"꽃을 준비하지 못했다면 싸움은 불가능" 이지상이 그린 '평화'

큰사진보기 ▲가수 허영택허영택 가수가 이지상 가수의 공연에 앞서 노래하는 중이다. ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲이지상 가수음유시인 이지상 가수가 노래하는 중이다. ⓒ 정병진 관련사진보기

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"한 사람을 사랑하는 일이 죄 짓는 일이 되지 않도록 나로 인해 그이가 눈물 짓지 않도록 상처받지 않도록"

큰사진보기 ▲이지상 가수의 글이지상 가수가 관객들에게 함께 읽어 달라고 한 그의 글 '당신 곁의 작은 평화' ⓒ 정병진 관련사진보기

"축복이라 믿어라 지나왔던 세월을 서러웠다 말하면 무엇이 남겠느냐 사랑한다고 외쳐라 저 바다 끝에서 금목서 향기가 스며들 때까지"

큰사진보기 ▲와온의 솔섬순천 와온의 솔섬 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲흐린 눈빛으로는이지상 가수의 글, '흐린 눈빛으로는' ⓒ 정병진 관련사진보기

"그 쇳물 쓰지 마라 그 쇳물 쓰지 마라 자동차도 가로등도 바늘 한 개도 만들지 마라 젊은 청춘의 뼈를 녹인 쇳물이다."

큰사진보기 ▲이야기하는 이지상 가수이지상 가수는 노래를 하다가 간간이 그가 쓴 글과 이야기를 나눴다. ⓒ 정병진 관련사진보기

"생의 구비를 넘어 넘어 나와 함께 살아오는 모든 이들에게 평화를."

"초원의 에델바이스가 새벽 이슬을 머금으면 당신이라고 불러보는 사랑하는 사람들 천천히 가라 어차피 먼 길이다."

큰사진보기 ▲이지상 가수와 함께행사를 마친 뒤 이지상 가수와 함께 기념 촬영한 관객들 ⓒ 정병진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

