서울교통공사노조, 오는 25일 총파업 선언

큰사진보기 ▲서울교통공사노조 현장간부결의대회서울교통공사노동조합이 10일 오전 10시 30분부터 서울시청 서문별관 앞에서 현장 간부결대회를 열었다. ⓒ 서울지하철노조 관련사진보기

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서울교통공사노조가 10일 현장 안전인력 충원 등이 해결되지 않으면 오는 25일 오전부터 총파업에 돌입하겠다고 선언했다.이와 관련해 민주노총 공공운수노조 서울교통공사노동조합(위원장 김정섭)은 10일 오전 10시 30분부터 서울시청 서문별관 앞에서 현장간부결대회를 개최했다. 이어 오후 1시부터 서울 청계천 전태일기념관 2층 다목적홀에서 기자(미디어) 간담회를 열었다.결의대회에서 노조는 ▲구조조정 저지 ▲안전인력충원 ▲임금인상 ▲ 제도개선 실현 등을 서울시에 촉구했다. 참가자들은 '보편적 교통복지 실현, 무임수송 정부지원' '도시철도 무임수송비용 정부지원 즉각제정' '멈추자 구조조정' 등의 적힌 손팻말을 들었다.대회사를 한 김정섭 서울교통공사통합노조 위원장은 "시민의 생명과 직결된 현장 안전인력의 감축을 중단해야 한다"며 "안전공백을 막을 현장인력을 정상적으로 채용해야 한다"고 목소리를 높였다.이어 "유아휴직자의 무급전환으로 미지출된 인건비 예산을 대체 채용 인건비로 충당이 가능해 별도 예산확보가 불필요하다"며 "이는 일, 가정 양립을 위한 서울시 일자리 창출 시책과도 완벽히 부합한다"고 피력했다.미디어 간담회에서 총파업을 선언한 그는 "11월 25일 총파업 선언은 가벼운 엄포가 아니"라며 "전국 철도, 지하철 노동자가 시민 안전을 지키기 위해 함께 멈추는 거대한 연대 투쟁을 벌일 것"이라고 강조했다.노조는 오는 17일 오전 10시 30분부터 서울시청 주변에서 2026년 임단협 승리를 위한 조합원 총회를 개최한다. 이어 20일부터 각 본부 여건에 맞는 조합원 규정 준수, 2인 1조 근무, 특별업무지시 거부, 사복 근무 등의 쟁의행위에 돌입하고, 그래도 현안 해결이 되지 않을 시 25일 오전부터 총파업에 돌입한다.노조 핵심 현안은 ▲구조조정 중단과 현장인력 적기 충원 ▲장기 결원으로 인한 부족인력 해소 ▲안전강화를 위한 인력 증원 ▲전년도 총인건비 대비 5.2% 임금인상 ▲노사 공동 PSO 지원법-제도 제정 등이다.한편 노조는 2026년 임단협과 관련해 지난 6월부터 9월까지 3차례 본교섭을 포함해 22차례 노사교섭을 했지만 입장 차이가 컸다. 지난 10월 30일과 11월 2일, 두 차례 서울지방노동위원회에서 조정회의를 했으나, 합의에 이르지 못하고 조정이 불성립(중지)됐다. 이후 지난 2일부터 5일까지 조합원 쟁의(파업 포함) 찬반투표를 해, 투표참가자(7782명) 중 찬성 86.3%로 쟁의행위를 의결했다. 이어 6일 지하철철도궤도협의회 공동쟁의 선언 기자회견을 열었다.