대전 민주 열사·희생자 합동추모제 오는 28일 개최

큰사진보기 ▲2025년 '대전 민족민주 열사·희생자·공로자 합동추모제'개최모습 ⓒ 대전민주화계승사업회 관련사진보기

큰사진보기 ▲(사)대전민주화운동계승사업회, 대전시민사회단체연대회의, 세상을바꾸는대전민중의힘은 오는 28일 오후 4시 대전 중구 씨네인디 U에서 ‘제27회 대전 민족민주 열사·희생자·공로자 합동추모제’를 개최한다고 밝혔다. ⓒ 대전민주화계승사업회 관련사진보기

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대전 지역 사회대개혁을 위해 헌신한 열사와 희생자들의 정신을 기리는 합동추모제가 열린다.(사)대전민주화운동계승사업회, 대전시민사회단체연대회의, 세상을바꾸는대전민중의힘은 오는 28일 오후 4시 대전 중구 씨네인디 U에서 '제27회 대전 민족민주 열사·희생자·공로자 합동추모제'를 개최한다고 밝혔다.올해 추모제는 '열사정신 계승하여 자주적 주권 수호하고, 사회대개혁 실현하자'를 주제로 진행된다. 대전지역에서 사회대개혁을 위해 헌신한 열사와 희생자는 모두 32명이다. 특히 이번 행사에서는 '올해의 주요 열사·희생자'로 사회적 약자의 권익 보호에 앞장섰던 고 윤창영 열사와 고 박정선 동지가 선정되어 두 분의 삶과 투쟁 정신을 집중 조명한다.고 윤창영 열사(1954~1999)는 중증장애의 몸으로 30여 년간 대전역 인근에서 노점상을 하며 어려운 이웃과 노숙인들에게 온정을 나누던 빈민이다. 1999년 7월 행정 당국의 강제 노점 단속과 생계 물품 압수, 장애인 비하 폭언에 맞서 동구청 앞에서 분신으로 항거하다 향년 45세로 산화했다. 열사의 희생은 IMF 외환위기 이후 도시 빈민 생존권과 인권 문제를 사회에 알리는 중대한 계기가 되었다.고 박정선 동지(1961~2021)는 대전장애인차별철폐연대 공동대표, 전국장애인차별철폐연대 중앙운영위원, 대전장애인배움터 한울야학 교장 등을 역임하며 평생을 장애인 인권 현장에서 헌신한 활동가다. 장애등급제·부양의무제 폐지 광화문 농성 투쟁과 장애인 교육권·이동권 확보에 앞장서며 2014년 전국장애인운동활동가대회 '올해의 활동가 상'을 수상했으며, 투병 끝에 2021년 11월 향년 60세로 별세했다.대전민주화운동계승사업회 관계자는 "지역 시민사회와 시민들이 함께 모여 열사들이 꿈꿨던 평등하고 정의로운 사회대개혁의 길을 다짐하는 행사에 많은 참여를 바란다"고 말했다.이번 추모제는 (사)대전민주화운동계승사업회가 주관하고 대전광역시, 민족민주열사·희생자 추모(기념)단체 연대회의, 대전충청 오마이뉴스가 후원한다.