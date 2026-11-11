혹한기가 오면 이주노동자는 어디에 도움을 요청할까

익숙한 이미지 너머, 지금의 자원봉사를 들여다보는 시리즈. 변화하는 사회 속 현장의 이야기와 기록을 통해 자원봉사의 새로운 모습과 이어지는 가치를 살펴본다.

큰사진보기 ▲2026년 8월 1일 동두천시자원봉사센터에서 재난 현장 기록자원봉사자가 한마음 가족봉사단의 폭염 대응 활동을 기록하고 있다. ⓒ 한국중앙자원봉사센터 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 8월 1일 동두천시자원봉사센터에서 가족봉사단이 온열질환 예방 키트를 만들고 있다(왼쪽). 오른쪽은한 어린이가 이주노동자들의 건강과 안전을 응원하며 쓴 손편지. ⓒ 한국중앙자원봉사센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲한미영 봉사자가 키트를 만들고 있다(왼쪽). 오른쪽은 기록자원봉사자와 이야기를 나누는 이아름 봉사자 가족. ⓒ 한국중앙자원봉사센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 9월 30일 기록자원봉사자들이 현장에서 남긴 사진과 인터뷰, 메모를 다시 살펴보고 있다. 참여자들은 기록 과정에서 무엇을 들었고 무엇을 놓쳤는지 함께 돌아봤다. ⓒ 한국중앙자원봉사센터 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글 조혜원(한국중앙자원봉사센터 재난 현장 기록자원봉사자), 전홍석(한국중앙자원봉사센터)



<참고자료>

질병관리청, 「올해 온열질환자 8.8% 감소했지만 추정 사망자는 증가, 고령층 보호 강화 필요」, 2026. 10. 12.

국가데이터처, 「2025년 이민자체류실태 및 고용조사 결과」, 2025. 12. 18.

노진섭, 「올여름 온열질환자 줄었지만 사망자는 24% 증가…고령층 피해 집중」, 『시사저널』, 2026. 10. 13.

김진선, 「폭염 속 이주노동자 사망…보호 대책 확대해야」, 『아시아경제』, 2026. 7. 28.

「폭염 피난처 된 무더위쉼터…20년 만에 전국 9.3만곳으로 확대」, 『머니투데이』, 2026. 8. 12.

「폭염 대비 온열질환 예방수칙 18개 모국어 번역본」, 고용노동부 정책자료실, 2026. 5. 27.

「재난 자원봉사 현장 기록 자원봉사자 모집 안내」, 한국중앙자원봉사센터 누리집, 2026. 6. 11.

「재난 현장에서 한 번 더 물었더니, 기록이 달라졌다」, 『오마이뉴스』, 2026. 10. 21.

