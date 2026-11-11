'공공의료 AI 고속도로' 첫 개통... 지역 간 의료 격차 줄인다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 7월 22일 청와대에서 열린 지역·필수·공공의료 간담회에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 정기현 의료혁신위원장, 정은경 복지부 장관, 이재명 대통령, 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관, 서준범 AI전략위원회 의료소그룹장. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲영월의료원 의료 AI 활용·운영 사례 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 11일 강원도 춘천시 강원대병원에서 열린 '공공의료 인공지능(AI) 고속도로' 시범 개통식에서 AI를 활용한 진료정보 연계 과정을 직접 시연해보고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 11일 강원도 춘천시 강원대병원에서 열린 '공공의료 인공지능(AI) 고속도로' 시범 개통식에 이어 열린 정책간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

수도권 대형병원에 집중됐던 첨단 인공지능(AI) 의료 서비스가 지역 공공병원 진료실로 향하는 첫걸음을 뗐다. 병원 간 환자 전원 과정에서 10분 이상 걸리던 의뢰서 초안 작성 시간을 AI를 활용해 1분 이내로 줄이는 등 의료진의 행정 업무 부담을 덜고 진료에 집중할 수 있는 환경을 조성한다는 계획이다.보건복지부는 11일 오후 강원도 춘천에 있는 강원대학교병원과 영월군의 영월의료원을 온라인으로 실시간 연결해 병원 간 환자 전원부터 수술, 퇴원, 지역 회송까지 의료 AI 에이전트 3종을 활용하는 '공공의료 AI 고속도로' 시범 개통식을 개최했다고 밝혔다. 이번 개통은 지난 8월 정부가 발표한 'AI 기본 의료 전략'을 의료 현장에서 구현한 첫 사례다.그동안 첨단 의료 AI 기술은 고성능 연산 인프라(기반 시설)와 방대한 임상 데이터, 전문 인력을 갖춘 수도권 대형병원을 중심으로 발전해왔다. 이 때문에 상대적으로 기반 시설이 취약한 지역 공공병원은 도입 비용과 기술적 한계로 혜택을 누리기 어려웠다.정부는 이런 지역 간 의료 AI 격차를 해소하기 위해 서울대병원 등 선도 의료 기관에서 검증한 고성능 의료 AI 모델을 초고속 전용망, 국가 그래픽처리장치(GPU) 컴퓨팅 자원, 표준 연계 플랫폼과 결합해 지역 공공병원에 보급하는 전용 유통망을 구축했다.이날 개통식에서는 영월의료원(지역책임의료기관)에서 응급 치료가 필요한 소아 환자를 강원대병원(권역책임의료기관)으로 전원(의뢰)해 수술과 퇴원, 지역 병원으로의 회송까지 진행하는 가상 시나리오를 시연했다. 실제 이들 병원의 전자의무기록(EMR) 화면과 연동해 의료 AI 에이전트 3종의 작동 과정과 활용 가능성을 확인했다.시연된 AI 에이전트는 ▲전원 의뢰·회송서 요약·생성 ▲수술 전 마취 평가지 생성 ▲퇴원 기록지 요약·생성 등이다.가장 눈에 띄는 대목은 전원 의뢰서 초안 작성 시간의 단축이다. 먼저 전원 의뢰·회송서 생성 AI는 환자의 검사 결과와 생체 징후, 약물 투약 이력 등 여러 곳에 분산된 임상 정보를 자동으로 추출해 표준 전원 의뢰서 초안을 작성한다. 기존 의료진이 일일이 정보를 찾아 수기로 작성할 경우 10분 이상 걸리던 작업을 1분 이내로 줄일 수 있어 작성 시간을 약 90% 단축할 것으로 기대된다.수술 전 마취 평가지 생성 AI는 마취과 의료진이 활용할 환자의 수술 전 상태 평가 초안을 미리 작성한다. 수술과 급성기 치료가 끝난 뒤에는 퇴원 기록지 생성 AI가 입원 경과와 처치 내역을 정리해 퇴원 요약지와 지역 병원에 전달할 회송 소견서 초안을 자동으로 만든다.다만 AI가 생성한 문서는 의료진의 업무를 보조하기 위한 초안이다. 최종 진료 판단과 내용 수정, 전자 서명은 담당 의사가 직접 수행하도록 해 의료적 안전성을 확보한다는 게 복지부의 설명이다.특히 이번 사업은 의료 AI를 전자의무기록과 분리된 별도 프로그램으로 사용하는 기존의 '스탠드 얼론(Standalone)' 방식에서 한 단계 발전한 'EMR 연동형 AI(AI-Integrated EMR)' 기술을 지역 공공병원에 적용했다는 점에서 의미가 있다.기존 방식은 의사가 진료 중 별도 프로그램을 실행해 환자 정보를 다시 입력하고 AI 분석 결과를 복사해야 해 업무 흐름이 끊기는 한계가 있었다. 반면, EMR 연동형 AI는 의료진이 사용하는 진료 화면 안에서 AI가 필요한 임상 데이터를 분석하고 문서 초안을 작성해 준다.복지부는 올해 시범 실증을 통해 서울·강원·전남 권역의 8개 공공병원에서 EMR·의료영상저장전송시스템(PACS) 연동 안정성과 보안 적합성, 임상적 유효성을 검증할 계획이다. 참여 기관은 서울대병원, 강원대병원, 전남대병원, 서울의료원, 서산의료원, 성남시의료원, 영월의료원, 광주기독병원이다.이어 2027년 4월 본 사업에 착수해 신규 병원 27곳을 지정하고 참여 병원을 최대 35곳까지 확대한다. 2029년까지는 지방의료원과 적십자병원 등 전국 72개 공공병원 전체로 연결망을 확대할 계획이다.개통식에 이어 열린 정책간담회에서는 국립대병원과 지방의료원, 이지케어텍·인피니티헬스케어·네이버클라우드 등 플랫폼 기업, 루닛·뷰노 등 의료 AI 전문 기업 관계자들이 참석해 기술 고도화와 현장 확산 방안을 논의했다.의료진은 병원마다 다른 EMR·PACS 사용 환경의 표준화와 간편한 서명 절차를 요청했고, 기업들은 국가 GPU 컴퓨팅 자원의 안정적인 배분과 지속적인 정부 지원을 건의했다. 복지부는 이를 2027년 본 사업 설계와 예산 편성, 제도 개선에 반영할 방침이다.정은경 보건복지부 장관은 "정부는 2026년을 보건 의료 AX(인공지능 전환)의 원년으로 삼겠다"며 "어느 지역에 살든, 어느 공공병원을 찾든 첨단 의료 AI가 국민의 건강을 보호하는 나라를 만들겠다"고 밝혔다.이어 정 장관은 "오늘 영월과 춘천을 잇는 이 고속도로가 전국 어디서나 질 높은 의료를 누리는 대한민국으로 가는 첫 구간"이라며 "앞으로 지역 공공병원에서도 의료진이 AI를 활용해 서류 작업에 쏟던 시간을 환자에게 돌려드리고 의료 질을 획기적으로 높이겠다"고 강조했다.염민섭 한국보건의료정보원장은 "공공 의료 AI 고속도로는 우수한 의료 AI를 지역 공공병원 진료 현장까지 안전하고 빠르게 연결하는 기반"이라며 "병원마다 다른 EMR·PACS의 AI 연계 환경을 표준화하고, 안전한 데이터 활용 체계를 갖추어 모든 국민이 지역에 관계없이 의료 AI의 혜택을 누리도록 뒷받침하겠다"고 말했다.