백제의 호숫가에서 강화의 돈대를 품다

큰사진보기 ▲?'침묵의 돈대, 세계유산을 꿈꾸다' 기획전시가 열리고 있는 '바람의 언덕' 갤러리. 충남 논산 탑정호숫가 산노리 마을에 위치한 아담한 문화공간이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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"구한말 역사적 전쟁의 실체가 남아 있는 현장, 그곳이 바로 강화도를 둘러싸고 있는 돈대이다. 자연과 어우러진 채 사람이 찾아주지 않아도, 세월에 헤지고 아파도 묵묵히 제자리를 지키고 있다. 우리 가까이에 있지만 잘 기억하지도, 보듬지도 못했다.

돈대는 자신을 잊어버리지 않았다. 또 기억하라고 강요하지도 않았다. 그렇지만 이제는 그 수많은 돈대가 우리와 같이 살아 있는 유적이었으면 좋겠다."

"더 이상 돈대를 버려둬서는 안 돼!"

큰사진보기 ▲전시장 안으로 들어서면 더리미미술관 유리 관장의 기획 의도와 강화 돈대의 가치를 담아낸 안내글이 관람객을 맞이한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"아니, 여기에다 강화도를 그대로 옮겨 놓았네."

큰사진보기 ▲공지선 작가의 설치미술. '돈대, 견디는 몸'이라는 주제로 작가는 작품을 선보였다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲돈대의 세월을 담은 유림 작가의 사진 작품. 성벽 돌 틈과 자연이 어우러진 돈대의 묵직한 자태와 오랜 시간의 흔적 속에서 깊은 아름다움을 엿볼 수 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲강화 돈대의 곡선과 역사적 서사를 정교하고 따뜻한 화폭으로 풀어낸 이병호 작가의 회화 연작. 초승달 형태의 분오리돈대가 인상적이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲영상으로 담은 조영인 작가의 돈대이야기. 돈대를 이해하는데 도움이 되었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기



<소원의 돌> - 조영인



돈대의 벽을 쓰다듬는다

어른 몸체만 한 돌

한 켜 한 켜 쌓아 올려 만든 벽

벽이 아니다

믿음이고 간절함이다



총안(銃眼)에서 번득이던 병사의 안광(眼光)은

어둠을 뚫고 나가 수평선에 꽂혔다



까마득한 날들의 포성과

뭇 병사들의 마른침 넘기는 소리

조용히 삼켰던 파도

수백 년, 저 너머에서

하얗게 밀려오는 밤



가만히 귀 기울이면 저절로 두 손 모아져

깊게 고개 숙이다

큰사진보기 ▲갤러리 언덕 너머로 잔잔하게 펼쳐진 탑정호의 물결과 멀리 손에 잡힐 듯 보이는 출렁다리의 늦가을 풍경이 참 아름답다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

