 듣고 존중하는 태도가 신뢰를 쌓는다"고 조언했다.다음은 수원 청개구리 기자단과 김미경 의장의 일문일답이다."학교생활을 하면서 서로 지켜야 할 규칙이 있잖아요. 의회에서도 그와 비슷하게 시민들에게 필요한 조례를 만들어요. 시민들이 낸 세금이 어디에, 어떻게 쓰이는지 살피는 일도 합니다. 시민들이 겪는 불편을 듣고 해결 방법을 찾기도 해요. 매산초처럼 경사가 심한 곳에 열선을 깔거나, 아이들이 도로로 뛰어나가 사고가 나지 않도록 스쿨존에 울타리를 설치하는 일이 그런 예예요.""수원 '청개구리 스펙'처럼 청소년들이 다양한 교육과 체험 활동을 할 수 있도록 지원하는 조례가 있어요. 청소년 도박 중독을 예방하고 치료를 지원하는 조례도 만들었고요. 청소년들이 직접 낸 의견이 청소년의 건전한 사회 환경을 만드는 조례 개정에 반영된 사례도 있습니다. 여러분이 생활하면서 느낀 점을 이야기해 주면 그런 의견을 조례에 담을 수 있어요.""청소년들이 마음껏 뛰어놀 공간이 부족한 게 안타까워요. 학교폭력이나 도박 같은 위험을 어떻게 줄일지, 등하굣길을 어떻게 더 안전하게 만들지도 고민하고 있습니다. 교실이 너무 춥거나 덥지는 않은지, 가정을 책임지는 청소년에게 어떤 지원이 필요한지도 살펴야 하고요. 여러분이 학교와 가정에서 실제로 변화를 느낄 수 있는 환경을 만들기 위해 노력하고 있어요.""어릴 때 꿈은 간호사였어요. 어머니가 혼자 5남매를 키우셨어요. 그때는 학교에 급식이 없어서 도시락을 싸 갔는데, 가방 안에서 김칫국물이 흘러 책이 빨갛게 물들기도 했어요. 밥이 차가우면 나무 난로 위에 도시락을 올려 데워 먹었고요.다른 사람을 돕는 간호사가 되고 싶었지만, 돈을 벌어야 해서 공장에 취직했어요. 정치인이 될 거라고는 생각해 본 적이 없어요. 지금은 시민에게 필요한 조례를 만들고 생활환경을 나아지게 하는 일을 하고 있다고 생각해요. 지역 주민을 위해 일하면서 보람을 느낍니다.""서로 다름을 인정해야 돼요. 내 의견과 다르다고 상대 이야기를 안 듣기보다, 충분히 듣고 대화하다 보면 서로 양보할 수 있는 지점이 생겨요. 그래도 합의가 어려우면 다수결로 결정할 수 있지만, 그전에 충분히 이야기하는 게 중요하다고 생각해요.최근 의회에서도 예산을 어떻게 쓸지를 두고 의원들 사이에 의견이 달랐어요. 서로의 의견을 듣고 다른 방법을 제안해서 표결 없이 의견을 조율한 일이 있습니다.""자기 생각을 솔직하게 표현하는 것과 다른 사람의 이야기를 잘 듣는 것, 이 두 가지만 연습해도 도움이 될 거예요. 저도 처음부터 사람들 앞에서 말을 잘하지는 않았어요. 부끄럼도 많이 탔고요. 누군가 내 이야기를 잘 들어주고 솔직하게 대화하면 신뢰가 생기잖아요. 의견이 달라도 귀 기울여 듣고 존중할 때 사람들의 힘이 모인다고 생각해요. 그런 태도가 리더십으로 이어질 수 있어요.""오늘 청소년 기자단을 만난다고 하니 가슴이 설렜어요. 질문지를 보고 이렇게 여러 가지를 생각해서 질문할 수 있다는 데 놀랐고요. 여러분이 바라보는 생생한 이야기를 앞으로도 의회에 많이 전해 주셨으면 좋겠어요. 의회에 대해 더 궁금한 게 있다면 언제든 찾아와 이야기를 나눌 수 있으면 좋겠습니다."