'초등 3시 하교제' 무산이 남긴 과제

큰사진보기 ▲세시 하교제(네이버 미리캔버스 제작) ⓒ 강아롬 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 경기도가평교육지원청 장학사입니다.

국가교육위원회가 '초1~2 오후 3시 하교제'에 대한 국민 의견 수렴 절차를 진행하지 않기로 했다. 본회의 표결 결과 찬성 5표, 반대 11표로 부결되면서 10개년 중장기 국가교육발전계획 수립 과정에서도 제외될 전망이다. "준비 없이 추진해서는 안 된다"는 내부 위원의 목소리는, 정책 수립에 앞서 현장의 여건과 밀도를 먼저 점검해야 한다는 철칙을 다시금 상기시킨다.이번 사안은 정책의 추진 여부를 넘어, 저출산 시대에 우리 교육이 나아가야 할 방향성을 묻는 계기로 삼아야 한다.'3시 하교제'는 초등 저학년의 돌봄 공백을 줄이고 양육 부담을 완화하겠다는 취지에서 논의되어 왔다. 그러나 현장의 우려가 컸던 이유는 분명하다. 교실에 머무는 시간을 1~2시간 더 늘린다고 해서 교육과 돌봄의 내실이 저절로 기해지는 것은 아니기 때문이다.체계적인 인프라 구축 없이 시간만 늘리는 방식은 단순한 양적 확장이다. 지금은 단 한 명의 아이라도 온전하고 깊이 있게 키워내야 하는 저출산 고령화 시대다. 하나를 낳아 애지중지 키우는 부모와 가정에 정작 필요한 것은 단순히 학교에 머무는 시간의 길이가 아니라, 아이의 발달 단계에 적합한 안전하고 밀도 높은 교육·돌봄 환경이다.하교 시각 연장이나 교육 시간 확대를 논의하기 위해서는 무엇보다 다음의 선결 요건이 충족되어야 한다.초등 1~2학년 아이들의 신체적·정서적 발달 특성을 고려하지 않은 채 체류 시간만 늘리면, 아이들에게 부담이 가중될 수밖에 없다.온종일 같은 교실 공간에 머무르는 구조에서 벗어나, 신체 활동과 휴식이 적절히 조화를 이루는 유연한 학교 공간 조성이 선행되어야 한다.돌봄과 교육의 영역을 명확히 구분하고, 전문 인력을 통해 교사가 본연의 수업과 지도에 집중할 수 있는 여건이 마련되어야 교육의 질이 담보된다.준비와 내실이 뒷받침되지 않은 시간 연장은 교육의 질적 향상으로 이어지기 어렵다. 현장 교사들이 지속적으로 목소리를 내며 신중한 접근을 요구했던 이유도 바로 여기에 있다.국가교육위원회는 향후 서·논술형 대학수학능력시험, 초등학교 교과서 한자 병기 등 사회적 파급력이 큰 주요 교육 의제들을 다루게 된다. 이번 3시 하교제 논의 과정은 국교위에 중요한 시사점을 전한다.정책은 단순히 학교에 머무르는 시간과 같은 '양적 지표'에 매몰되어서는 안 된다. 현장의 준비 정도를 철저히 살피고, 구체적인 실현 방안을 모색하는 엄정함이 우선되어야 한다.한 아이 한 아이의 가치가 더욱 커진 시대다. 이제 교육 정책의 중심은 물리적 시간을 늘리는 '양의 접근'에서, 아이의 행복과 성장을 세심히 돌보는 '질의 접근'으로 이동해야 한다. 현장의 목소리에 귀를 기울이고 제도적 내실을 꼼꼼히 다지는 것, 그것이 교육 개혁을 완성하는 가장 기본적인 선결 요건이다.