길 위에서 만나는 역사문화여행. 그동안 강화 해협을 사이에 두고 강화도와 김포 지역의 돈대와 산성을 답사하였다. 국방유적을 따라 걸으며 지역 문화유산의 가치를 새롭게 발견하고, 그 의미를 되새기는 귀한 시간이었다.11월 7일, 우리의 여정은 충남 논산으로 향했다. 강화와 논산의 역사와 문화가 어떤 접점을 가지고 있는지, 그 속에서 어떤 의미를 발견할 수 있을지 살펴보는 시간을 갖기로 했다.강화 더리미미술관과 논산 아트 스페이스 '바람의 언덕' 갤러리는 공동으로 <침묵의 돈대, 세계유산을 꿈꾸다>라는 타이틀의 기획전을 마련했다.강화도의 돈대는 조선 후기 국가 방어 전략과 지역 정체성을 보여주는 중요한 국방유적이다. 오늘날에 와서는 역사적 가치뿐 아니라 아름다운 문화 경관으로서의 의미도 크다. 오랜 세월 50여개의 돈대는 저마다의 방식으로 풍파를 견디며 역사의 흔적을 고스란히 간직하고 있다. 돌 틈 사이사이 자라난 잡초와 이끼, 그것들과 어우러진 해안 풍경은 단순한 옛 군사시설을 넘어 하나의 예술품이라 해도 과언이 아니다.이번 기획에 깊숙이 관여한 동국대학교 황평우 교수는 돈대에 대해 이렇게 이야기했다.그럼에도 강화 돈대는 잘 알려진 몇몇 곳을 제외하고는 대부분 방치되고 있는 실정이다.돈대를 기억하고 더 많은 사람과 그 가치를 나누며, 그 여정을 강화 밖으로까지 이어가자는 뜻이 이번 논산 전시로 이어졌다. 우리의 소중한 돈대에 새로운 온기를 불어넣으려는 작업이 논산에서도 시작된 것이다.갤러리로 들어가는 신작로 주변 들녘에는 딸기 비닐하우스 단지가 어마어마하게 펼쳐져 있었다. 전국적으로 유명한 논산이 딸기 주산지라는 사실을 실감할 수 있었다. 집집마다 주렁주렁 달린 노란 대봉감은 늦가을의 정취를 물씬 풍겼다.충남 논산 탑정호숫가 산노리 마을의 작은 언덕에 자리한 아담한 문화공간, '바람의 언덕' 갤러리에 도착했다. 탁 트인 탑정호의 잔잔한 물결과 주변 풍경을 바라보기에 더없이 좋은 곳이다. 호수 위 출렁다리도 손에 잡힐 듯 가까이 보였다.갤러리 안으로 들어서니 <침묵의 돈대, 세계유산을 꿈꾸다> 기획전시가 우리를 반겼다. 함께한 일행 중 한 분이 말을 건넸다.나도 같은 생각에 고개를 끄덕였다. 강화가 아닌 다른 지역에서 돈대를 주제로 한 예술작품을 만나니 반갑고 뜻깊었다. 늘 보아왔던 강화의 돈대가 이곳에서는 또 다른 울림으로 다가왔다.이번 전시는 문화체육관부가 주최하고 , 한국박물관협회가 주관하였다. 더리미미술관 유리 관장이 기획했으며, 네 명의 작가가 참여했다.설치미술을 선보인 공지선 작가는 돈대의 좁은 틈(총안)에서 포착한 시선을 전시장 안에 다양한 높이와 깊이를 지닌 슬릿(slit) 구조물로 옮겨놓았다. 기록되지 못한 시간과 감각이 다른 사물들과 만나 새로운 형태의 흔적으로 피어나는 모습을 표현했다고 한다.유림 작가의 사진 속 돈대에는 성벽 곳곳에 남겨진 생존의 흔적이 담겨 있었다. 렌즈를 통해 잊힌 시간의 궤적을 되살리려는 작가의 시선이 느껴졌다. 인공적인 구조물과 유기적인 자연이 빚어내는 기묘한 공간을 포착한 사진들은 돈대를 예술적으로 바라보게 했다.돈대를 화폭에 담은 이병호 작가의 회화도 인상적이었다. 돌과 구조, 장소라는 상징성을 재현하는 데 그치지 않고 그 안에 켜켜이 쌓인 역사적 서사와 정신을 그림으로 풀어냈다. 답사 때 만났던 초승달 모양의 분오리돈대를 그린 작품 앞에서는 한동안 발길을 멈추었다.영상으로 돈대를 표현한 조영인 작가의 작품은 돈대를 이해하는 데 큰 도움이 되었다. 특히 영상 속에 담긴 <소원의 돌>이라는 시가 가슴 깊이 남았다.그 옛날 백제의 땅, 논산! 노성산성을 비롯해 여러 산성이 자리한 이곳에서 강화도의 돈대를 지역 주민들에게 알리는 이번 기획은 더욱 뜻깊게 다가왔다.서로 다른 지역에 자리한 역사유적이지만, 나라를 지키려 했던 선조들의 호국 정신이 깃들어 있다는 점에서 하나로 이어진다. 논산에서 만난 강화도의 돈대가 지역과 지역을 잇고, 사람과 사람의 마음을 잇는 따뜻한 계기가 되었으면 좋겠다.돈대의 침묵 너머에 깃든 역사의 숨결을 더 많은 사람이 함께 느끼기를 바란다. 그리고 그 침묵의 돈대가 언젠가 세계유산이라는 귀한 꿈을 꼭 이룰 수 있기를 소망해본다.