11월, 거리의 나무들이 겨울을 준비하는 사이 지난여름의 폭염은 어느새 먼 이야기가 됐다. 하지만 누군가에게 그 여름은 여전히 돌아봐야 할 질문을 남겼다.지난 8월 1일 토요일 아침, 폭염을 알리는 재난문자가 잇따라 울렸다. 동두천시자원봉사센터 교육장에는 한마음 가족봉사단의 부모와 아이들이 하나둘 모였다. 무더위 속에서 일하는 지역 이주노동자들에게 전할 온열질환 예방 키트를 만들기 위해서였다. 책상마다 '가족 팀', '봉사 팀' 같은 이름표가 놓였다.한국중앙자원봉사센터가 올해 처음 모집한 '재난 현장 기록자원봉사자' 3명이 '더위사냥'이라는 팀을 꾸려 이 현장을 찾았다. 재난 현장의 자원봉사 활동과 회복 과정을 사진과 메모, 인터뷰로 남기는 것이 이들의 미션이었다.흙을 퍼내는 수해 현장 대신 카메라와 메모장을 들고 간 첫 현장이었다. 그날 들은 이야기 하나는 아직 마음에 남아 있다. 더우면 동네 아이들이 어린이집 초인종을 누르고 들어와 쉬어 간다는 이야기다. 아이들에게는 더울 때 찾아갈 곳이 있었다. 그렇다면 이주노동자들은 너무 더운 날 어디로 갈 수 있을까.봉사활동은 응급처치 교육으로 시작됐다. 대한적십자사 강사가 화면에 '응급처치법'을 띄우자 아이들의 눈이 화면으로 모였다. 실습용 마네킹 앞에서 한 초등학생은 학교와 과학 축제에서 여러 번 해 봤다며 능숙하게 박자를 맞춰 가슴을 눌렀다. 교육이 끝나자 온열질환 예방 키트 만들기가 이어졌다. 그늘막 모자와 쿨스카프, 손선풍기, 포도당 사탕을 담은 보냉백이 테이블 뒤로 줄지어 쌓였다. 온열질환 예방 행동요령은 영어로 옮겨 함께 넣었다.동두천시자원봉사센터 김진광 주임은 경기 북부의 공장과 농가에서 일하는 이주노동자들을 위해 이번 활동을 기획했다. 그가 먼저 꼽은 어려움은 '말'이었다."가장 힘든 건 언어 소통이에요. 몸이 안 좋아도 농장 주인 같은 분들한테 증상을 구체적으로 말하기가 쉽지 않거든요."가장 오래 눈길이 머문 것은 아이들의 손편지였다. 한 아이는 스마트폰 번역기 화면을 옆에 두고 'Overcome the heat wave and always be happy'(무더위를 이겨내고 언제나 행복하세요)라고 또박또박 적었다. 태국어와 베트남어로 "더운 날씨에 건강 조심하세요", "힘내세요"를 옮겨 적는 아이들도 있었다.한미영 봉사자는 19년째 한마음 가족봉사단에서 활동하고 있다. 아이들이 어릴 때 함께 시작한 봉사는 이제 가족의 일상이 됐다. 스물여덟 살이 된 자녀도 지금까지 시간이 날 때마다 참여한다."시간과 상관없이 같이 어울려서 누군가에게 도움을 주는 봉사를 하면 참 좋을 것 같아요. 저희는 그렇게 시작했거든요."초등학생 자녀와 함께 온 이아름 봉사자는 뉴스에서 폭염 소식을 접한 아이가 이것저것 물어 왔다고 했다. "이런 상황에서도 우리가 도울 수 있는 일이 있다"는 걸 직접 보여줄 수 있어 좋았다는 것이다.완성된 키트는 다음 날 센터가 인근 농가에 직접 전하기로 했다. 전달할 곳을 정하는 데도 공을 들였다. 김 주임은 시청과 농협의 도움으로 이주노동자가 일하는 농가를 알아냈고, 적십자 무료진료를 받으러 오는 외국인들에게도 키트를 전할 계획이라고 했다.그래서 이날 우리 팀의 기록에는 키트를 받는 사람의 표정과 목소리가 담기지 않았다. 외부인이 찾아가 사진을 찍고 질문하는 일이 누군가에게는 부담이나 불안이 될 수 있다는 이야기도 들었다. 기록하고 싶은 마음만으로 누구에게나 다가가 물을 수 있는 것은 아니었다.지난 9월 30일, 기록자원봉사자들이 다시 모였다. 현장에서 남긴 사진과 인터뷰, 메모를 함께 돌아보는 자리였다. 동두천의 기록을 다시 읽다가 한 대목에서 멈췄다. 어린이집을 운영하는 이아름 봉사자의 말이었다."졸업한 아이들이 방학 때 놀다가 너무 더우면 어린이집 초인종을 눌러요. 물 달라고 하고, 아이스크림도 먹고 가죠."동네에서 더위를 몸으로 느끼느냐는 질문에 돌아온 답이었다. 아이들은 가깝고 안전하고 시원한 곳이 어디인지 알고 있었다. 누군가 "무더위쉼터네요"라고 하자 그는 이렇게 덧붙였다."아이들이 안전하다고 느낄 수 있는 곳이 동네에 그렇게 많지는 않잖아요. 급한 일이 생겼을 때 도움을 청할 수 있는 곳이 됐으면 좋겠어요."현장에서는 웃으며 지나간 대화였지만, 다시 읽으니 다르게 들렸다. 아이들에게는 더울 때 누를 초인종이 있었다. 이주노동자들에게도 너무 더운 날 두드릴 수 있는 문이 있을까.이 질문은 막연한 걱정이 아니다. 국가데이터처 조사에 따르면 국내에서 일하는 외국인은 지난해 5월 기준 110만 9000명으로 처음 110만 명을 넘었다. 절반 가까이(44.9%)는 광업·제조업 현장에서 일한다.질병관리청의 온열질환 응급실감시체계에 따르면 올해 5월 15일부터 9월 30일까지 신고된 온열질환자는 4066명이었다. 이 가운데 실외 작업장에서 발생한 환자는 1060명으로 전체의 26.1%였다. 온열질환 추정 사망자는 지난해 29명에서 올해 36명으로 늘었다. 아시아경제 보도에 따르면 지난 7월에는 충북 괴산과 전남 해남에서 일하던 이주노동자가 쓰러져 숨지는 일도 잇따랐다.더위를 피할 공간과 안내 자료는 마련돼 있다. 행정안전부에 따르면 올여름 전국에서 운영된 무더위쉼터는 약 9만 3000곳이다. 고용노동부도 온열질환 예방수칙을 18개 언어로 번역해 배포했다. 하지만 필요한 사람이 쉼터가 어디 있는지, 어떻게 이용하는지 알고 있을까. 일하다가 언제 쉬고 누구에게 도움을 청할 수 있는지도 따로 살펴봐야 한다.그날 만나지 못한 이주노동자의 사정을 다 알 수는 없다. 어떤 도움이 필요한지는 당사자의 이야기를 들어야 알 수 있다. 다만 다음에 만난다면 처음 준비했던 질문 대신 이렇게 묻고 싶다."낯선 지역에서 일하고 계신데, 더위가 너무 견디기 어려울 때 도움을 청하는 곳이 있으신가요?"김 주임은 키트가 받는 이들에게 썩 만족스럽지 않을 수도 있다고 했다. 그래도 물건보다 "봉사자들이 관심을 갖고 있다"는 마음을 전하고 싶다고 했다. 그 마음이 실제로 어떻게 전해졌는지, 키트가 얼마나 도움이 됐는지는 받는 사람에게 물어봐야 알 수 있다. 그날은 그 질문을 하지 못했다.이제 겨울이 다가온다. 폭염을 걱정하던 계절은 지났지만, 낯선 지역에서 일하는 이웃들이 안전하게 지내고 있는지, 도움이 필요할 때 누구에게 손을 내밀 수 있는지에 대한 질문은 여전히 유효하다.자원봉사는 누군가를 위해 무엇을 준비하고 전달하는 일에서 시작될 수 있다. 그러나 그다음에는 우리가 건넨 도움이 정말 필요했던 것인지, 미처 살피지 못한 어려움은 없는지 되묻는 과정도 필요하지 않을까.그날 담지 못한 이웃의 목소리는 다음 기록의 첫 질문이 됐다. 계절은 바뀌었지만, 우리가 들어야 할 이야기는 아직 남아 있다.