히로시마 원폭 81년... 한국 피해자들이 미국 책임 묻는다

큰사진보기 ▲시민사회가 주도하는 이번 민중법정은 실정법원과 같은 법적 구속력은 없지만, 피해자들의 직접 증언과 국제법적 논증을 통해 미국의 책임을 규명하고 정의 실현을 촉구하는 역사적 의미를 지닌다. ⓒ 원폭국제민중법정 국제조직위원회 관련사진보기

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1945년 미국의 히로시마·나가사키 원폭 투하에 대한 위법성과 미국의 국가책임을 묻는 '서울 원폭국제민중법정'이 오는 13일부터 15일까지 한신대학교 신학대학원 채플홀(서울 수유리캠퍼스)에서 개최된다.원폭국제민중법정 국제조직위원회와 평화와통일을여는사람들이 공동 주최하는 이번 법정은 한국 원폭피해자들의 피해와 권리를 중심으로 진실을 규명하고 정의 실현을 촉구하기 위해 마련됐다.이번 법정에는 한국을 비롯해 일본, 콩고, 뉴멕시코, 마셜제도, 카자흐스탄 등 전 세계의 핵무기 개발·실험·사용 피해자와 국제법 전문가, 평화활동가들이 원고, 증인, 전문가로 대거 참여한다.심리와 판단은 국제인도법·국제형사법·평화·인권 분야의 세계적 권위자들로 구성된 판사단이 맡는다. 판사단 재판장으로는 리처드 포크 미국 프린스턴대학교 국제법 명예교수가 나서며, 부재판장으로는 마조리 콘 미국 토머스 제퍼슨 법학전문대학원 명예교수와 이석태 전 대한민국 헌법재판소 재판관, 캐서린 갤러거 미국 헌법권리센터 선임변호사가 참여한다.행사는 3일 동안 세부 주제에 따라 심도 있게 진행된다. 첫날인 13일에는 원폭 투하의 사회·정치·군사적 배경을 짚고 박정순·전소자·박윤규·심진태·이기열 등 한국인 원폭피해 1세와 2세(김형률 가족 대리인,한정순) 청구인들의 생생한 증언을 통해 원폭 피해가 81년이 지난 지금까지도 지속되고 있는 세대적 고통임을 고발한다.14일에는 히로시마·나가사키 피해자뿐만 아니라 콩고,마셜제도,유타주,카자흐스탄 등지에서 핵무기 개발과 실험으로 고통받은 세계 핵피해자들의 증언이 이어진다. 이어 법리검토팀과 전문가들이 국제인도법과 국제환경법,핵무기금지조약(TPNW)의 관점에서 원폭 투하 및 오늘날 확장억제정책을 포함한 핵무기 사용·위협의 위법성을 엄밀히 검증한다.15일에는 일제하 조선 군사점령의 역사적·국제법적 배경을 검토하고,뉘른베르크 헌장 및 국제법에 근거한 미국의 국가책임과 피해자 구제·배상 의무를 논증한다.최종변론 후 재판부는 심리 결과를 바탕으로 예비판결과 권고를 담은 결과문서를 발표할 예정이다.시민사회가 주도하는 이번 민중법정은 실정법원과 같은 법적 구속력은 없지만, 피해자들의 직접 증언과 국제법적 논증을 통해 미국의 책임을 규명하고 정의 실현을 촉구하는 역사적 의미를 지닌다.주최 측은 3일간의 심리를 거쳐 도출된 결과문서를 법정 공식 웹사이트에 게시하는 한편,향후 개최되는 핵무기금지조약(TPNW) 제1차 평가회의와 미국 정부에 공식 제출할 계획이다.이를 통해 핵강국 중심의 국제질서를 넘어 핵무기 사용 금지를 촉구하고,한반도 비핵화와 핵 없는 세계를 향한 국제법적 규범 발전을 이끌어낸다는 방침이다.이번 서울 원폭국제민중법정과 부대 프로그램(원폭피해 2세 낭독극,핵피해자 대담,전문가 좌담회 등)의 상세 일정 및 참가 신청 방법은 공식 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.