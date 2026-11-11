첫 출근 이용철 "공소취소 진상규명 집중... 예단 없이 지켜볼 것"

큰사진보기 ▲이용철 법무부 장관 후보자 첫 출근이용철 법무부 장관 후보자가 11일 오전 서울 송파구 법조타운 내 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 첫 출근하며 일문일답을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이용철 법무부 장관 후보자 첫 출근이용철 법무부 장관 후보자가 11일 오전 서울 송파구 법조타운 내 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 첫 출근하며 일문일답을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲이용철 법무부 장관 후보자 첫 출근이용철 법무부 장관 후보자가 11일 오전 서울 송파구 법조타운 내 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 첫 출근하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲이용철 법무부 장관 후보자 첫 출근이용철 법무부 장관 후보자가 11일 오전 서울 송파구 법조타운 내 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 첫 출근하며 일문일답을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

이용철 법무부 장관 후보자가 이재명 대통령 형사사건의 공소 취소를 둘러싼 수사지휘권 행사 가능성에 대해 "지금은 진상 규명에 집중할 때"라며 "많은 예단과 억측을 전제로 한 논란에 의견을 드리는 것은 적절하지 않다"라고 말했다.이 후보자는 11일 오전 서울 송파구 문정동 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하면서 기자들과 만나 공소 취소 진상 규명 결과에 따라 수사지휘권을 행사할 가능성을 묻는 말에 이같이 답했다.그는 "지금은 진상 규명에 집중할 때이고 나머지는 원칙에 따라야 된다는 기존 입장에 변화는 없다"라며 "진상 규명이 시작되지도 않은 이때 많은 예단과 억측을 전제로 한 논란에 의견을 드리는 것은 적절하지 않다고 생각한다"라고 말했다.이어 "저는 공소 취소 모임의 멤버도 아니고 특검 대상 사건에 대해 변호인으로 참여한 일도 없다"며 "앞으로 특검의 진상 규명 활동에 대해서 어떠한 예단과 선입견 없이 지켜보도록 하겠다"고 밝혔다.이는 지난 9일 공소 취소 논란과 관련해 진상 규명에 집중하고 나머지는 법과 원칙에 따라야 한다고 밝힌 기존 입장을 재확인한 것으로 풀이된다.특검법과 특검 추진에 대한 평가에도 선을 그었다. 이 후보자는 "후보자로서 입법권자의 결정인 특검법에 대해서 평가를 하는 것은 적절하지 않다고 생각한다"며 "특검을 결정한 것도 입법자의 결정이기 때문에 후보자가 평가하는 건 적절하지 않다고 생각한다"고 말했다.대장동·쌍방울 사건 수사에 대한 평가를 묻는 말에도 "충분히 보고받지 못한 상태이고 현재의 위치에서는 평가하는 것 역시 적절해 보이지 않는다"며 구체적인 의견을 밝히지 않았다.자신을 둘러싼 과거 의혹에 대해서는 인사청문회에서 해명하겠다고 말했다. 이 후보자는 성남산업진흥재단 인사 특혜 의혹 등 과거 신상과 관련한 질문에 "대변인을 통해서 기존에 설명드린 것 외에 나머지 부분은 인사청문회 과정에서 소상하게 설명드리도록 하겠다"고 말했다.과거 재단 건물에서 이석기 전 의원 관련 행사가 열렸다는 의혹에 대해서는 "그런 매우 실무적인 일에까지 제가 깊이 관여하지 않는다"며 "그런 내용에 대해서도 인사청문회 과정에서 소상히 설명드리겠다"고 답했다. 당시 행사 개최 사실을 인지하고 있었느냐는 추가 질문에는 "그것 자체를 제가 현재로서는 기억하지 못한다"고 말했다.이 후보자는 모두발언에서 새로운 형사사법체계의 안정적인 정착을 최우선 과제로 제시했다.그는 "지난 며칠간의 인사청문 준비 과정에서 법무부 장관 지명자인 저에 대해 많은 국민들이 기대와 우려를 표하면서 막중한 책임감을 느낀다"며 "앞으로도 국민 의견을 더욱 겸허히 경청하겠다"고 밝혔다.이어 "장관으로 일할 기회가 주어진다면 무엇보다 새로운 형사사법체계를 안착시키는 일을 최우선적으로 노력하겠다"며 "제도 변화의 과정에서 범죄 대응에 공백이 생기거나 국민 불편이 초래되지 않도록 관계기관과 긴밀히 협의하겠다"고 강조했다.향후 공소청 운영 방향과 관련해서는 "새로 선임될 공소청장과 협의하여 공정한 인사와 인력 확충을 빨리 해서 조직 안정과 구성원의 사기 진작을 위해 노력하겠다"고 말했다. 그러면서 "공소청이 무엇보다 공정한 기소권 행사를 통해 사법 정의를 실현하고 피해자 보호 등 인권 보호 기관으로 책임을 다하도록 노력하겠다"고 덧붙였다.법무부의 주요 현안으로는 관계성 범죄 예방, 교정시설 과밀 수용, 외국인 인권 보호와 합법적인 체류 질서 확립, 인공지능(AI) 기반 법무행정 선진화, 법무부 지방 이전에 따른 직원 고충 해결 등을 꼽았다.이 후보자는 "법무부가 직면한 많은 과제들에 대해 조속히 해결책을 찾도록 노력하겠다"며 "앞으로의 인사청문 과정도 겸손하고 성실하게 준비하겠다"고 밝혔다.