"국방부는 2020년 노조와의 약속을 문서대로 이행하라"

큰사진보기 ▲국방부 앞 기자회견 참석자들국방부 앞에 모인 노동조합 조합원들이 기자회견을 진행하고 있다. ⓒ 김병준 관련사진보기

"국방부는 노동조합과의 약속을 문서대로 이행하라."

"노사간 체결한 단체협약조차 부정하는 국방부를 규탄한다."

큰사진보기 ▲최저임금 산입범위 정액급식비 제외최저임금 산입범위에서 정액급식비등 복리후생비용을 제외한다고 적혀있는 2020년 임금협약 문서 ⓒ 김병준 관련사진보기

AD

국방부와 노동조합이 체결한 2020년 단체협약의 임금 관련 조항을 두고 해석과 이행 여부에 관한 이견이 이어지고 있다.지난 10일 오전 11시, 서울 용산구 전쟁기념관 앞에서 민주노총 공공운수노조 대전지역일반지부 조합원들이 기자회견을 열고 2020년 단체협약의 이행과 임금 문제 해결을 촉구했다.이날 노동조합은 기자회견문을 통해 "단체협약은 노사의 약속이다"라며 2020년 단체협약에 명시된 내용을 확인하고, 노조가 주장하는 미지급 임금 문제를 해결해야 한다고 주장했다.노조 측은 2020년 최저임금 산입범위 변경 과정에서 국방부와 임금 관련 합의를 했다고 설명했다. 당시 최저임금이 인상되더라도 복리후생비가 최저임금 산입범위에 포함되면서 노동자들이 실질적인 임금 인상 효과를 체감하기 어려울 수 있다는 점을 고려해 임금 산정 방식을 논의했다는 것이다.노조는 해당 합의에 따라 정액급식비를 최저임금 산입범위에서 제외하는 방식으로 임금이 산정돼야 한다고 해석하고 있다. 그러나 노조 측은 이후 임금 지급 과정에서 식대가 포함된 최저임금 수준으로 지급되는 상황이 이어졌다고 주장했다. 이에 올해 3월 단체협약 위반에 따른 임금 문제와 관련해 고용노동부에 진정을 제기했다고 밝혔다.또한 해당 사안과 관련해 국방부와 교섭대표노조인 국군복지단노동조합이 노동위원회에 단체협약의 해석과 관련한 의견 제시를 신청한 것으로 파악된다며, 이 과정에서 진정을 제기한 노조와 충분한 협의가 이뤄지지 않았다는 입장을 밝혔다. 노조는 이러한 절차가 소수노조의 의견과 권리를 충분히 반영하지 못할 수 있다는 우려도 제기했다.모두발언에 나선 김병준 대전지역일반지부장은 "국방부는 지금이라도 문서에 기재된 합의 내용을 확인하고 성실하게 이행해야 한다"고 말했다. 김 지부장은 "최저임금법은 최저임금보다 적은 임금을 지급하는 것을 금지하는 것이며, 그 이상의 임금을 지급하는 것은 (법적으로) 아무런 문제가 되지 않는다는 것이 우리의 입장"이라며 "2020년 합의 내용에 따라 정액급식비를 최저임금 산입범위에서 제외하고도 최저임금 이상의 임금이 지급돼야 한다"고 주장했다.이윤희 부위원장은 국방부가 환수 가능성을 언급한 것과 관련해 "노동조합에 대한 압박으로 받아들일 수밖에 없다"며 "소수노조의 권리 역시 존중돼야 한다"고 주장했다.이윤희 부위원장은 "최저임금 이상의 임금을 주는 것이 아무런 문제가 없음에도 환수조치 운운하는 것은 노동조합에 대한 압박으로 보인다"며 소수 노조의 권리 존중되어야 한다고 주장했다.현장 발언에 나선 조용식 지회장(대전지역일반지부 계룡대지회), 남복희 지회장(대전지역일반지부 자운대지회), 송창환 지회장(대전지역일반지부 상무대지회)도 "현장 노동자를 존중하고 최저임금 노동자의 어려움을 헤아린다면 국방부의 이러한 태도는 없었을 것"이라며 노동자들의 임금과 근로조건 개선 필요성을 강조했다.노조는 정부가 공공부문에서 모범적인 사용자 역할을 강조해 온 만큼 국방부 역시 노사 간 합의와 노동자의 권익 보호에 책임 있는 자세를 보여야 한다고 촉구했다. 이들은 "모범사용자의 역할은 노사 간 합의 내용을 존중하고 성실하게 이행하는 데서 출발해야 한다"며 관련 협약의 이행과 임금 문제 해결을 요구했다.이들은 "국방부가 모범사용자의 역할을 다하는 것은 지금이라도 협약 문서에 적혀 있는대로 이행하는 것"이라고 강조하며 기자회견을 마쳤다.기자회견을 마친 조합원들은 향후 국회 기자회견 등을 통해 노동조합 및 노동관계조정법상 교섭창구 단일화 절차와 관련한 제도적 개선 필요성을 제기하겠다고 밝혔다.