큰사진보기 ▲이대형전 경인교대 교수 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

"다시 돌아간다면 그런 선생님은 안 되겠습니다. 아이들의 고민을 들어주는 선생님이 되고 싶습니다."

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"특히 교직 생활 초기 5년 정도 저에게 체조를 배웠던 아이들이 가장 많이 혼났습니다. 그 친구들 기억 속에는 제가 호랑이처럼 남아 있을 겁니다. 지금 생각하면 그렇게까지 하지 않아도 됐는데 하는 미안함이 있습니다."

큰사진보기 ▲교사 초기 지도 학생들과(오른쪽 첫 번째 이대형 교수) ⓒ 본인제공 관련사진보기

"힘든 시간이었지만 제자가 국가대표가 되고 국제 대회에서 메달을 따는 모습을 보면서 큰 보람을 느꼈습니다. 아이들의 성장과 변화를 지켜보는 것이 교육자의 기쁨이었습니다."

"아이들은 잘못을 저지르면서 그것을 수정하고 성장합니다. 선생님은 그 과정에서 잘못된 행동을 바로잡아 주는 사람입니다. 그런데 학부모가 조금만 기다려주지 못하고 곧바로 학교에 찾아와 문제를 제기하면 교사들은 위축될 수밖에 없습니다."

"아이들에게는 그 나이에만 누릴 수 있는 추억이 있습니다. 안전사고가 발생했다고 해서 현장체험학습을 없애는 것은 옳지 않습니다. 교육감이 책임질 일이 있다면 제가 책임지겠다는 생각으로 아이들의 추억을 지켜줘야 합니다."

"5조 5000억 원 규모(2027년 예산안)의 교육 예산에서 교사들을 보호하기 위한 50억~60억 원을 쓰지 못할 이유가 없습니다. 교사들이 법적인 문제로부터 어느 정도 자유로워져야 마음 놓고 교육할 수 있습니다."

큰사진보기 ▲43년 6개월의 교직 생활을 마친 지금, 그의 마음은 오히려 홀가분하다고 한다. ⓒ 본인 제공 관련사진보기

"조금 더 여유를 가지라고 말하고 싶습니다. 아이들을 무섭게 대하지 말고, 아이들의 고민을 들어주라고 말하고 싶습니다."

