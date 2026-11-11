우크라 외교 "한국 기업 재건 참여 환영"... 외교 갈등 봉합 수순

큰사진보기 ▲중부유럽시간으로 10일 오후 조현 외교부장관과 안드리 시비하 우크라이나 외교장관은 G7 외교장관회의가 열리고 있는 프랑스 파리에서 만나 회담을 열었다. ⓒ 외교부 제공 관련사진보기

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북한군 포로 송환 비공개 합의 파기로 크게 악화된 한국과 우크라이나 외교관계가 봉합 국면으로 접어든 것으로 보인다. 사과는 없었지만 '관계 정상화'가 논의됐고 우크라이나 측은 한국 기업의 전후 재건 참여 환영 입장을 밝혔다.조현 외교부장관과 안드리 시비하 우크라이나 외교장관은 중부유럽시간으로 10일 오후 G7 외교장관회의가 열리고 있는 프랑스 파리에서 만나 회담을 열었다.외교부의 보도자료에 따르면, 조 장관은 양국의 외교장관 사이에 소통이 지속되고 있는 점을 긍정적으로 평가했다. 또 국가 간 상호존중과 신뢰와 성실한 합의 이행은 관계 발전을 위한 기본 전제조건이라는 점을 강조하면서 양국 사이의 제반 현안이 원만히 해결되기를 바란다고 말했다.조 장관은, 한국 정부가 국제사회의 책임 있는 일원으로서 우크라이나에 지원에 대한 원칙적 입장을 변함없이 견지하고 있다는 점을 강조하고 우크라이나 국민들이 필요로 하는 인도적 지원과 우크라이나 재건을 위한 방안을 지속 검토해나갈 것이라고 말했다.시비하 장관은 조 장관과 회담한 뒤 X에 "파리에서 한국의 조현 외교부 장관을 만나게 되어 기뻤다"고 밝혔다.이날 우크라이나와 러시아, 미국 3자는 아부다비에서 종전협상을 아홉 달 만에 재개했다. 시비하 장관은 조 장관에게 자국의 평화 노력과 긴장 완화 방안을 설명했다면서 "우리는 전쟁을 종식시킬 방안에 대해 의미 있는 논의를 나누었으며, 조 장관이 대한민국의 역사적 경험을 바탕으로 제시한 통찰력 있는 견해에 깊은 감명을 받았다"고 밝혔다.시비하 장관은 "(한국과 우크라이나) 상호 이익과 러시아의 침략에 북한이 개입해 발생한 공동의 안보 위협을 바탕으로, 우크라이나가 대한민국과 역동적이고 실용적인 파트너십을 발전시켜 나가겠다는 의지를 재확인했다"며 "우크라이나의 주권과 영토 보전을 지지해 주신 대한민국(Republic of Korea)에 감사드린다. 우크라이나의 재건에 한국 기업들이 적극적으로 참여하는 것을 환영할 것"이라고 썼다.시비하 장관은 또 "양국 관계의 완전한 정상화를 향한 추가적인 조치들이 앞으로 있을 것이라고 확신하며, 이것이 바로 우리가 달성하기 위해 노력하고 있는 목표"라면서 조 장관에게 우크라이나 방문을 요청한 사실도 밝혔다.이번 회담에 대한 한국 외교부와 우크라이나 외교장관의 말을 종합하면, 한국의 대사 소환으로 번진 양국의 외교 갈등은 봉합 수순에 들어간 것으로 보인다. 러시아-우크라이나 전쟁이 종전협상 국면으로 들어간 상황에서, 우크라이나는 국제사회에서 자국에 입장에 대한 지지를 모을 필요성이 그 어느 때보다 큰 상황이다.이날 북한군 포로 송환 비공개 합의 파기에 대한 사과는 없었지만, 시비하 장관이 "완전한 정상화를 위한 추가적인 조치"를 언급한 만큼 우크라이나 측의 조치가 뒤따를 것으로 예상된다.