전남동부기독교교회협의회(NCC)가 에큐메니칼 아카데미가 싱어송라이터 이지상 선생을 초청해 특별한 음악과 이야기의 자리를 열었다. 지난 10일 오후 6시 30분 순천 좋은공간(순천웃장국밥거리 2층)에서 열린 이번 행사의 주제는 '당신 곁의 작은 평화-화해와 위로를 위한 이지상의 노래 이야기'였다.이날 행사에는 지역 목회자와 성도, 6.15합창단 단원, 가수 이지상의 팬 등 60여 명이 참석해 노래와 이야기를 나눴다. 이지상 가수의 음악 동료이자 후배인 허영택 가수도 공연에 함께해 무대를 더 풍성하게 만들었다.허영택 가수는 자신을 '이지상 가수의 바람잡이'라고 소개하며 특별한 인연을 들려주었다. 그는 이지상 가수가 자신이 활동하던 대학 노래패를 만든 선배이며, 자신의 첫 음반에도 이지상씨의 곡이 많이 실렸다고 말했다. 이어 "선배님이 아니었으면 음반을 내지 못했을 것"이라며 "선배님의 무대를 더욱 빛나게 하고 싶어 대전에서 여기까지 왔다"고 밝혔다.허영택씨는 정희성 시인의 시에 곡을 붙인 '숲'과 '너를 향한 이 그리움은 어디서 오는지' 등을 들려주었고, 앙코르곡으로 '가을엔 편지를 하겠어요'를 불러 관객들의 박수를 받았다.본격적인 공연은 이지상 가수가 최광임 시인의 시를 바탕으로 만든 '나의 늙은 애인아'로 시작했다. 이어 대표적인 포크송 가운데 하나인 자작곡 '무지개'를 들려주었다. '무지개'란 노래는 일상에 지친 이들을 따뜻하게 보듬으면서도 소유욕에 사로잡힌 사회를 돌아보게 하는 노래로 알려져 있다.안도현 시인의 시에 곡을 붙인 '당신을 위한 기도'도 관객들의 마음을 사로잡았다.사랑하는 사람에게 상처를 주지 않기를 바라는 소박하면서도 간절한 기도시이다. 이지상 가수의 노래에는 이처럼 시인의 언어를 빌려 일상의 사랑과 그리움, 인간관계의 상처와 회복을 노래하는 작품이 많았다.그는 노래만 부르는 데 그치지 않았다. 자신이 쓴 글을 관객들과 함께 읽으며 노래에 담긴 생각과 감정을 나누었다. 이번 공연의 주제이기도 한 '당신 곁의 작은 평화'라는 글에는 시와 노래가 일상의 중심에 있었던 한 시절의 풍경이 담겨 있었다.이 가수는 스마트폰을 열면 시가 눈에 들어오고, 라디오에서는 시 낭송이 흘러나오며, 술집에서도 시와 노래를 나누던 사람들. 그는 그 시절의 그리움을 정양 시인의 시 '토박말'에 곡을 붙인 노래로 이어갔다."정순아 보고자퍼 죽것다"라는 투박한 사투리에는 그리운 사람을 향한 절절한 마음이 담겨 있다. 시어가 때로는 세련된 수사보다 투박하고 솔직한 일상어일 때 더 깊은 울림을 준다는 사실을 보여주는 노래였다.이 가수는 순천 와온의 지인 집에 머물며 만들었다는 '금목서 향기'도 들려 주었다. 그는 순천에 내려와 금목서라는 나무를 처음 알게 되었다며, "이처럼 좋은 나무를 지들(자기들)만 알고 있었더라"는 농담으로 객석의 폭소를 자아냈다.와온의 아름다운 석양과 금목서 향기가 어우러진 노래는 지나온 삶을 원망하기보다 그 시간을 축복으로 받아들이고, 사랑을 향해 나아가자는 따뜻한 메시지를 전했다.노래 사이사이 이어진 그의 이야기는 삶과 사회를 바라보는 철학적 성찰로 이어졌다. 이지상씨는 사람이 자존을 지키는 방식에는 두 가지가 있다고 말했다. 하나는 "내가 누군데 이것들이"라는 태도이고, 다른 하나는 "내가 뭐라고"라는 태도다. 전자는 상대보다 우위에 서려는 욕망을 통해 자존을 확인하는 방식이다. 좋은 옷과 좋은 차를 소유하려는 마음에도 그런 욕망이 투영될 수 있다.반면 "내가 뭐라고"라는 말에는 자신을 낮추고 상대를 받아들이는 태도가 담겨 있다. 그는 "우리 모두에게는 '내가 누군데'라는 마음이 내재해 있다"며, 스스로의 자존을 지키는 궁극적인 방법은 오히려 '내가 뭐라고'라는 마음에 있을 수 있다고 이야기했다.이 대목에서 그는 이번 공연을 마련한 지역의 작은 교회 목회자들에게 특별한 존경을 표했다. 대형교회가 사회의 변화를 가로막는 모습을 보이는 때에도 농촌과 지역의 작은 교회에서 성도들과 함께 기도하며 묵묵히 목회하는 이들이 있다는 것이다.그는 이들을 두고 '내가 뭐라고'라는 마음으로 자존을 지켜가는 귀한 사람들이라고 평가했다. 그러면서 작은 교회 목회자들과 전남동부NCC가 함께 연대하는 노래를 부르고 싶다고 말했다. 이어 자작곡 '흐린 눈빛으로는'을 들려주었다."