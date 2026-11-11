분리배출 '열공'하는 금천구민, 고양이 모래는?

큰사진보기 ▲3차 분리배출 능력고사 안내 ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲분리배출 능력고사 문항문제풀이 예시 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲금천구 분리배출 능력고사 3차 입간판 배너 ⓒ 이혁진 관련사진보기

서울 금천구가 구민을 대상으로 ' 분리배출 능력고사'를 실시하고 있다. 지난 7월과 9월에 이어 11월 1일부터 3차 고사를 치르고 있는데 구민들의 참여 열기가 높다.수도권 생활폐기물 직매립 금지 시행으로 재활용과 자원순환 문제는 구의 가장 시급한 현안이다. ' 분리배출'을 통한 생활폐기물 감량과 재활용 등 자원순환 생활화가 핵심이다. 여기에 주민참여형 퀴즈로 경품을 제공하는 '분리배출 능력고사' 아이디어가 도입됐다.2차에 걸쳐 시행한 결과 구체적인 분리배출 내용을 공유하고 서로 능력고사를 권유하는 등 자원순환 실천에 소기의 정책효과를 거두고 있다는 후문이다.'능력고사'라는 명칭이 처음에 다소 부담될 수 있지만 막상 도전해 본 주민들은 의외로 흥미롭다는 반응이다. 단순히 퀴즈 문제를 푸는 데 그치지 않고 실제 생활 속 실천 의지까지 유도하고 있다는 것이다.이번 3차 능력고사는 전 회차에 비해 난이도가 '고급'으로 높은 편이다. 선정기준은 필기 5문항 중 3문항 이상 정답을 맞춰야 한다. 실기는 종이팩(우유팩, 두유팩, 주스팩 등) 3개 이상 사진과 분리배출하는 사진 등 2장을 제출해야 한다.이번 3차 고사의 특징은 김장 쓰레기와 가을철 낙엽 배출 요령 등 시사적인 문제가 포함됐다는 것이다. 특히 김장 쓰레기 배출 요령을 환기시켜 구민들의 실천과 협조를 당부하기 위한 의도로 보인다.필기문항은 주로 틀린 것을 묻는데 금방 고르기가 쉽지 않다. 반려동물이 많아지면서 '고양이 모래' 배출 처리를 묻는 문항이 눈길을 끈다. 고양이 모래는 재활용이 되지 않아 마대(특수규격 봉투)를 사용해 배출해야 한다.독산3동 주민센터 체력단련실 주민들은 거의 능력고사를 치렀을 정도로 인기가 높다. 1차에 도전해 선정된 고모씨는 '큐알코드'로 참여하기 쉽고 평소 분리배출에 익숙하다며 이번 3차에도 도전했다고 한다.참여대상은 금천구에 거주하거나 근무하는 사람이라면 가능하다. 구는 회차별 500명 이상, 총 1500여 명의 주민 참여를 목표하고 있다. 구청은 예산이 한정돼 있어 선착순 합격자로 지급하기에 빠른 도전을 독려하고 있다. 단, 중복 참여하거나 사진을 도용하는 경우 당첨을 제외시키고 있다.능력고사 인기몰이 배경에는 경품의 매력도 한몫하고 있다. 필기(5천 원), 실기(5천 원) 모두 맞추면 합격자는 최대 1만 원 상당의 모바일 서울페이상품권을 받을 수 있다. 합격자 발표는 11월 30일 종료일 후 10일 이내에 구청 홈페이지와 개별 문자로 안내한다.필자는 이번 3차 고사에 도전했다. 나름 집안 살림을 하면서 분리배출에 자신 있다고 생각했는데 문항이 의외로 까다롭다. 특히 의류수거함에 배출할 수 있는 품목이 헷갈렸는데 솜이불과 베개는 대형폐기물 스티거를 부착해 배출해야 한다.아파트와 달리 주택과 상가의 경우 아무렇게 쓰레기가 버려질 경우 금세 쓰레기 더미가 쌓이는 걸 볼 수 있다. 관리하는 사람이 따로 없기 때문인데 쓰레기 배출은 주민들끼리 서로 본받고 협력해야 할 사안이다. 그런 면에서 이번 분리배출 능력고사는 재활용 인식과 분리배출 실천에 상당한 효과를 기대할 수 있을 것으로 전망된다.