이대형 전 경인교대 교수는 지난 8월 경인교대를 마지막으로 43년간 몸담은 교직을 내려놨다. 10일 인천 간석동 개인 연구실에서 만나 그의 교육 인생을 함께 돌아봤다. 그가 먼저 꺼낸 이야기는 젊은 시절, 제자들에게 엄격했던 자기 모습이었다.이 전 교수는 체조 선수들을 지도하던 교사 시절을 떠올렸다. 당시에는 훈련과 지도 과정에서 엄격함이 당연하게 여겨졌고, 자신 역시 제자들에게 무서운 선생님이었다고 털어놓았다.오랜 시간이 흐른 뒤에야 보이는 것들이 있다. 아이들을 가르치는 데 엄격함만이 능사는 아니었다는 사실이다. 그는 교육자로 살아온 시간을 돌아보며, 조금 더 넓은 마음으로 아이들을 대했으면 좋았겠다는 아쉬움을 전했다.1983년 교직에 첫발을 내디딘 그는 43년 6개월 동안 교육 현장을 지켰다. 초등학교 1학년 때부터 선생님이 꿈이었다. 충남대학교 사범대학을 졸업하고 중학교 교사로 2년, 고등학교 교사로 17년 6개월을 근무했다. 이후 대학원에서 석박사 과정을 마치고 대학교수의 꿈도 이뤘다.교사 시절에는 체조 선수 지도에 많은 시간을 쏟았다. 방학에도 쉬지 못하는 날이 대부분이었다. 그에게 가장 큰 보람은 자신이 지도한 제자가 국가대표 선수로 성장하는 모습이었다.1986년 서울아시안게임 체조 평균대에서 은메달을 획득한 한경임 선수는 그가 기억하는 대표적인 제자다. LA 올림픽에도 출전했다.그는 자신의 교육 인생을 '사명감'이라는 말로 정리했다. 돈이나 직업적 안정성보다 아이들의 변화를 보며 느끼는 보람이 교직을 이어온 힘이었다고 설명했다.43년 전과 지금, 학교는 무엇이 달라졌을까. 이 전 교수는 가장 큰 변화로 교권의 위축을 꼽았다. 과거에는 교사가 학생의 잘못된 행동을 지도하고 바로잡는 과정이 비교적 자연스러웠지만, 지금은 학부모 민원이나 법적 분쟁을 우려해 교사들이 적극적으로 나서기 어려운 환경이 됐다는 것이다.학생들이 실수하고 잘못을 저지르는 과정 자체가 성장의 일부라고 강조했다.교육 현장에서 교사들이 소극적으로 변하는 현실을 안타까워하는 이유도 여기에 있다. 교사가 교육적 소신으로 학생을 지도할 수 있어야 하는데, 책임과 부담이 교사 개인에게 집중되면서 교육 본연의 역할이 약해지고 있다는 진단이다.그는 지난 6·3 지방선거 인천시 교육감에 도전하기도 했다. 최종적으로 뜻을 이루지는 못했다. 교육감 후보로 선거를 치르면서 학교 안에서 일하던 때와는 다른 시각으로 인천 교육을 바라보게 됐다.이 전 교수는 초등학교 현장체험학습이 위축된 현실도 언급했다. 과거 현장체험학습 과정에서 발생한 안전사고 이후 교사들이 책임 문제를 우려해 체험학습을 꺼리게 됐다는 것이다. 학생들에게는 학교 밖에서 친구들과 함께하는 경험이 소중한 추억이 될 수 있는데, 어른들의 책임 회피로 그런 기회가 사라져서는 안 된다고 강조했다.그는 교사들이 안심하고 학생들을 지도할 수 있도록 제도적 안전장치를 마련해야 한다고 본다. 그러면서 교권 보험을 제시했다. 교사가 법적 분쟁에 휘말렸을 때 개인적으로 대응하도록 두지 말고, 보험회사와 교육청이 함께 법률적 지원을 제공하는 방식이다. 그가 추산한 연간 소요 예산은 50억~60억 원 수준이다.그는 교권 보호를 교사 개인의 권익 문제로만 보지 않는다. 교사가 위축되면 결국 학생들이 제대로 된 교육을 받을 기회도 줄어들기 때문이다.43년 6개월의 교직 생활을 마친 지금, 그의 마음은 오히려 홀가분하다. 자유롭게 하고 싶은 일을 할 수 있게 됐기 때문이다. 황조근정훈장을 받고 명예교수로 추대된 것도 오랜 교직 생활을 무탈하게 마무리한 결과라고 생각한다.이 전 교수는 현재 교육 혁신연구원 설립을 준비하고 있다. 개인 연구소 형태보다는 이사회와 이사장을 중심으로 운영하는 교육 포럼을 구상하고 있다. 2027년 1월 창립총회와 포럼 개최를 목표로 정관과 조직 구성을 준비 중이다.연구원의 목표는 인천 교육의 본질을 회복할 수 있는 정책과 대안을 만드는 것이다. 그는 교육이 지나치게 정치화되거나 상업화되는 흐름을 경계했다. 교육의 중심에는 언제나 학생이 있어야 하며, 교육 정책 역시 학생에게 실질적인 도움이 되는 방향으로 만들어져야 한다고 강조했다.다음 교육감 선거에 대해서도 가능성을 열어두고 있다. 이번 선거를 통해 선거를 치르는 방식과 조직 운영에 대해 배운 점이 많았다고 했다. 다시 도전한다면 보다 체계적이고 조직적으로 준비하겠다는 생각이다.후배 교사와 학부모에게 전하고 싶은 말을 물었더니, 교사에게는 학생이 가장 중요한 기준이어야 한다고 말했다. 교장은 학생과 교사가 행복하게 생활할 수 있는 학교 환경을 만드는 사람이어야 한다고 덧붙였다.학부모에게도 당부했다. 아이가 학교에서 조금 부당한 대우를 받았다고 생각하더라도 곧바로 학교에 항의하기보다 한 번 더 상황을 지켜보고 기다려주는 여유가 필요하다는 것이다.물론 잘못된 교육적 판단이나 부당한 처우는 바로잡아야 한다. 다만 학생의 성장 과정에서 나타나는 시행착오까지 모두 문제로 받아들이면 교육의 역할이 위축될 수 있다는 것이 그의 생각이다.43년 전 교단에 처음 섰을 때의 자신에게 해주고 싶은 말은 무엇일까. 그는 잠시 생각한 뒤 다시 한번 아이들의 이야기를 꺼냈다.