흐린 눈빛으로는 그 어떤 시선도 마주하지 않겠다", "안을 수 없는 가슴이라면 그 어떤 포옹도 하지 않겠다"는 노랫말에는 진실하지 않은 시선과 형식적인 포옹을 거부하는 단호함이 담겨 있다. 사랑과 신념을 지키기 위해 삶의 미련이 다하는 날까지 서툰 걸음을 멈추지 않겠다는 다짐이기도 하다.이지상씨의 노래는 개인의 서정과 위로에 머물지 않는다. 우리 사회가 겪어온 역사적 아픔과 노동 현장의 비극도 그의 노래가 다루는 중요한 주제였다.채광석 시인의 시에 곡을 붙인 '기차는 그 새벽을 떠났다'는 그리스의 노래 '기차는 8시에 떠나네'의 선율에 한국 근현대사의 비극을 담아낸 작품이다. 이준, 안중근, 홍범도 장군과 고려인의 강제 이주 등 역사 속 인물과 사건을 노래하며, 떠나간 사람들과 잊힌 역사를 기억하게 한다. 이 때문에 '한국판 기차는 8시에 떠나네'라고 불리기도 한다.정호승 시인의 시에 곡을 붙인 대표곡 '외로우니까 사람이다'에 이어 '그 쇳물 쓰지 마라'도 들려주었다. 이 노래는 2010년 충남 당진의 한 철강업체에서 용광로 사고로 목숨을 잃은 20대 청년을 추모하며 쓰인 네티즌 제페토의 시에 이지상씨가 곡을 붙인 작품으로 알려져 있다.산업 현장에서 일하다 목숨을 잃은 한 청년의 죽음을 잊지 말자는 절규다. 우리가 일상에서 아무렇지 않게 사용하는 물건들이 누군가의 희생 위에 만들어졌을 수 있다는 사실을 일깨운다. 이 노래는 한 노동자의 죽음을 추모하는 데서 그치지 않고 노동자의 생명과 존엄을 가볍게 여기는 세태를 향한 강렬한 질문을 던졌다.이 가수는 '칼의 반댓말은 꽃이다'라는 자작 글도 관객들과 함께 읽었다. 글은 칼을 든 손에 맞서 또 다른 칼을 드는 대신 꽃의 향기를 남기는 상상을 펼친다. 특히 대한민국 헌법 제1조의 민주공화국 정신을 언급하면서, "모든 싸움은 꽃으로만 가능하다. 꽃을 준비하지 못했다면 어떤 싸움도 불가하다"를 헌법 특조로 정하면 어떨까 상상한 적 있다고도 하였다.물론 현실의 폭력과 부당함을 꽃으로만 막을 수는 없다. 그러나 칼을 휘두른 자리에 무엇이 남는지, 사랑과 평화를 말하면서도 우리 삶에 감춰둔 칼은 누구를 향하고 있는지 돌아보게 하는 문장이다."칼의 반댓말은 방패가 아니다. 꽃이다." 그의 글과 노래가 지향하는 평화의 의미를 압축하는 문장이었다.공연 후반에는 '천산 기행의 노래'가 울려 퍼졌다. 이지상씨는 시베리아 횡단열차를 열두 번 타면서 얻은 경험과 사유를 바탕으로 이 노래를 만들었다고 소개했다. 노래에 앞서 함께 읽은 글에는 수백 광년, 수천 광년, 때로는 수억 광년의 시간을 건너온 별빛 앞에 선 인간의 작고 불안한 존재에 대한 성찰이 담겨 있었다. 그는 광활한 초원에 누워 별을 바라보며 자신이 고작 80억 인류 가운데 한 사람이라는 사실을 되새겼다고 했다. 그리고 그 밤에 드린 기도를 이렇게 표현했다.이어진 노래에는 먼 길을 떠나는 여행자의 마음과 사랑하는 사람들을 향한 그리움이 담겼다.서두르지 않고 대지의 속삭임을 들으며 살아가자는 노래는 공연 막바지에 잔잔한 여운을 남겼다.이날 공연을 처음 접한 참석자들은 시를 노래로 만나는 색다른 경험에 반가움을 나타냈다. 한 참석자는 "청소년이나 청년들도 이 가수의 노래를 더 많이 접하고 함께 불렀으면 좋겠다"고 말했다. 또 다른 참석자는 "시를 노래로 부르는 것은 처음 들었는데 무척 신기했다. 꾸밈 없이 자연스럽게 부르는 노래여서 더욱 마음에 와닿았다"고 소감을 밝혔다.전남동부NCC 김종옥 회장은 "노래로 독립운동을 하듯 역사와 사회에 대한 이야기를 건네는 귀한 분을 보면서 성직자로서 부끄러움을 느꼈다"고 말했다. 또 다른 참석자는 "노래에 서정과 철학, 역사 의식이 담겨 있다. 부드러운 시로 사람들의 감성을 자극하고 공감하게 만드는 가수가 아닌가 싶다"고 평가했다.이날 공연은 노래가 그저 듣고 즐기는 음악을 넘어 사람의 마음을 위로하고, 역사를 기억하며, 더 나은 세상을 향한 연대를 만들어가는 언어가 될 수 있음을 보여주었다. '당신 곁의 작은 평화'라는 주제처럼, 거창한 구호보다 한 편의 시와 한 곡의 노래로 서로의 곁을 지키는 일이 평화의 시작일 수 있다는 사실을 확인하는 자리였다.한편 전남동부NCC는 오는 24일(화) 오후 7시 30분 순천 좋은공간에서 올해 에큐메니칼 아카데미의 마지막 강좌를 연다. 이날은 통일운동가 최재영 목사를 초청해 '장벽 너머의 신앙'을 주제로 이야기를 나눌 예정이다.