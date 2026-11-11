성층권 무인기 170시간 비행 성공... "수직 이착륙기 개발 도전"

큰사진보기 ▲성층권 태양광 무인기(EAV-4) 이륙 사진 ⓒ 우주항공청 관련사진보기

큰사진보기 ▲성층권 태양광 무인기(EAV-4) 성층권 비행 사진 ⓒ 우주항공청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲성층권 태양광 무인기 실증 플랫폼 개발 목표 ⓒ 우주항공청 관련사진보기

큰사진보기 ▲하이브리드 수직이착륙기 개발 추진 전략 ⓒ 우주항공청 관련사진보기

대한민국이 성층권 태양광 무인기의 '7일 연속 비행'에 성공한 데 이어 활주로가 필요 없이 이착륙할 수 있는 미래형 항공기 개발에 나선다.장시간 체공이 가능한 성층권 무인기를 재난 감시와 통신 중계 등에 활용하는 한편, 엔진과 배터리를 함께 사용하는 하이브리드 수직 이착륙기를 개발해 도서·산간 지역의 응급 환자 이송과 물류 수송, 지역 간 항공교통 시장까지 선점하겠다는 계획이다.우주항공청은 11일 성층권 태양광 무인기 'EAV-4'가 170시간 5분 연속 비행에 성공한 성과를 알리며, 미래 항공 산업의 핵심 기술인 하이브리드 수직 이착륙기 개발을 추진한다고 밝혔다.앞서 우주항공청은 지난 8월 18일부터 25일까지 진행한 EAV-4 비행 시험에서 7일(170시간 5분) 연속 비행에 성공했다. 이는 2020년 무인기 EAV-3가 세운 국내 최장 비행 기록인 53시간을 3배 이상 넘어선 것으로, 유럽 에어버스의 '제퍼(Zephyr)'에 이어 세계 2위에 해당하는 기록이다.특히 이번 시험에서는 성층권 무인기의 산불 탐지 임무 시연이 함께 진행돼 눈길을 끌었다. 전자광학·적외선 카메라를 활용해 발화점을 수 초 만에 포착하고, 연기 확산 방향과 불씨 이동 경로까지 추적·예측하는 등 재난 조기 대응 능력을 확인했다.성층권 무인기는 지상 약 20km 상공에서 장기간 비행하며 특정 지역을 지속적으로 감시할 수 있는 태양광 기반 무인 항공기다. 기상 영향을 상대적으로 적게 받는 성층권의 특성을 활용해 넓은 지역을 장시간 감시할 수 있다는 점에서 '가성비 높은 상시 감시 플랫폼'으로 주목받고 있다.산불과 같은 재난 상황의 실시간 관측은 물론 통신 기반 시설이 부족한 도서·산간 지역에서는 공중 기지국 역할도 수행할 수 있다. 국가 안보와 재난 대응, 통신 분야 등 다양한 영역에서 활용 가능성이 크다는 게 우주항공청의 설명이다.우주항공청은 해외에서도 아직 상용화 초기 단계인 성층권 무인기 시장을 선점하기 위해 독자 기술 확보에 나선다. 2030년까지 민간 기업이 사업을 주관해 재난 감시·관측과 통신 중계, 국산 태양전지 성능 검증 등을 수행하고 성층권 상시 감시망 구축을 추진할 계획이다.이와 함께 활주로 없이 수직으로 이착륙할 수 있는 하이브리드 수직 이착륙기 개발에도 착수한다.하이브리드 수직이착륙기는 배터리만으로 비행하는 기존 도심항공교통(UAM) 기체와 달리 엔진과 배터리를 함께 사용하는 전기 추진 항공기다. 별도의 활주로 없이 이착륙할 수 있으면서도 배터리 기반 항공기보다 더 많은 승객과 화물을 싣고 더 먼 거리를 비행할 수 있다는 장점이 있다. 엔진을 함께 사용하기 때문에 비상 상황에 대응할 수 있는 동력 여유도 확보할 수 있다.우주항공청은 이 항공기를 도서·산간 지역의 긴급 물류 수송과 응급 환자 이송, 지역 간 에어택시 등 다양한 분야에 활용할 수 있을 것으로 보고 있다.특히 엔진과 배터리, 모터 등 핵심 부품의 국산화도 함께 추진한다. 해외 기업들이 선점하고 있는 미래 전기 추진 항공기 시장에 진입하는 동시에 국내 항공 부품 공급망을 강화하고, 미래 항공산업 생태계의 기술 자립 기반을 마련하겠다는 것이다.이를 위해 2028년부터 2032년까지 5년간 연구 개발을 진행한다. 하이브리드 추진 시스템 등 핵심 기술을 먼저 확보한 뒤 항공기 개발까지 단계적으로 기술을 검증하는 방식으로 추진할 예정이다.오태석 우주항공청장은 "성층권 태양광 무인기의 장기 체공 성과는 대한민국 항공 기술의 발전 가능성을 보여주는 의미 있는 성과"라며 "하이브리드 수직 이착륙기 개발은 미래 항공 시장을 선도하기 위한 새로운 도전"이라고 강조했다. 이어 "산업계, 학계, 연구 기관이 힘을 모아 기술을 직접 확보하여 실질적 항공 산업 육성 및 국민 편익으로 이어지도록 노력하겠다"고 밝혔다.